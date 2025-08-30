Báo Anh nói ông Trump đề xuất đưa lính Trung Quốc tới Ukraine, Nhà Trắng bác bỏ

Financial Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề xuất Trung Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine để giám sát một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề xuất triển khai binh sĩ Trung Quốc tới Ukraine để giám sát một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Nga và Ukraine, theo Financial Times ngày 29/8, dẫn lời các nguồn thạo tin.

Theo bốn nguồn tin của Financial Times, ông Trump gợi ý rằng Trung Quốc có thể đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến một “vùng trung lập” dọc theo chiến tuyến dài 1.300 km, như một phần trong thỏa thuận hòa bình với Nga. Đề xuất này được cho là đã được nêu ra trong cuộc họp tại Nhà Trắng tuần trước, với sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump đã bác bỏ thông tin này, khẳng định đó là “sai sự thật” và nhấn mạnh rằng không có bất kỳ cuộc thảo luận nào như vậy.

Ý tưởng này vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia EU, và trước đó từng bị chính ông Zelensky bác bỏ, khi ông cáo buộc Bắc Kinh “không ngăn chặn được chiến sự” vào các năm 2014 và 2022.

Một số báo cáo trước đó cũng cho biết, Mỹ, Ukraine và châu Âu đã thảo luận về việc thiết lập một vùng phi quân sự do lực lượng gìn giữ hòa bình trung lập kiểm soát, coi đây là lớp bảo đảm đầu tiên trong thỏa thuận hòa bình. Ngoài ra, còn có ý tưởng triển khai binh sĩ phương Tây cho mục đích này – điều mà Moscow cực lực phản đối.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận thông tin cho rằng Bắc Kinh sẵn sàng tham gia một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Trung Quốc luôn giữ lập trường “trung lập”, kêu gọi hai bên chấm dứt thù địch và nhấn mạnh cần thúc đẩy một giải pháp chính trị bền vững cho cuộc khủng hoảng.

Về phía Nga, Moscow khẳng định nguyên tắc không phản đối việc Ukraine nhận các bảo đảm an ninh từ phương Tây, nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có sự ủng hộ của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Trung Quốc. Nga nhấn mạnh các cam kết an ninh không thể mang tính “một chiều” nhằm kiềm chế Nga.

Điện Kremlin kiên quyết phản đối việc NATO triển khai binh sĩ tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, coi sự mở rộng hạ tầng quân sự của liên minh này sát biên giới Nga là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột.