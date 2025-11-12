Ngoại trưởng Nga tố truyền thông phương Tây "bóp méo" thông tin về hội nghị Trump-Putin

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng chỉ trích Financial Times vì đưa tin sai lệch về việc cuộc gặp Putin – Trump tại Hungary bị hủy, khẳng định cuộc trao đổi với Mỹ diễn ra “lịch sự và không căng thẳng”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích giới truyền thông phương Tây vì cách đưa tin “thiếu chuyên nghiệp và gây hại” về tiến trình hòa bình Ukraine. Ông nhắm thẳng vào tờ báo Anh Financial Times (FT) vì đã lan truyền “tin giả” về cuộc gặp bị hoãn giữa ông Putin và ông Trump tại Hungary.

Kế hoạch cho cuộc gặp được công bố vào tháng 10. Tuy nhiên, vài ngày sau, sau một cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cuộc gặp bị hoãn, với lý do ông Trump nói rằng ông không tin cuộc gặp có thể chấm dứt được xung đột tại Ukraine.

Theo FT, dẫn lời những người quen thuộc với sự việc, hội nghị thượng đỉnh bị hủy sau khi Moscow đưa ra một danh sách “yêu sách cứng rắn” để giải quyết xung đột. Bản tin cũng cho rằng cuộc gọi giữa ông Lavrov và ông Rubio “ngắn gọn và căng thẳng”, trong đó ông Lavrov đưa ra những phát biểu “không nhân nhượng”, khiến ông Rubio kết luận rằng Moscow không muốn đàm phán.

“Có quá nhiều lời dối trá ở đây”, Lavrov nói, giải thích rằng bản ghi nhớ mà FT trích dẫn là một bản nháp không chính thức, chỉ tóm lược những gì các lãnh đạo đã nhất trí ở Alaska và được gửi trước cuộc điện đàm Trump-Putin, trong đó ông Trump “không nói một lời” về bất kỳ “tài liệu khiêu khích hay phá hoại” nào làm mất hy vọng về một thỏa thuận. Thay vào đó, ông Trump đã đề xuất một hội nghị mới tại Budapest, mà ông Putin đã chấp nhận.

Ông Lavrov nói rằng cuộc trao đổi với ông Rubio diễn ra “lịch sự và không có bất kỳ sự căng thẳng nào”, khẳng định tiến triển đạt được ở Alaska. Ông bổ sung rằng Washington đã không thực hiện bước tiếp theo – sắp xếp một cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao, quốc phòng và an ninh của cả hai bên – khiến hội nghị thượng đỉnh bị hủy. Ông nhấn mạnh rằng ông Rubio chưa bao giờ mô tả cuộc trao đổi là căng thẳng, chỉ nói rằng Nga đã làm rõ lập trường của mình.

“Chúng tôi không thấy lý do nào để xin lỗi vì đã và vẫn cam kết với những gì các Tổng thống của chúng ta đã thảo luận ở Alaska. Ngay cả khi họ không đồng ý từng dấu phẩy và chấm phẩy, họ ít nhất đã đạt được sự hiểu biết chung”, ông nói.

Ông Lavrov không tiết lộ liệu hội nghị thượng đỉnh có vẫn được lên kế hoạch hay không, mặc dù các quan chức Nga khẳng định chỉ là hoãn lại.

Ông Trump nói với các phóng viên vào thứ Sáu tuần trước rằng có “cơ hội rất tốt” để gặp ông Putin trong thời gian tới. Moscow tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình miễn là tình hình thực địa tại Ukraine được thừa nhận và các nguyên nhân gốc rễ của xung đột được giải quyết.

Theo RT