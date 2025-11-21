Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Kupyansk, quân Ukraine muốn đầu hàng nhưng không thể

Nga tuyên bố nhiều binh sĩ Ukraine muốn đầu hàng tại Kupyansk nhưng bị chỉ huy đe dọa. Tổng thống Putin ca ngợi việc bao vây 15 tiểu đoàn Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine sẵn sàng đầu hàng nhưng đang đối mặt với đe dọa từ chính chỉ huy của họ, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết.

Lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố Kupyansk ở đông bắc Ukraine, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov thông báo hôm trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sở chỉ huy quân sự, các hãng truyền thông Nga hôm 21/11 cho hay.

Ông Gerasimov cho biết thành phố hiện đã nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn, trong khi ông Putin xem xét tình hình chiến trường rộng hơn và ca ngợi hiệu suất của quân đội Nga.

Kupyansk là một trung tâm hậu cần then chốt gần sông Oskol. Việc kiểm soát thành phố này giúp Nga củng cố vị trí trong khu vực và mở đường tiến quân về phía tây.

“Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Miền Tây đã giải phóng thành phố Kupyansk”, ông Gerasimov báo cáo. Ông lưu ý rằng lực lượng Ukraine đang bị tiêu diệt ở bờ trái con sông và các điều kiện để họ đầu hàng đã được chuẩn bị.

Ông Putin ca ngợi quân đội Nga, nói rằng khoảng 15 tiểu đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị bao vây trong và xung quanh Kupyansk.

Ông Gerasimov cho biết quân Nga đang tiến công trên nhiều hướng. Nhóm tác chiến Miền Đông đã kiểm soát 13 khu định cư và hơn 230 km² tại các vùng Dnepropetrovsk và Zaporozhye. Nhóm Miền Bắc kiểm soát phần lớn Volchansk thuộc vùng Kharkov. Tại Donetsk, nhóm Miền Nam đang kiểm soát một phần Konstantinovka và quét sạch khu vực trung tâm thành phố.

Ông Gerasimov cũng tuyên bố rằng nhiều binh sĩ Ukraine sẵn sàng đầu hàng nhưng bị đe dọa bởi chính chỉ huy của họ. “Hầu hết họ, dưới sự đe dọa bị bắn chết hoặc bị máy bay không người lái tiêu diệt, không thể tự mình làm điều đó”, ông nói, khẳng định Kiev không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào liên quan đến việc đầu hàng.

Kiev đã bác bỏ các báo cáo về việc bị bao vây và gọi các tuyên bố của Moscow là phóng đại. “Kupyansk nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đồng thời phủ nhận bất kỳ thất bại lớn nào ở Volchansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk).

Ông Volodymyr Zelensky đã giảm nhẹ thiệt hại trên chiến trường trong khi tiếp tục kêu gọi viện trợ từ phương Tây. Quân đội Ukraine cũng đang đối mặt với tình trạng đào ngũ và thiếu lực lượng tăng cường, cùng với sự phản đối ngày càng tăng trong dân chúng đối với lệnh tổng động viên và các cáo buộc binh sĩ bị Kiev buộc phải giữ những vị trí không thể phòng thủ.

Vị thế của ông Zelensky tiếp tục suy yếu bởi một vụ bê bối tham nhũng lớn trong ngành năng lượng Ukraine, liên quan tới cáo buộc nhận hối lộ khoảng 100 triệu USD, dẫn đến việc cách chức Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Năng lượng của ông.

