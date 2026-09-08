Trung Quốc xây dựng nhà chứa máy bay khổng lồ giữa sa mạc để phục vụ thử nghiệm J-36

Ảnh vệ tinh mới cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng một cơ sở hàng không quân sự biệt lập gần Lop Nur, với nhiều nhà chứa và hạ tầng mới. Quy mô xây dựng cho thấy nơi đây có thể trở thành trung tâm thử nghiệm quan trọng cho các chương trình máy bay quân sự thế hệ mới.

Trung Quốc đang nhanh chóng biến một sân bay quân sự nằm giữa vùng sa mạc hẻo lánh thành trung tâm thử nghiệm quy mô lớn dành cho những dòng máy bay quân sự tiên tiến nhất. Ảnh vệ tinh mới cho thấy cơ sở gần Lop Nur ngày càng được mở rộng, tại nơi lịch sử thử nghiệm hạt nhân của Trung Quốc giờ đây giao thoa với tham vọng phát triển năng lực không quân thế hệ tiếp theo.

Khu phức hợp mới xuất hiện thêm các nhà chứa máy bay, đường lăn cùng nhiều hạ tầng hỗ trợ. Cơ sở này vốn đã sở hữu đường băng dài khoảng 16.400 feet (gần 5.000 m), tạo ra không gian đáng kể để Trung Quốc vận hành những máy bay thử nghiệm có kích thước lớn.

Việc mở rộng có thể giúp Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thêm không gian để thử nghiệm đồng thời nhiều chương trình máy bay, cách xa các khu dân cư đông đúc. Những thay đổi này cũng cho thấy Bắc Kinh có thể đang muốn đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm bay trong bối cảnh tham vọng hàng không quân sự ngày càng mở rộng.

Trung tâm thử nghiệm giữa sa mạc dần thành hình

Ảnh vệ tinh do The War Zone công bố và được chụp ngày 27/8 cho thấy nhiều hạng mục lớn đã được bổ sung trên toàn cơ sở. Bốn nhà chứa máy bay quy mô lớn hiện chiếm vị trí nổi bật tại một số khu vực đang mở rộng.

Ba nhà chứa ở sân đỗ phía nam có kích thước khoảng 262 x 131 feet, tương đương 80 x 40 m. Quy mô này đủ để chứa nhiều loại máy bay trong biên chế PLA, trong đó có cả máy bay ném bom chiến lược H-6.

Tỷ lệ kích thước của các nhà chứa cũng cho phép chúng tiếp nhận những máy bay có sải cánh lớn hơn. Đây là điểm đáng chú ý khi Trung Quốc đang phát triển các thiết kế máy bay khác biệt đáng kể so với đội hình tiêm kích hiện nay.

Một đường lăn mới ở phía nam đường băng cũng đang gần hoàn tất. Tuyến đường này sẽ kết nối đường băng với sân đỗ trung tâm và khu vực các nhà chứa chính.

Cách bố trí này có thể cho phép máy bay di chuyển giữa các khu vực mà không phải liên tục chiếm dụng đường băng. Điều đó ngày càng quan trọng khi một trung tâm thử nghiệm phải xử lý các hoạt động bay thường xuyên và phức tạp.

Các hạng mục xây dựng khác bao gồm một khu vực hình tròn có thể được sử dụng để chạy thử động cơ hoặc phục vụ hoạt động quay đầu máy bay. Ảnh vệ tinh cũng cho thấy khả năng xuất hiện các công trình phục vụ lưu trữ nhiên liệu.

Tập trung vào máy bay thế hệ mới

Vị trí của cơ sở này mang ý nghĩa đặc biệt bởi nó nằm gần khu thử nghiệm hạt nhân Lop Nur của Trung Quốc. Bắc Kinh tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên tại đây vào năm 1964.

Ngày nay, sự biệt lập của khu vực lại mang đến một lợi thế khác. Các máy bay thử nghiệm có thể hoạt động cách xa những khu dân cư đông đúc cũng như hoạt động hàng không dân dụng thường xuyên.

Các chuyên gia đã liên hệ những hạng mục xây dựng mới với sự xuất hiện của chương trình J-36 của Trung Quốc. Mẫu máy bay không đuôi này được phát hiện tại cơ sở vào khoảng tháng 8/2025.

Một thiết kế tiên tiến khác, thường được gọi là J-XDS hoặc J-50, xuất hiện tại đây chỉ 17 ngày sau đó. Những lần xuất hiện này cho thấy cơ sở có thể đã đóng vai trò trong quá trình thử nghiệm các thiết kế máy bay chiến đấu mới nổi của Trung Quốc.

Các nhà phân tích hàng không cho rằng Lop Nur có thể trở thành trung tâm mới của PLA dành cho những chương trình máy bay thế hệ tiếp theo thuộc phân khúc công nghệ cao. Tuy nhiên, một chuyên gia khác cho rằng cần thận trọng khi đánh giá cho đến khi quá trình xây dựng hoàn tất.

Nếu hoàn thành, khu phức hợp mở rộng có thể cho phép Trung Quốc tiến hành nhiều chương trình thử nghiệm bay riêng biệt cùng lúc. Điều này sẽ giúp giảm tình trạng quá tải lịch thử nghiệm tại các cơ sở hiện có và có khả năng tăng tần suất bay thử.

Trung Quốc cũng vận hành một cơ sở thử nghiệm bí mật khác gần Malan. Địa điểm này từng thu hút sự chú ý bởi các hoạt động liên quan đến những dòng máy bay không người lái tiên tiến.

Lop Nur dường như có mối liên hệ chặt chẽ hơn với các nền tảng có người lái. Sự khác biệt này đã làm dấy lên suy đoán về một chương trình đặc biệt nhạy cảm khác.

Trung Quốc đến nay vẫn chưa công khai mẫu máy bay ném bom tàng hình H-20. Nếu hoạt động thử nghiệm bay của H-20 cuối cùng được chuyển tới Lop Nur, những nhà chứa mới mở rộng có thể tạo ra một môi trường đặc biệt biệt lập cho chương trình này.

Chưa có xác nhận nào cho thấy H-20 sẽ được thử nghiệm tại cơ sở trên. Dù vậy, quy mô xây dựng hiện nay cho thấy Lop Nur đang trở thành một địa điểm có vai trò lớn hơn nhiều so với một sân bay biệt lập giữa sa mạc.

Theo SCMP, IE