S-400 đáp trả thế nào trước đòn tấn công táo bạo bằng ATACMS của Ukraine?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không S-400 đã đánh chặn bốn tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, trong đòn tấn công đầu tiên của Ukraine sử dụng loại tên lửa này nhằm vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận.

Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga cho biết các tổ hợp phòng không tầm xa S-400 đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo do quân đội Ukraine phóng vào thành phố Voronezh, theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga. Các tên lửa này được phóng từ hệ thống MGM-140 ATACMS do Mỹ cung cấp, đánh dấu đòn tấn công đầu tiên bằng ATACMS vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận.

Việc mở rộng phạm vi sử dụng ATACMS – vốn từng bị Washington phản đối trong nhiều năm – được các nhà phân tích coi là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm gây sức ép buộc Moscow phải đình chỉ giao tranh theo các điều kiện có lợi cho phương Tây. Trước đó, S-400 đã nhiều lần đánh chặn ATACMS, dù hệ thống tên lửa Mỹ cũng từng gây thiệt hại cho một số thành phần của S-400.

Cảnh phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Sau vụ đánh chặn, mảnh vỡ từ các tên lửa bị bắn hạ đã làm hư hại mái của Trung tâm Lão khoa vùng Voronezh, một trại trẻ mồ côi và một ngôi nhà dân, nhưng không gây thương vong. Theo báo cáo, các bệ phóng được sử dụng trong cuộc tấn công đã được phát hiện tại khu vực Kharkov của Ukraine, gần làng Voloskaya Balakleya, và bị phá hủy bằng các phương tiện không xác định.

Ngoài khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo, S-400 đã trải qua nhiều cuộc thử lửa thực chiến với các loại mục tiêu đa dạng như tiêm kích và tên lửa hành trình. Vào tháng 8, có xác nhận cho thấy các tổ hợp S-400 đã bắn hạ tên lửa phòng không MIM-104 Patriot do Không quân Ukraine phóng. Tên lửa của Patriot chỉ đạt tốc độ Mach 3,5 (một số nguồn nói tối đa là Mach 5), trong khi tên lửa của S-400 đạt tốc độ trên Mach 14, giúp chúng dễ dàng đánh chặn Patriot.

Bệ phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

S-400 lần đầu được thử lửa thực chiến vào tháng 2/2022, trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga–Ukraine, khi hệ thống sử dụng tầm bắn cực xa để bắn hạ máy bay chiến đấu sâu trong không phận đối phương. Các báo cáo cuối năm 2023 cho biết hệ thống đã triển khai tên lửa siêu tầm xa 40N6 để tấn công mục tiêu bay thấp ở khoảng cách lên tới 400 km, dựa trên dữ liệu chỉ thị mục tiêu ngoài tầm nhìn từ các máy bay cảnh báo sớm A-50U.

S-400 lần đầu được sử dụng trong chiến sự ngoài Ukraine vào tháng 5/2025, khi nguồn tin Ấn Độ cho biết các tiểu đoàn phòng không đã bắn rơi 5–6 tiêm kích Pakistan cùng một máy bay hỗ trợ cỡ lớn. Tầm bắn của các vụ bắn hạ xác nhận sự tham gia của tên lửa 40N6, tấn công mục tiêu sâu trong không phận Pakistan. Hiệu quả này khiến Bộ Quốc phòng Ấn Độ bắt đầu đàm phán mua thêm các tiểu đoàn S-400.

Theo MW