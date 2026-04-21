Khám phá UAV đánh chặn Yolka Nga sử dụng với khái niệm mới

Máy bay không người lái "ngốc nghếch"

Ngay từ tháng 2 năm ngoái, một video đã lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Nga cầm một máy bay không người lái với hai bộ cánh X-wing (hình chữ “X”), nhắm vào một máy bay không người lái của Ukraine đang bay tới. Sau một loạt tiếng bíp, máy bay không người lái lao lên không trung.

Trong đoạn phim, máy bay không người lái cánh chữ “X” đã đánh trúng chính xác máy bay không người lái của Ukraine giữa không trung, và các binh sĩ Nga vỗ tay và reo hò phấn khích.

Máy bay không người lái được sử dụng trong đoạn video là Yolka, UAV đánh chặn sản xuất hàng loạt đầu tiên của quân đội Nga. Người ta cho rằng tốc độ tối đa của nó lên tới 250 km/h (một số nguồn nói là 200 km/h). Hai cặp cánh hình chữ “X” không thể di chuyển; khả năng cơ động của UAV hoàn toàn dựa vào việc điều chỉnh lực đẩy giữa bốn động cơ của nó.

Việc điều khiển UAV được thực hiện thông qua các thuật toán thị giác máy tính. Binh lính chỉ cần căn chỉnh nó theo hướng chung của máy bay địch, và Yolka sẽ tự động khóa mục tiêu, do đó sở hữu khả năng "bắn và quên", được binh lính Nga gọi đùa là máy bay không người lái "ngốc nghếch".

Sơ đồ cấu tạo của Yolka. Ảnh: Wforum.

Phiên bản tiêu chuẩn của UAV Yolka không mang đầu đạn, dựa vào động năng của nó để trực tiếp đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không đang đến. Đối với các mục tiêu có tốc độ không quá 80 km/h, Yolka có thể đánh chặn chúng trực tiếp mà không cần xem xét góc tấn công; Đối với các mục tiêu chuyển động nhanh hơn, quỹ đạo và góc tấn công cần được hiệu chỉnh.

UAV Yolka cũng có những hạn chế. Nó được cho là chỉ hoạt động được trong thời tiết quang đãng, và không thể sử dụng được trong thời tiết mưa hoặc ban đêm. Tầm hoạt động hiệu quả của Yolka khoảng 3 km, tốc độ khoảng 200 km/h, và khả năng chịu đựng tốc độ gió trong khí quyển không quá 8 m/s. Hiệu quả của nó giảm đi trong một số điều kiện tầm nhìn nhất định. Ví dụ, trong các tình huống có độ tương phản mây cao hoặc ánh nắng trực tiếp, hiệu suất của Yolka bị giảm. Khi mất mục tiêu, nó phải bay lên khoảng 50 mét để định vị lại, sau đó hạ độ cao để trở lại chế độ hoạt động tiêu chuẩn.

Cấu trúc thân và khung của Yolka được làm bằng sợi carbon và được in 3D. Cấu trúc thân bao gồm cánh mũi, các tấm chắn bên và một số bề mặt khí động học để cung cấp sự ổn định và khả năng điều khiển.

Hệ thống điện tử của Yolka bao gồm nhiều bảng mạch điều khiển (bộ sạc, con quay hồi chuyển, cảm biến, bộ điều khiển nguồn, quạt 30×10 mm 5V...) chịu trách nhiệm điều khiển bay, ổn định tư thế và phân phối năng lượng.

UAV đánh chặn có 4 cánh quạt nhỏ trên cặp cánh chữ "X" phía sau. Ảnh: Wforum.

Hệ thống quang học trên máy bay bao gồm các ống kính tùy chọn (4,35 mm và 12 mm), camera gắn ở mũi và các bộ phận gắn M12 (ống kính 12mm). Cấu hình này được sử dụng để theo dõi và dẫn hướng mục tiêu trên không.

Hệ thống động cơ và điều khiển bao gồm động cơ Skystars KOKO RS 2275 1950KV, bộ điều chỉnh tốc độ điện tử Skystars KM60A AM32 và cơ cấu servo BLUEARROW D0576 HS MG HV. UAV Yolka được trang bị bốn cánh quạt iFlight Nazgul 5R V2 và sử dụng pin lithium GNB2200 6S.

Hệ thống Yolka cũng tích hợp mô-đun xử lý dữ liệu "Igorka". Đây là bộ xử lý tín hiệu với các mô-đun trí tuệ nhân tạo và thuật toán học máy được nhúng, có tiềm năng được sử dụng để theo dõi và tiêu diệt mục tiêu.

Súng trường "Kalashnikov" của thế giới UAV

Các chuyên gia Nga coi Yolka là "vũ khí đánh chặn UAV tầm gần rất đơn giản và hiệu quả". Nó có thể được sử dụng cho cả các hoạt động tấn công (như bảo vệ bộ binh khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái) và các hoạt động phòng thủ (như bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị). Nó được ca ngợi là một trong những công nghệ chống máy bay không người lái tiên tiến và tiết kiệm chi phí nhất hiện đang được quân đội Nga sử dụng.

Binh lính Nga gọi Yolka là "Kalashnikov" của thế giới máy bay không người lái: cấu trúc đơn giản, chắc chắn và dễ sửa chữa. Người ta nói rằng trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm ngoái ở Quảng trường Đỏ, đội an ninh của Tổng thống Putin đã sử dụng Yolka để giám sát chặt chẽ không phận xung quanh.

Binh sĩ Nga sử dụng Yolka trên chiến trường. Ảnh: Wforum.

UAV Yolka được sản xuất tại một nhà máy ở Moscow. Một số biến thể đã được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại, có hai mẫu cơ bản đang được sử dụng: một mẫu không có đầu đạn để đánh chặn động năng, và một mẫu khác với đầu đạn phân mảnh nổ mạnh 360 gram. Nhà sản xuất cho biết việc sản xuất hàng loạt UAV Yolka đang liên tục được mở rộng.

Theo Wforum