Cỗ máy kiếm tiền của Sun Group: Cáp treo Bà Nà lãi hơn 1.000 tỷ, Cáp treo Fansipan Sa Pa lãi 280 tỷ

Các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group như CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Banacab), Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2026.

Cáp treo Bà Nà lãi hơn 6 tỷ đồng/ngày

Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Banacab) báo lãi hơn 1.117 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, công ty lãi hơn 6 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6 năm nay, tổng tài sản của công ty đạt hơn 46.188 tỷ đồng, tăng 30% so với mức 35.663 tỷ đồng cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu của Cáp treo Bà Nà tăng lên hơn 16.270 tỷ đồng, trong đó riêng vốn góp là 9.119 tỷ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ (D/E) là 1,84 lần, cải thiện so với mức 1,96 trong nửa đầu năm ngoái.

Chi tiết nợ phải trả của công ty cho thấy phần lớn được tài trợ từ ngân hàng với dư nợ tại cuối kỳ là 22.480 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Bù lại, dư nợ vay trái phiếu giảm từ 3.885 về 3.781 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cáp treo này còn có khoản nợ phải trả khác gần 3.660 tỷ đồng.

Cáp treo Bà Nà là chủ đầu tư dự án quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng) thuộc Sun Group. Dự án này gồm khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà, còn gọi là Bà Nà Hills và các tuyến cáp treo.

Bà Nà Hills vận hành từ năm 2009 với tuyến cáp treo một dây, được công nhận dài nhất thế giới lúc đó. Khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà là một trong những điểm tham quan nổi bật của Đà Nẵng, đón lượng lớn du khách mỗi dịp lễ. Khu du lịch này còn nổi tiếng với Cầu Vàng vào top cây cầu biểu tượng nhất thế giới.

Chủ quản cáp treo Fansipan Sa Pa thoát lỗ

Theo bảng công bố thông tin mới đây, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa báo lãi sau thuế hơn 280 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 172 tỷ đồng.

Kinh doanh khởi sắc giúp công ty xóa lỗ lũy kế và ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 86 tỷ đồng. Sự gia tăng tài chính còn được củng cố bởi việc chủ sở hữu rót thêm vốn điều lệ, nâng từ 2.616 tỷ đồng lên tới 6.000 tỷ đồng (gấp 2,3 lần), qua đó kéo vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng mạnh lên mức 6.086 tỷ đồng.

Cuối quý II/2026, tổng tài sản công ty ghi nhận gần 16.487 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 17% (2.404 tỷ đồng).

So với cùng kỳ, nợ phải trả giảm từ 11.862 tỷ đồng xuống 10.401 tỷ đồng. Trong đó, 75% là nợ vay ngân hàng. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận thêm 833 tỷ đồng nợ trái phiếu. Đây là khoản huy động trong nước, được phát hành vào cuối năm 2024 với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12% một năm.

Điểm sáng là khả năng thanh toán các khoản nợ và sức khỏe tài chính trong ngắn hạn của công ty có sự cải thiện. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ mức 1,87 lần lên 2,55 lần. Hệ số thanh toán nhanh duy trì ở mức 1,95 lần và hệ số thanh toán lãi vay là 1,76 lần.

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa (thuộc Sun Group) là đơn vị vận hành quần thể công trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn Fansipan Sa Pa, hay còn gọi là Sun World Fansipan Legend tại Lào Cai.

Dự án cáp treo được khởi công xây dựng vào tháng 11/2013 và hoạt động từ tháng 2/2016. Đây là tuyến nắm giữ hai kỷ lục gồm cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới và cáp treo ba dây dài nhất thế giới.

Nợ phải trả Mặt trời Hạ Long tăng đột biến

Trong báo cáo gửi đến các trái chủ, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long báo lãi sau thuế hơn 479 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ (55 tỷ đồng). Với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng được cải thiện từ 0,41% lên 1,79%.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Mặt trời Hạ Long đạt 87.444 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ (24.714 tỷ đồng). Ở bên kia bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu tăng 55% lên 27.653 tỷ đồng.

Đáng chú, nợ phải trả Mặt trời Hạ Long tăng mạnh, từ mức 6.898 tỷ đồng lên 59.791 tỷ đồng. Sự gia tăng mạnh đến từ nợ vay ngân hàng, đạt 18.614 tỷ đồng, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Kỳ này, công ty còn có dư nợ trái phiếu vượt 1.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty có khoản nợ phải trả khác gần 39.900 tỷ đồng, chủ yếu là khoản “người mua trả trước ngắn hạn” với gần 32.000 tỷ đồng.

Việc nợ phải trả gia tăng nhanh chóng làm thay đổi các chỉ số an toàn vốn của Mặt Trời Hạ Long, đẩy hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu từ 0,39 lần lên 2,16 lần và hệ số nợ trên tổng tài sản từ 0,28 lần lên 0,68 lần. Khả năng sinh lời của doanh nghiệp được nâng cao với tỷ suất ROE tăng lên 1,79% và ROA đạt 0,65%.

Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là chủ đầu tư dự án quần thể du lịch giải trí Sunworld Hạ Long (Quảng Ninh). Khu du lịch Sunworld Hạ Long rộng hơn 200 ha, gồm hai khu vực tổ hợp vui chơi ven biển Bãi Cháy và tổ hợp vui chơi Đồi Mặt Trời. Cả hai được kết nối bởi hệ thống cáp treo vượt biển dài 2 km.