F-35 Italy chặn máy bay vận tải chiến lược của Nga: NATO tăng áp lực quanh Kaliningrad

Hai tiêm kích F-35 của Không quân Italy tại căn cứ Amari đã chặn máy bay vận tải chiến lược An-124 của Nga trong sự kiện gây chú ý.

Một cặp tiêm kích tàng hình F-35 của Không quân Italy, được triển khai tại căn cứ không quân Amari (Estonia), đã chặn một chiếc An-124 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào ngày 28/8. An-124 là loại máy bay vận tải chiến lược hiếm hoi và cũng là mẫu vận tải lớn nhất thế giới ngoài Mỹ.

Các phi đội số 32 và số 6 của Italy đang hoạt động tại Amari trong khuôn khổ nhiệm vụ “Baltic Air Policing” của NATO. Với vị thế này, Italy đang đóng vai trò vượt trội trong việc củng cố sức mạnh không quân của khối phương Tây, không chỉ ở Đông Âu mà còn tại Thái Bình Dương.

Sự việc vừa qua nhấn mạnh những căng thẳng dai dẳng quanh vùng Kaliningrad – vùng lãnh thổ Nga bị bao quanh bởi các nước NATO, khiến mọi hoạt động hàng không, đường biển hay đường bộ giữa khu vực này và phần đất liền Nga đều có nguy cơ trở thành mục tiêu của phương Tây.

Trước đó hai tuần, một chiếc F-35 của Italy cũng từng chạm mặt tiêm kích Su-27 và Su-24M của Nga trong cùng khu vực.

An-124 bị F-35 của Italy chặn lại. Ảnh: MW.

An-124 là lực lượng bổ sung cho dòng Il-76 nhỏ và phổ biến hơn, nhưng số lượng lại rất hạn chế. Nguyên nhân nằm ở việc các cơ sở sản xuất chính của dòng máy bay này vốn đặt tại Ukraine thời Liên Xô, khiến việc chế tạo mới bị đình trệ sau khi Liên Xô tan rã. Trước nhu cầu tăng cao trong bối cảnh chiến tranh, Không quân Nga đã phải phục hồi những chiếc An-124 cũ trong kho để đưa trở lại biên chế.

Ngoài quân sự, dòng An-124 cũng được khai thác thương mại bởi hãng Volga-Dnepr Airlines. Đáng chú ý, một chiếc An-124 của hãng này từng bị chính phủ Canada “tịch thu” trong hoàn cảnh gây tranh cãi. Máy bay đã hạ cánh tại Toronto ngày 27/2/2022 chở bộ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc, sau đó bị Canada giữ lại và ngày 10/6/2023 thông báo sẽ chuyển giao cho Ukraine như một phần gói viện trợ.

Hiện trên thế giới chưa có loại máy bay vận tải chiến lược nào có kích thước tương đương được sản xuất mới. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Nga được cho là đang phát triển mẫu kế nhiệm cho An-124.