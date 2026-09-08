Ngoại trưởng Nga: Châu Âu “sợ chết khiếp” trước đề xuất của ông Trump về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã “sợ chết khiếp” trước những đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và tìm cách ngăn Washington quay lại các sáng kiến thỏa hiệp với Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã tìm cách phá hỏng những đề xuất thỏa hiệp của Washington và khôi phục một mặt trận phương Tây thống nhất chống Moscow.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã “sợ chết khiếp” trước những đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine và không ngừng tìm cách phá hoại nỗ lực thỏa hiệp của Washington, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba, ông Lavrov cáo buộc các thành viên NATO tại châu Âu tìm cách ngăn ông Trump quay lại những ý tưởng mà nhà lãnh đạo Mỹ từng thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi năm ngoái. Ông cũng nhắc đến cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 4/7 năm nay.

“Châu Âu hiểu rằng nếu người Mỹ đột nhiên quay trở lại những đề xuất ban đầu... như những gì từng diễn ra tại Anchorage, thì châu Âu đơn giản là sợ chết khiếp”, ông Lavrov nói. Theo Ngoại trưởng Nga, các nhà lãnh đạo châu Âu “lập tức lao vào” việc thuyết phục ông Trump từ bỏ những sáng kiến do chính Washington đưa ra.

Ông Lavrov nhắc lại phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6, trong đó nhà lãnh đạo Pháp được cho là đã tuyên bố đầy hài lòng rằng sáng kiến Anchorage đã “bị chôn vùi”, đồng thời Washington một lần nữa đứng cùng châu Âu trong một mặt trận thống nhất chống Nga.

“Nếu ngoại giao phương Tây chỉ còn là việc kiềm chế những quốc gia đưa ra các sáng kiến hợp lý, cân bằng và mang tính thỏa hiệp, thì cứ như vậy đi”, ông Lavrov nói.

Theo ông, trong trường hợp đó, Moscow sẽ theo đuổi các mục tiêu của mình “không phải tại bàn đàm phán”, dù đây mới là lựa chọn mà Nga mong muốn, “mà trên chiến trường”.

Những tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang một lần nữa thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao vốn đình trệ nhằm tìm cách chấm dứt xung đột.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, đã gặp ông Putin tại Moscow hôm thứ Bảy. Cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ, trước khi hai đặc phái viên Mỹ tiếp tục tới Kiev vào ngày hôm sau.

Nhà Trắng cho biết hai bên đã thảo luận về “những kế hoạch thực chất cho các bước đi tiếp theo” nhằm hướng tới việc chấm dứt xung đột. Trong khi đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov mô tả cuộc gặp là “cực kỳ thẳng thắn”, đồng thời cho biết các đặc phái viên Mỹ đã đưa ra một số ý tưởng về những hướng đi có thể dẫn tới một thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng phần lớn những tuyên bố công khai về ngoại giao từ Kiev và các nước phương Tây ủng hộ Ukraine nhằm mục đích đạt được thêm một khoảng ngừng giao tranh, qua đó tạo thời gian để các lực lượng Ukraine tái vũ trang và củng cố đội hình.

Bất chấp nỗ lực ngoại giao mới từ Washington, ông Lavrov khẳng định hiện không có cuộc đàm phán hòa bình mang tính xây dựng nào đang diễn ra.

“Không có gì xảy ra trên mặt trận ngoại giao”, ông nói, đồng thời cho rằng những diễn biến thực sự đang diễn ra “trên mặt trận thực địa”, nơi các lực lượng Nga đang tiến công.

Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo Moscow sẽ thực hiện những lời đe dọa trả đũa đối với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

Theo ông Lavrov, Nga từng cảnh báo những cuộc tấn công như vậy sẽ kéo theo một phản ứng “nặng nề hơn rất nhiều đối với Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh: “Điều này đang diễn ra ngay lúc này.”

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng hướng chỉ trích về phía London, nơi từng tuyên bố sẽ sát cánh cùng Kiev cho đến cùng.

“Tôi cảm thấy tiếc cho nước Anh”, ông Lavrov nói, bởi cái kết đó “sẽ không phải một kết cục tốt đẹp”.

Đề cập đến những chuẩn bị của châu Âu cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Moscow trong tương lai, ông Lavrov một lần nữa nhắc lại lập trường của Tổng thống Putin rằng Nga không có ý định tấn công châu Âu.

Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu các quốc gia châu Âu tấn công Nga, đó sẽ là “một cuộc chiến hoàn toàn khác về bản chất” và “rất ngắn”.

Theo RT