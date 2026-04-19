Tên lửa Iskander-K của Nga gây ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với các mục tiêu quan trọng của NATO

Hệ thống Iskander-K của Nga với tên lửa hành trình tầm xa, bay thấp và khó phát hiện đang trở thành mối đe dọa lớn đối với NATO và an ninh châu Âu.

Hệ thống tên lửa hành trình Iskander-K của Nga ngày càng thu hút sự chú ý nhờ vai trò trong cuộc chiến Nga–Ukraine. Dù thường bị lu mờ bởi năng lực của hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M – vốn được sử dụng với quy mô lớn hơn – nhưng trên thực tế, mối đe doạ mà Iskander-K đặt ra đối với các cơ sở hậu phương của NATO trong một cuộc chiến toàn diện lại nghiêm trọng hơn ở nhiều khía cạnh.

Iskander-K được đưa vào biên chế từ giữa những năm 2010, muộn hơn khoảng một thập kỷ so với Iskander-M, và được thiết kế để bổ sung khả năng tấn công chính xác tầm xa ở độ cao thấp. Hai loại tên lửa chính của hệ thống là 9M728 và 9M729, trong đó 9M729 được ước tính có tầm bắn từ 1.500 đến 2.000 km, và được cho là phát triển từ tên lửa hành trình 3M14 Kalibr của Hải quân Nga.

Tầm bắn này cho phép hệ thống tấn công phần lớn lãnh thổ châu Âu ngay từ bên trong nước Nga. Các bệ phóng cơ động cao có thể di chuyển cùng lực lượng tiến công và tái triển khai nhanh chóng, thậm chí bằng đường không.

So với việc sử dụng máy bay hoặc tàu chiến, Iskander-K mang lại phương án tấn công bằng tên lửa hành trình tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời cho phép phân tán lực lượng phóng rộng rãi trên các xe mang phóng cơ động, giúp duy trì năng lực tấn công ngay cả khi bị đối phương tập kích.

Trong một kịch bản chiến tranh toàn diện tại châu Âu, Iskander-K được kỳ vọng sẽ phối hợp với Iskander-M để tiến hành các đòn tấn công hỗn hợp. Việc phải đồng thời đối phó với cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo sẽ khiến hệ thống phòng không của đối phương gặp khó khăn lớn.

So với Iskander-M, ưu thế chính của Iskander-K nằm ở khả năng tàng hình và xuyên thủng phòng không. Khác với tên lửa đạn đạo – bay nhanh nhưng dễ bị radar cảnh báo sớm phát hiện – tên lửa hành trình của Iskander-K bay thấp, bám địa hình phức tạp, khiến việc phát hiện và theo dõi trở nên khó khăn hơn nhiều, dù tốc độ chậm hơn.

Nhờ đó, hệ thống này đặc biệt hiệu quả trong các đòn tấn công mở màn hoặc tấn công bão hòa, tận dụng các lỗ hổng trong mạng lưới phòng không và làm rối loạn phản ứng của đối phương. Với sai số vòng tròn xác suất (CEP) chỉ khoảng 5–10 mét, Iskander-K có thể tấn công chính xác các mục tiêu cố định có giá trị cao.

Trước đây, tầm bắn xa là lợi thế nổi bật của Iskander-K trong kho vũ khí Nga. Tuy nhiên, việc Nga đưa vào biên chế hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào tháng 12/2025 đã bổ sung thêm năng lực tấn công các mục tiêu NATO trên toàn châu Âu và xa hơn nữa.

Về vai trò, Iskander-K có thể so sánh với hệ thống CJ-10 của Trung Quốc – vốn ra đời sớm hơn gần một thập kỷ và liên tục được nâng cấp – cũng như hệ thống Typhon của Mỹ, tích hợp tên lửa hành trình Tomahawk.

Mối đe dọa từ Iskander-K đối với NATO được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt do khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Cuộc chiến Nga–Ukraine đã làm suy giảm đáng kể năng lực phòng không của các nước NATO, khi nhiều bệ phóng, radar, sở chỉ huy và tên lửa phòng không được chuyển giao cho Ukraine với quy mô lớn.

Ngay cả Mỹ cũng đã tiêu hao đáng kể kho dự trữ phòng không toàn cầu sau các chiến dịch sử dụng vũ khí với tốc độ cao, bao gồm cả các hoạt động đối phó Iran và những thiệt hại do các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống radar phòng không.

Trong chiến trường Ukraine, Iskander-M từng được sử dụng để phá hủy các hệ thống phòng không giá trị cao như MIM-104 Patriot, qua đó tạo điều kiện cho các loại tên lửa khác tấn công hiệu quả hơn. Với sự xuất hiện của Oreshnik, kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại ở châu Âu: trước tiên vô hiệu hóa phòng không, sau đó sử dụng Iskander-K để tiến hành các đòn đánh với tỷ lệ thành công cao hơn.

