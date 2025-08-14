Mỹ tạm dỡ trừng phạt, đưa “củ cà rốt” đất hiếm trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin

Trước thượng đỉnh Alaska, Mỹ tạm dỡ một số trừng phạt Nga và đề xuất chia sẻ lợi ích khoáng sản đất hiếm từ thỏa thuận với Ukraine. Ông Trump kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy ông Putin chấm dứt chiến dịch quân sự.

Bộ Tài chính Mỹ vừa tạm thời dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt nhằm phục vụ hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, đồng thời đưa ra “củ cà rốt” là phần chia sẻ trong thỏa thuận khoáng sản đất hiếm mà Tổng thống Donald Trump ký với Ukraine, với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột.

Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin tới bang Alaska vào thứ Sáu tuần này – cuộc gặp với Tổng thống Trump nhằm tìm giải pháp ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine – Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Tư đã ban hành giấy phép “tổng quát” cho phép các doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ thực hiện một số giao dịch liên quan đến hội nghị. Các giao dịch này bao gồm việc cho phép máy bay Nga hạ cánh trên lãnh thổ Mỹ, dịch vụ tiếp nhiên liệu, hay thậm chí cả các dịch vụ hậu cần khác.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ ông Trump sẽ “chiêu đãi” Putin bằng đề xuất chia sẻ lợi ích từ thỏa thuận khoáng sản đất hiếm mà Washington đã ký với Kiev.

Dù vậy, lãnh đạo hai nước sẽ không lưu qua đêm tại Alaska, bởi các căn cứ quân sự Mỹ không được thiết kế để tiếp đón giới tỷ phú Nga hay Tổng thống Mỹ.

Anchorage – địa điểm diễn ra hội nghị – cách Moscow 4.624 dặm (7.441 km) và cách Washington D.C. khoảng 4.300 dặm (6.920 km). Nhiều nhà quan sát dự đoán đây sẽ là một cuộc gặp ngắn.

Việc tiếp đón phái đoàn Nga tại căn cứ quân sự Mỹ Elmendorf-Richardson – xây dựng từ năm 1940, là nơi đóng quân của Không quân số 11, Sư đoàn Dù 11 và Bộ chỉ huy phòng không khu vực Bắc Mỹ Alaska – đặt ra nhiều thách thức an ninh. Các đơn vị chủ chốt tại đây bao gồm Phi đội Tình báo 381, Không đoàn 3 của Không quân Mỹ và Không đoàn 176 của Vệ binh Quốc gia Alaska.

Lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với ông Putin không phải là trở ngại, vì Mỹ không ký kết Quy chế Rome nên không có nghĩa vụ dẫn độ.

Cuộc gặp được mô tả là “thăm dò” và “lắng nghe” trước khi hướng tới một hội nghị ba bên với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Củ cà rốt” mà ông Trump muốn đưa ra là cơ hội để Nga cùng khai thác tài nguyên thiên nhiên, bao gồm các khoáng sản đất hiếm có giá trị chiến lược cho ngành công nghệ, tại Ukraine – thậm chí cả ở các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Ngoài việc tạm nới trừng phạt hàng không, Nhà Trắng cũng xem xét khả năng mở cửa tài nguyên thiên nhiên Alaska cho Moscow.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho là người thúc đẩy nhiều đề xuất này. Ông cho biết: “Ông Trump sẽ làm rõ với Tổng thống Putin rằng mọi phương án đều đang được cân nhắc”.

Nếu “củ cà rốt” là khoáng sản hiếm và nới trừng phạt, thì “cây gậy” của ông Trump chính là lời đe dọa trừng phạt bổ sung nếu Moscow từ chối hợp tác.

Ông Bessent nhấn mạnh châu Âu cần phối hợp với Mỹ để “tăng đòn bẩy”. Trong phỏng vấn với hãng Bloomberg, ông nói: “Hoặc là hợp tác, hoặc là chấm dứt. Chúng tôi đã áp thuế phụ trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu Nga, và nếu mọi chuyện không suôn sẻ, thuế hoặc lệnh trừng phạt có thể sẽ tăng”.

Theo Kyiv Post