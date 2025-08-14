Nga tung “đòn chí mạng”: 4 nhà máy hư hại, dự án tên lửa Sapsan của Ukraine tê liệt

Lực lượng Nga đã tấn công 4 cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa tầm xa, gây “thiệt hại khổng lồ” và làm đình trệ chương trình tên lửa nội địa của Kiev, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết.

Trong thông cáo hôm 14/8, FSB cho hay chiến dịch phối hợp giữa cơ quan này và Bộ Quốc phòng Nga đã nhắm vào các nhà máy hóa chất và cơ khí ở Pavlograd, tỉnh Dnepropetrovsk, cũng như Nhà máy “Zvezda” và Viện Nghiên cứu Khoa học Nhà nước về Sản phẩm Hóa học tại Shostka, tỉnh Sumy.

FSB nói rằng tác động của các đòn tấn công đã được xác nhận qua ảnh vệ tinh và thông tin tình báo nguồn mở. Cơ quan này cáo buộc Ukraine, với sự cho phép của NATO, đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa Sapsan để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. “Nhờ nỗ lực chung của FSB và Lực lượng Vũ trang Nga, kế hoạch chương trình tên lửa của Ukraine đã bị phá vỡ”, thông cáo cho biết.

FSB mô tả thiệt hại đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine là “khổng lồ”, vượt xa cả chiến dịch “Mạng nhện” của Kiev hồi đầu tháng 6 – một chiến dịch nhằm vào hàng không chiến lược Nga. Theo Moscow, vụ tấn công đó của Ukraine, với hàng chục UAV, đã làm hư hại một số máy bay, nhưng Nga bác bỏ tuyên bố của Kiev rằng khoảng 40 máy bay chiến đấu bị phá hủy.

Một quan chức FSB giấu tên nói với hãng tin TASS rằng hệ thống tên lửa Sapsan được phát triển với nguồn tài chính từ Đức và sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài.

Sapsan là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật của Ukraine, mang đầu đạn nặng khoảng 480 kg, có thể đạt tốc độ trên 6.000 km/h và tầm bắn ước tính lên tới 700 km.

FSB cũng công bố bản đồ thể hiện phạm vi hoạt động của Sapsan, trong đó một phần lớn lãnh thổ Nga phía tây – bao gồm cả Moscow – nằm trong vùng nguy hiểm.

Tầm bắn của Saspan bao phủ cả thủ đô Moscow của Nga. Ảnh: FSB.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo Berlin sẽ tài trợ cho việc sản xuất tên lửa tầm xa nội địa của Ukraine, dù không nêu rõ loại vũ khí. Bộ Quốc phòng Đức khi đó cũng khẳng định việc đầu tư này sẽ giúp Kiev sở hữu “một số lượng đáng kể” vũ khí tầm xa ngay trong năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga, tuyên bố Kiev sẽ “làm mọi cách để đưa chiến tranh vào đất Nga”.