Ông Putin: NATO phải dừng mở rộng về phía Đông nếu muốn hòa bình bền vững tại Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vấn đề NATO mở rộng về phía Đông cần phải được giải quyết nếu muốn có một giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau các cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hôm 1/9 tuyên bố rằng vấn đề NATO mở rộng về phía Đông cần phải được giải quyết thì mới có thể đạt được hòa bình bền vững tại Ukraine.

Nga đã khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, sau 8 năm giao tranh ở miền Đông Ukraine giữa phe ly khai do Nga hậu thuẫn và quân đội Ukraine. Hiện Nga đang kiểm soát gần một phần năm lãnh thổ Ukraine.

Bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, ông Modi nắm tay ông Putin khi cùng bước về phía ông Tập. Cả ba nhà lãnh đạo mỉm cười trò chuyện, xung quanh là các phiên dịch viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Putin cho rằng phương Tây đã tìm cách kéo Ukraine vào quỹ đạo của mình và sau đó dụ dỗ quốc gia thuộc Liên Xô cũ này gia nhập khối liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu.

“Để có thể đạt được một giải pháp bền vững và lâu dài cho Ukraine, những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng mà tôi vừa nhắc đến – và đã nhiều lần nhấn mạnh trước đây – phải được loại bỏ”, ông Putin tuyên bố.

Ông nhấn mạnh rằng cần “khôi phục sự cân bằng công bằng trong lĩnh vực an ninh”, một cách nói tắt cho loạt yêu cầu của Nga liên quan đến NATO và an ninh châu Âu.

Tại hội nghị Bucharest năm 2008, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý rằng Ukraine và Gruzia một ngày nào đó sẽ trở thành thành viên. Đến năm 2019, Ukraine đã sửa đổi Hiến pháp, cam kết theo đuổi con đường gia nhập đầy đủ NATO và Liên minh châu Âu.

Reuters đưa tin hồi tháng 5 rằng các điều kiện của ông Putin để chấm dứt chiến tranh bao gồm yêu cầu lãnh đạo phương Tây cam kết bằng văn bản ngừng mở rộng NATO về phía Đông và dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông Putin nói thêm rằng những “hiểu biết chung” mà ông đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8 đã mở ra con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine, và ông sẽ thảo luận chi tiết hơn với các lãnh đạo tham dự hội nghị khu vực tại Trung Quốc.

“Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và đề xuất từ Trung Quốc và Ấn Độ nhằm thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine”, ông Putin phát biểu trước diễn đàn. “Những hiểu biết đạt được tại cuộc gặp Nga – Mỹ gần đây ở Alaska, tôi hy vọng, cũng sẽ góp phần hướng tới mục tiêu này”.

Ông cho biết đã trình bày chi tiết với ông Tập trong hôm 31/8 về những kết quả đạt được trong các cuộc thảo luận với ông Trump cũng như công việc “đã và đang tiến hành” nhằm giải quyết xung đột, và sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin trong các cuộc gặp song phương với nhà lãnh đạo Trung Quốc cùng những người khác.

Trung Quốc và Ấn Độ hiện là hai khách hàng mua dầu thô lớn nhất từ Nga, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới. Dù ông Trump đã áp đặt thêm thuế đối với Ấn Độ vì các thương vụ này, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc sẽ dừng mua dầu Nga – nguồn thu chủ lực cho nền kinh tế của Moscow.

