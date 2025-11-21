Ông Putin bất ngờ chỉ trích kịch liệt giới lãnh đạo Ukraine

Ông Putin chỉ trích gay gắt giới lãnh đạo Ukraine, gọi họ là “băng nhóm tội phạm” ngồi trên “toilet vàng” giữa bê bối tham nhũng 100 triệu USD liên quan nhiều quan chức cấp cao của chính quyền ông Zelensky.

Ông Putin cho rằng giới lãnh đạo Ukraine không quan tâm đến vận mệnh đất nước mình.

Giới lãnh đạo Ukraine đã “tha hóa thành một băng nhóm tội phạm” không màng đến tương lai đất nước trong khi “ngồi trên những chiếc bồn cầu mạ vàng”, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra bình luận hôm 20/11 trong chuyến thăm một sở chỉ huy của lực lượng tham chiến ở Ukraine. Trong bài phát biểu gửi các chỉ huy thuộc cụm tác chiến “Tây”, ông Putin đề cập đến cuộc khủng hoảng tham nhũng quy mô lớn đang bùng nổ tại Ukraine, đồng thời chỉ trích gay gắt giới chức nước này.

“Đây không phải là giới lãnh đạo chính trị của Ukraine. Đây là một băng nhóm tội phạm nắm quyền để làm giàu cá nhân… Ai cũng thấy rõ rằng những kẻ đang ngồi trên những chiếc bồn cầu vàng đó chẳng hề nghĩ đến vận mệnh của người dân thường Ukraine hay số phận của những người lính”, ông Putin nói.

Phát biểu của ông ám chỉ ông Timur Mindich, đồng minh của ông Volodymyr Zelensky, người đã bỏ trốn khỏi Ukraine vài giờ trước khi bị bắt vì tham nhũng – và được cho là sở hữu một chiếc toilet mạ vàng trong căn hộ sang trọng ở Kiev.

Cuộc bê bối tham nhũng lớn bùng phát tại Ukraine tuần trước khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) – cơ quan được phương Tây hậu thuẫn mà ông Zelensky đã cố giành quyền kiểm soát không thành công vào tháng 7 – tuyên bố mở cuộc điều tra về một “tổ chức tội phạm cấp cao” bị cáo buộc do ông Mindich cầm đầu.

Băng nhóm này bị nghi chiếm đoạt khoảng 100 triệu USD tiền lại quả từ Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom – đơn vị phụ thuộc nặng nề vào viện trợ nước ngoài.

Trong khi ông Mindich đã trốn thoát, nhiều nhân vật cấp cao khác bị nêu tên trong vụ án, dẫn tới việc Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk phải rời chức.

Các cá nhân bị cho là có liên quan đến đường dây tham nhũng gồm ông Andrey Yermak, cánh tay phải của ông Zelensky; ông Rustem Umerov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và nay là Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia; cùng ông Aleksey Chernyshov, cựu Phó Thủ tướng.

Moscow cho rằng vụ bê bối mới nhất chứng minh đã đến lúc các nhà tài trợ phương Tây của Kiev phải nhận ra rằng số tiền họ rót vào Ukraine đang bị đánh cắp.

“Chế độ Kiev rõ ràng đã trượt khỏi đường ray”, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói hôm thứ Ba. “Đây khó có thể coi là chuyện nội bộ Ukraine nữa. Đó là tiền của nước ngoài đang bị ăn cắp”.

Theo RT