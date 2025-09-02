Thủ tướng Slovakia nói Ukraine gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận

Thủ tướng Fico ủng hộ Kiev gia nhập EU nhưng khẳng định không bao giờ chấp nhận Ukraine vào NATO, trong khi Tổng thống Putin bác bỏ cáo buộc Nga định tấn công châu Âu.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc để thảo luận về các vấn đề song phương và cuộc xung đột Ukraine.

Trong cuộc gặp, ông Fico khẳng định Ukraine có quyền theo đuổi tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), song không thể được phép gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Về nguyên tắc, chúng tôi ủng hộ Ukraine trên con đường này, nhưng tôi nhấn mạnh từ đầu rằng Ukraine không thể trở thành thành viên NATO, đây là quyết định cuối cùng của tôi”, Thủ tướng Slovakia nói.

Ông cũng lưu ý rằng dù mỗi quốc gia có quyền tự quyết về tương lai, việc Ukraine gia nhập EU còn tồn tại nhiều vấn đề. Slovakia cho rằng Kiev cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện của khối và ông sẽ thảo luận chi tiết hơn với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp sắp tới.

Đáp lại, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ phản đối việc Ukraine gia nhập EU, song tham vọng gia nhập NATO lại là “một vấn đề hoàn toàn khác”, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định sau “cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn” tại Ukraine năm 2014, Moscow buộc phải “bảo vệ lợi ích và người dân gắn bó vận mệnh của họ với Nga.” Ông nêu rõ đây chính là bản chất của cuộc xung đột Ukraine, đồng thời phủ nhận việc Nga có mục tiêu nào khác ngoài việc bảo vệ lợi ích của mình.

“Đây hoàn toàn không phải hành vi gây hấn từ phía chúng tôi, mà là sự gây hấn từ bên kia”, ông Putin tuyên bố.

Ông bác bỏ những cáo buộc từ lãnh đạo phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công châu Âu, gọi đó là “hoàn toàn vô nghĩa”. Ông Putin mỉa mai “cơn hoảng loạn ngày càng tăng” của các quan chức phương Tây về một cuộc tấn công sắp xảy ra, ví họ như “những chuyên gia làm phim kinh dị”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh bất kỳ “người tỉnh táo nào” cũng hiểu rằng những tuyên bố này chỉ là khiêu khích hoặc cho thấy “sự bất tài hoàn toàn”, đồng thời khẳng định Moscow không có ý định tấn công bất kỳ ai.