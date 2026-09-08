Nga tung video dội hỏa lực vào hàng loạt mục tiêu ở Ukraine, sau 3 ngày tạm dừng

Ngay sau khi lệnh tạm dừng 3 ngày đối với các mục tiêu liên quan đến quân sự tại Kiev hết hiệu lực, Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV, nhắm tới nhiều cơ sở sản xuất drone, tên lửa và trung tâm hậu cần.

Nga đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV), tên lửa và các trung tâm hậu cần tại thủ đô Kiev của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/9 cho biết.

Cuộc tập kích diễn ra ngay sau khi lệnh tạm dừng 3 ngày đối với các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu liên quan đến quân sự tại Kiev hết hiệu lực. Lệnh tạm dừng này được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước chuyến thăm Moscow và Kiev của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba, cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên không và trên biển, kết hợp với các máy bay không người lái tấn công tầm xa.

Bộ này cho biết các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine liên quan đến sản xuất và lưu trữ UAV cùng tên lửa hành trình đã bị đánh trúng.

Trong số các mục tiêu có Nhà máy Radio Kiev, nơi sản xuất linh kiện cho các UAV trinh sát và tấn công, bao gồm những mẫu tầm xa mà Moscow cáo buộc được sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Một cơ sở công nghiệp thuộc nhà sản xuất vũ khí Fire Point cũng bị đánh trúng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết địa điểm này sản xuất đầu đạn cho UAV tấn công và tên lửa hành trình Flamingo.

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là tích cực quảng bá Fire Point và các sản phẩm của công ty này trên trường quốc tế, bất chấp việc doanh nghiệp có liên hệ với Timur Mindich, một cộng sự kinh doanh lâu năm của ông Zelensky. Ông Mindich đã rời Ukraine sau khi trở thành một nhân vật chủ chốt trong một vụ bê bối tham nhũng trị giá 100 triệu USD hồi năm ngoái.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này cũng nhắm tới một nhà máy khác chuyên sản xuất linh kiện cho Hornet, dòng UAV tấn công tầm trung được thiết kế tại Mỹ và tích hợp công nghệ hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các tên lửa và UAV Nga cũng tấn công những trung tâm vận tải, hậu cần và phân phối hàng hóa quân sự tại Kiev và khu vực Kiev, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Căn cứ không quân Vaslikov của lực lượng vũ trang Ukraine và một cơ sở giám sát điện tử của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại Markhalyovka, bên ngoài Kiev, cũng nằm trong số các mục tiêu của cuộc tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đồng thời phá hủy một số mục tiêu tại vùng Odessa, trong đó có các cơ sở ở cảng Chornomorsk được sử dụng để dỡ hàng hóa quân sự.

Trước đó, các kênh Telegram của Ukraine đưa tin còi báo động không kích và nhiều tiếng nổ vang lên tại Kiev, khu vực ngoại ô thủ đô cũng như một số địa phương khác, trong đó có các vùng Odessa và Sumy.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết thủ đô Ukraine đang hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục ở trong hầm trú ẩn. Theo ông Klitschko, 6 người bị thương tại thành phố, trong đó 3 người phải nhập viện.

Trước cuộc gặp hôm thứ Bảy với ông Witkoff và ông Kushner tại Moscow, Tổng thống Putin đã yêu cầu quân đội Nga tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại Kiev cho đến thứ Ba.

Cuộc gặp tại Điện Kremlin, tập trung vào vấn đề giải quyết xung đột Ukraine, kéo dài hơn 3 giờ. Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp cho thấy hai bên đang duy trì “bầu không khí tin cậy”.

Sau đó, hai đặc phái viên của Tổng thống Trump gặp ông Vladimir Zelensky tại Kiev hôm Chủ nhật. Nhà lãnh đạo Ukraine đã nói đùa về khoảng thời gian Nga tạm dừng tấn công, cho rằng việc Witkoff và Kushner tới Moscow và Kiev “còn hiệu quả hơn cả các hệ thống Patriot”, đồng thời đề nghị hai người đến thăm thường xuyên hơn.

Ông Witkoff cho biết ông “cảm thấy tốt” sau các cuộc thảo luận tại Moscow và Kiev, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán ba bên giữa các bên có thể được công bố “trong thời gian ngắn”.

Moscow khẳng định các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV nhằm vào Ukraine là hành động đáp trả những vụ UAV của Kiev xâm nhập hằng ngày, mà Nga cáo buộc nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư bên trong lãnh thổ nước này.

Theo các quan chức Nga, chính quyền ông Zelensky đang sử dụng những cuộc tấn công mà Moscow gọi là “khủng bố” nhằm bù đắp cho những thất bại trên chiến trường, trong khi lực lượng Nga tiếp tục tiến công.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội nước này không tấn công dân thường, đồng thời cho biết các cuộc tập kích chỉ nhằm vào những mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ lực lượng Ukraine.

Theo RT