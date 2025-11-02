Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới, với ngư lôi "không thể bị chặn"

Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk được thiết kế riêng để mang ngư lôi hạt nhân Poseidon. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đây là bước tiến lớn trong chiến lược răn đe toàn cầu.

Tàu ngầm hạt nhân mới của Nga “Khabarovsk” đã chính thức ra mắt, mang theo siêu vũ khí Poseidon được cho là không thể bị đánh chặn.

Nga vừa tổ chức lễ ra mắt tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới mang tên “Khabarovsk”, được thiết kế đặc biệt để triển khai ngư lôi hạt nhân tự hành Poseidon – một trong những vũ khí tiên tiến và gây tranh cãi nhất của nước này.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, buổi lễ diễn ra hôm 2/11 tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov cùng nhiều quan chức quân sự cấp cao.

“Hôm nay là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta: tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Khabarovsk chính thức được hạ thủy từ ụ đóng tàu Sevmash danh tiếng”, ông Belousov phát biểu.

Ông cho biết con tàu, được trang bị vũ khí dưới nước và hệ thống robot tiên tiến, sẽ giúp Nga “đảm bảo an ninh cho các vùng biển và bảo vệ lợi ích quốc gia trên khắp đại dương”.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng nhấn mạnh rằng tàu ngầm vẫn sẽ phải trải qua một loạt thử nghiệm trên biển trước khi chính thức đi vào hoạt động, đồng thời gửi lời chúc thành công tới thủy thủ đoàn và đội ngũ kỹ sư.

Theo Đô đốc Viktor Kravchenko, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Nga, tàu Khabarovsk “được thiết kế và chế tạo riêng để mang Poseidon” – loại ngư lôi khổng lồ chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và hoạt động ở độ sâu, tầm xa mà các hệ thống phòng thủ hiện nay “chưa thể đánh chặn”.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó từng khẳng định Poseidon là vũ khí không thể bị ngăn chặn bằng bất kỳ phương tiện nào hiện có, và là một phần trong chiến lược răn đe hạt nhân thế hệ mới của Nga.

Tuần trước, Nga cũng đã tiến hành thử nghiệm thành công Poseidon cùng tên lửa hành trình Burevestnik, loại vũ khí được cho là có tầm bắn không giới hạn, theo tuyên bố của ông Putin hôm thứ Tư trong tuần.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh đàm phán hòa bình về Ukraine bị đình trệ, và Mỹ đang xem xét cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Căng thẳng leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm rằng ông đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh Mỹ khởi động lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với lý do “cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày khẳng định rằng “Nga vẫn chưa tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ”, dù các vụ thử nghiệm gần đây đang khiến giới quan sát quốc tế lo ngại về một kỷ nguyên đối đầu hạt nhân mới.

Theo RT