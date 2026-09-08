Iran tiếp tục đàm phán kín với Mỹ qua trung gian, hé lộ điều kiện mới

Iran được cho là đã chuyển các điều kiện mới tới Mỹ thông qua các bên trung gian, trong khi Washington cũng gửi đề xuất tới Tehran. Động thái cho thấy các kênh ngoại giao vẫn được duy trì dù căng thẳng quân sự giữa hai nước chưa hạ nhiệt.

Một nguồn tin chính trị tại Tehran cho biết các cuộc trao đổi kín giữa Iran và Mỹ vẫn đang được duy trì thông qua các bên trung gian, bất chấp việc Washington bị cáo buộc “liên tục vi phạm” các cam kết.

Nguồn tin nói với RT rằng Iran đã chuyển các điều kiện của mình tới Mỹ thông qua các bên trung gian, sau khi Washington gần đây gửi những đề xuất mới tới Tehran.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực được nối lại sau đợt leo thang hồi tuần trước. Khi đó, Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào Iran, còn Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan và Bahrain.

“Sau khi đàm phán bị đình chỉ do Mỹ vi phạm các cam kết và liên tục thất bại trong những cuộc đối đầu quân sự, Washington gần đây đã chuyển các đề xuất tới Tehran thông qua các bên trung gian”, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, trước những “vi phạm lặp đi lặp lại” và “sự thay đổi liên tục trong lập trường” của Washington, Tehran đã đáp lại bằng cách chuyển các điều kiện của mình tới các bên trung gian.

Nguồn tin không tiết lộ nội dung cụ thể trong đề xuất của Mỹ hay các điều kiện mà Iran đưa ra, nhưng cho biết các bên trung gian “vẫn tiếp tục trao đổi với cả hai phía”.

Tehran lâu nay yêu cầu Washington thực hiện các cam kết được nêu trong Bản ghi nhớ thỏa thuận Islamabad (MoU) hồi tháng 6. Tuy nhiên, theo Financial Times tuần trước, Mỹ hiện được cho là đang tìm kiếm một thỏa thuận mới và rộng hơn, bao gồm cả vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.

Iran cho rằng Mỹ phải đi bước tiếp theo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm thứ Hai cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào những cơ sở hạt nhân Iran mới chính là trở ngại lớn đối với hoạt động thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông Baqaei lập luận rằng Washington phải chịu trách nhiệm về việc IAEA không thể tiếp cận các cơ sở liên quan, trong khi Mỹ lại sử dụng chính vấn đề này để gia tăng sức ép đối với Tehran.

“Quả bóng từ lâu đã nằm trong sân của Mỹ”, ông Baqaei nói, đồng thời yêu cầu Washington chấm dứt các cuộc tấn công quân sự, lệnh trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân nếu muốn giải quyết cuộc đối đầu hiện nay.

“Ngoại giao là một quá trình năng động và liên tục”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói.

Ông Baqaei cho biết các phái đoàn của Oman và Pakistan đã tới Iran trong những tuần gần đây, trong khi các đại diện Qatar đã có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Tehran hôm Chủ nhật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari nói với CNN rằng Doha đã đưa ra một số ý tưởng và đang xem xét nhiều kịch bản khác nhau nhằm giải quyết những quan ngại của cả Iran và Mỹ.

Iran và Oman đạt tiến triển về tuyến hàng hải Hormuz

Trong lúc các kênh ngoại giao Mỹ - Iran tiếp tục được duy trì, Tehran và Muscat cho biết đã đạt được những tiến triển đáng kể trong một thỏa thuận riêng liên quan đến tuyến hàng hải an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các quan chức Iran nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn, trái với tuyên bố của Washington.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab. Vì vậy, bất kỳ thỏa thuận nào giúp duy trì hoạt động hàng hải qua khu vực này cũng có thể trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực giảm căng thẳng giữa Iran, Mỹ và các bên liên quan.

Trong bối cảnh đó, việc các bên trung gian tiếp tục duy trì liên lạc với cả Tehran và Washington cho thấy kênh ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại, dù khoảng cách giữa hai bên về các vấn đề quân sự, trừng phạt, hạt nhân và quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua Hormuz vẫn còn rất lớn.

Theo RT