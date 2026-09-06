Tàu sân bay hạt nhân Mỹ Abraham Lincoln rời Thái Lan sau 5 ngày cập cảng

Tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln rời Thái Lan sau 5 ngày cập cảng, kết thúc quãng nghỉ hiếm hoi trong đợt triển khai dài với các hoạt động tại Trung Đông.

Tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln đã rời Thái Lan vào ngày 6/9 sau chuyến thăm cảng kéo dài 5 ngày, khép lại quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong một đợt triển khai quân sự kéo dài, vốn bao gồm các hoạt động của Mỹ tại Trung Đông, Hải quân Mỹ cho biết.

“Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người dân Thái Lan vì sự hiếu khách tuyệt vời”, Đại tá Hải quân Mỹ Dan Keeler, sĩ quan chỉ huy tàu sân bay Abraham Lincoln, nói trong một tuyên bố.

Các đợt triển khai của tàu chiến Mỹ thường kéo dài từ 6-9 tháng. Tuy nhiên, trong thời kỳ xảy ra xung đột, thời gian hoạt động ở nước ngoài có thể được kéo dài đáng kể.

Tàu Abraham Lincoln là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, với khoảng 5.000 quân nhân. Con tàu từng tham gia các hoạt động phong tỏa đường biển và chiến dịch tác chiến của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Theo các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ, Abraham Lincoln thậm chí đã lập kỷ lục thời hiện đại về số ngày hoạt động liên tiếp trên biển, cho thấy mức độ kéo dài bất thường của đợt triển khai lần này.

Abraham Lincoln đến Thái Lan sau thời gian dài hoạt động

Đi cùng một số tàu chiến khác của Hải quân Mỹ, Abraham Lincoln đến Thái Lan vào sáng 2/9, bắt đầu chuyến thăm được các quan chức Thái Lan xác nhận kéo dài 5 ngày.

Thái Lan là đồng minh hiệp ước duy nhất của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á lục địa. Việc một nhóm tàu chiến Mỹ, trong đó có một tàu sân bay hạt nhân, cập cảng nước này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ vừa trải qua một đợt hoạt động quân sự kéo dài tại Trung Đông.

Ngay sau khi các tàu cập cảng, những chiếc xe buýt chở thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ bắt đầu xuất hiện tại một khách sạn ở Pattaya, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan.

Pattaya nằm cách Bangkok khoảng 150 km về phía đông nam.

Nhiều quân nhân mặc thường phục, tươi cười và vẫy tay khi xuống xe rồi tiến vào khách sạn. Hình ảnh này tạo nên một bầu không khí tương đối thư giãn sau một thời gian dài các thủy thủ và lính thủy đánh bộ phải hoạt động trên biển và tham gia những nhiệm vụ quân sự ở các khu vực có xung đột.

Chuyến thăm Thái Lan mang lại cho lực lượng trên tàu một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi Abraham Lincoln tiếp tục hành trình triển khai tiếp theo.

Trong các đợt triển khai thông thường, thủy thủ đoàn tàu sân bay Mỹ có thể phải xa căn cứ trong nhiều tháng. Khi chiến sự bùng phát, thời gian này có thể kéo dài hơn đáng kể do yêu cầu duy trì lực lượng và thực hiện các nhiệm vụ tác chiến liên tục.

Đối với Abraham Lincoln, đợt triển khai vừa qua đặc biệt đáng chú ý bởi con tàu không chỉ hoạt động tại Trung Đông mà còn tham gia các nhiệm vụ liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Việc tàu cập cảng Thái Lan vì thế được xem như một khoảng nghỉ đáng kể đối với thủy thủ đoàn trước khi con tàu tiếp tục nhiệm vụ.

Hải quân Mỹ không công bố chi tiết về lịch trình tiếp theo của Abraham Lincoln sau khi rời Thái Lan. Tuy nhiên, chuyến thăm kéo dài 5 ngày đã cho phép các quân nhân có thời gian nghỉ ngơi và giao lưu tại một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Thái Lan.

Đối với Washington, chuyến thăm cũng cho thấy vai trò của Thái Lan trong mạng lưới quan hệ quân sự của Mỹ tại Đông Nam Á, đặc biệt khi khu vực này nằm gần các tuyến hàng hải và những điểm nóng chiến lược của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo Reuters