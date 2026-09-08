Tổng công tố Ukraine bất ngờ xin từ chức, nội bộ lãnh đạo tiếp tục xáo trộn

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko đề nghị từ chức và cho biết đây là một quyết định mang tính chính trị. Động thái diễn ra trong lúc Kiev tiếp tục trải qua nhiều thay đổi ở các vị trí lãnh đạo cấp cao giữa cuộc chiến với Nga.

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko hôm đầu tuần cho biết ông đã đề nghị từ chức vì lý do chính trị, trong dấu hiệu mới nhất cho thấy những bất đồng đang xuất hiện trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Ukraine.

“Đây là một quyết định mang tính chính trị và tôi đã đưa ra quyết định này một cách có cân nhắc. Tôi không muốn vị trí Tổng công tố bị sử dụng như một công cụ trong các cuộc đối đầu chính trị”, ông Kravchenko nói trong một tuyên bố đăng trên Telegram tối thứ Hai, nhưng không giải thích thêm.

Ông Kravchenko cảm ơn Tổng thống Volodymyr Zelensky và Quốc hội Ukraine, đồng thời đề nghị các bên chấp thuận đơn từ chức của ông.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi các cơ quan chống tham nhũng Ukraine là NABU và SAPO cho biết họ đã phát hiện một tổ chức tội phạm liên quan đến các trung tâm gọi điện gian lận. Theo các cơ quan này, đường dây bị cáo buộc do một quan chức thuộc Văn phòng Tổng công tố tổ chức.

Ông Kravchenko phủ nhận liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc. “Lập trường của tôi trước những cáo buộc này vẫn không thay đổi”, ông viết trên Telegram.

Đề nghị từ chức của ông Kravchenko là diễn biến mới nhất trong một loạt thay đổi nhân sự cấp cao tại Ukraine, trong bối cảnh nước này vẫn đang đối phó với cuộc chiến với Nga, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2/2022.

Hồi tháng 7, Tổng thống Zelensky ủng hộ ông Sergii Koretskyi, người đứng đầu tập đoàn năng lượng quốc doanh Naftogaz, trở thành Thủ tướng mới của Ukraine sau khi bà Yulia Svyrydenko từ chức.

Nhiệm kỳ kéo dài một năm của bà Svyrydenko trùng với một bê bối tham nhũng liên quan đến một số nhân vật cấp cao. Dù không bị cáo buộc liên quan trực tiếp, bà vẫn vấp phải chỉ trích vì không có hành động đủ mạnh để xử lý và làm trong sạch bộ máy.

Cũng trong tháng 7, ông Zelensky thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, chỉ khoảng 6 tháng sau khi ông được bổ nhiệm.

Ông Fedorov là người tích cực thúc đẩy cải cách quân đội, nhưng sau đó xảy ra bất đồng với các tướng lĩnh cấp cao về chiến lược và hoạt động mua sắm quốc phòng.

Việc Tổng công tố Kravchenko đề nghị từ chức tiếp tục làm nổi bật những biến động trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao Ukraine khi cuộc chiến với Nga kéo dài, đồng thời đặt thêm câu hỏi về những căng thẳng chính trị và vấn đề quản trị trong bộ máy Kiev.

Theo Reuters