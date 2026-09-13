Ai phê duyệt cho Việt Mỹ trúng 39 gói thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy?

Trong 6 năm qua, Công ty Việt Mỹ cùng doanh nghiệp liên quan đã trúng 39 gói thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tổng giá trị khoảng 950 tỷ đồng.

Tiếp tục lần theo các gói thầu thiết bị y tế của Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Viettimes phát hiện nhóm doanh nghiệp do Bùi Chân Phương điều hành đã trúng 39 gói thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tổng giá trị xấp xỉ 950 tỷ đồng.

Trúng nhiều gói thầu cùng ngày

Hành trình Công ty Việt Mỹ tham gia đấu thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu từ tháng 12/2020. Đến giữa năm 2026, Công ty Việt Mỹ đã tham gia 31 gói thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trúng 28 gói và trượt 3 gói, tổng giá trị trúng thầu khoảng 805 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2,2%.

Các gói thầu Công ty Việt Mỹ tham gia gồm cung cấp hệ thống máy móc, thiết bị y tế cùng các gói thầu bảo trì, bảo dưỡng.

Đáng chú ý, những gói thầu đó đều chỉ có một nhà thầu là Công ty Việt Mỹ tham gia với vai trò độc lập, gần như không có sự cạnh tranh về giá. Dù nhiều lần trúng thầu các gói có giá trị hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, thậm chí nhiều gói có tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Gói thầu gần 200 tỷ đồng được ông Nguyễn Tri Thức, nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy" ký quyết định lựa chọn nhà thầu ngày 13/6/2025.

Giai đoạn 2020-2023, Công ty Việt Mỹ trúng 11 gói thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không quá lớn, tổng giá trị trúng thầu khoảng 48 tỷ đồng. Từ năm 2024, Việt Mỹ bắt đầu trúng hàng loạt các gói thầu có giá trị lớn hơn.

Đặc biệt, năm 2025, doanh nghiệp này trúng 6 gói thì có đến 5 gói giá trị lớn, trong đó nhiều gói được phê duyệt vào cùng 1 ngày.

Theo dữ liệu còn lưu trữ, từ năm 2023 đến tháng 7/2026, các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu liên quan Công ty Việt Mỹ đều được ký bởi ông Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (trước đó là Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành) và người tiền nhiệm Nguyễn Tri Thức, nguyên Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cụ thể, ông Phạm Thanh Việt ký 4 gói, tổng giá trị khoảng 196 tỷ đồng, còn ông Nguyễn Tri Thức ký quyết định liên quan 18 gói, tổng giá trị hơn 586 tỷ đồng.

Ngay trước khi nhóm lãnh đạo Công ty Việt Mỹ bị khởi tố, ngày 1/7/2026, ông Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp Bộ nguồn Co-60 cho máy Leksell Gamma Knife. Giá trúng thầu là 35 tỷ đồng, bằng với giá gói thầu được phê duyệt, tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Gói số 01: Mua sắm Hệ thống Cyclotron và thiết bị phụ trợ đồng bộ đi kèm là gói thầu lớn nhất mà Công ty Việt Mỹ từng trúng, được ông Nguyễn Tri Thức ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào ngày 13/6/2025. Giá gói thầu được phê duyệt là 199,8 tỷ đồng, giá trúng thầu 199,8 tỷ đồng, bằng với giá dự thầu của Công ty Việt Mỹ, tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Cùng ngày 13/6/2025, ông Nguyễn Tri Thức cũng ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla, giá gói thầu được phê duyệt là 86 tỷ đồng, giá trúng thầu 82,8 tỷ đồng, giảm 3,2 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,72%).

Ngày 31/10/2025, ông Phạm Thanh Việt ký 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với 2 gói thầu Gói số 11: Mua sắm Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla có tích hợp công nghệ AI (giá trị trúng thầu 82,8 tỷ đồng) và Gói số 12: Mua sắm Hệ thống CT Scanner ≥ 512 lát cắt/vòng quay (hoặc ≥ 256 dãy đầu thu) (giá trị trúng thầu 60,9 tỷ đồng).

Cả 2 gói thầu đều áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp từ Công ty Việt Mỹ. Gói số 11 căn cứ vào gói thầu mua sắm trước đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn Gói số 12 căn cứ vào gói thầu mua sắm hàng hoá tương tự của một đơn vị khác (Học viện Quân Y) với Công ty Việt Mỹ.

Trước đó, vào ngày 1/11/2024, ông Nguyễn Tri Thức ký liên tiếp 5 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu Cung cấp Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 36 tháng cho hệ thống CT-Scanner; Hệ thống gia tốc xạ trị. Tổng giá trị 5 gói thầu được phê duyệt hơn 89,4 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu 89,388 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,025%.

Gói thầu Bộ định vị bệnh nhân dùng cho dao mổ xạ phẫu Gamma Knife do ông Nguyễn Tri Thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 1/2/2024. Giá gói thầu 65 tỷ đồng, trong khi giá trúng thầu là 64,5 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,77%.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla (MRI 3.0 Tesla cao cấp SIGNA Premier) được Bệnh viện Chợ Rẫy mua 2 lần cùng với giá 82,8 tỷ đồng. Ảnh: Tphcm.chinhphu.vn.

Dược phẩm Hoàng Mai trúng 10 gói thầu khoảng 125 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai, một thành viên trong nhóm Việt Mỹ, cũng 11 tham gia vào các gói thầu mua thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy. Công ty này trúng 10 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu tính đến tháng 4/2026 khoảng 125 tỷ đồng.

Còn Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim tham gia 2 gói thầu nhưng trượt 1 gói, trúng 1 gói Mua sắm Hệ thống SPECT/CT hai đầu thu CT ≥16 lát cắt tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào tháng 6/2025. Giá gói thầu được phê duyệt 25 tỷ đồng, giá trúng thầu 18,37 tỷ đồng, giảm 26,5%. Đây là gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao nhất mà nhóm Việt Mỹ đã đấu thầu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bùi Chân Phương và các bị can thuộc Công ty Việt Mỹ bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 7/2026. Ảnh: Bộ Công an.

Công ty Việt Mỹ trở thành cái tên gây chú ý khi Bộ Công an phát hiện chủ doanh nghiệp là Bùi Chân Phương đã thành lập, điều hành loạt công ty để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam rồi cung cấp cho các cơ sở y tế với giá rất cao.

Cuối tháng 7/2026, Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can là lãnh đạo của Công ty Việt Mỹ và các doanh nghiệp, lãnh đạo liên quan. Đầu tháng 9/2026 cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, người từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện K ở thời điểm Công ty Việt Mỹ thắng loạt thầu tại bệnh viện tuyến đầu về điều trị ung thư này.

Quá trình cảnh sát điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.