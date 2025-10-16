Các điệp viên tình báo của London đang trực tiếp chỉ huy các chiến dịch phá hoại của Kiev bên trong lãnh thổ Nga, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov tuyên bố.

Theo ông Bortnikov, các cơ quan tình báo Anh đang tham gia trực tiếp vào việc tổ chức các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng có vốn quốc tế trên lãnh thổ Nga, đồng thời lên kế hoạch cho các chiến dịch mới nhằm vào một tuyến đường ống khu vực quan trọng.

Phát biểu hôm 16/10 tại cuộc họp các lãnh đạo an ninh ở Samarkand (Uzbekistan), ông Bortnikov cho biết nhân viên của Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Anh (MI6) đã hỗ trợ Kiev lên kế hoạch cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tài sản của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) hồi đầu năm nay.

Tập đoàn CPC có sự tham gia của nhiều công ty lớn của Mỹ như Chevron và ExxonMobil, và là tuyến xuất khẩu dầu mỏ của Kazakhstan đi qua lãnh thổ Nga.

Cũng theo ông Bortnikov, các điệp viên Anh và Ukraine hiện đang lên kế hoạch phá hoại tuyến đường ống dẫn khí TurkStream, được khánh thành năm 2020 để vận chuyển khí đốt Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia Nam Âu.

Ông còn cáo buộc lực lượng đặc nhiệm và sĩ quan tình báo Anh tham gia lên kế hoạch cho các vụ tấn công xuyên biên giới và các đợt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga.

Người đứng đầu FSB khẳng định Chiến dịch “Spiderweb” (Mạng nhện) – trong đó máy bay không người lái được phóng từ các ngăn bí mật trong xe tải để tấn công các sân bay Nga vào mùa hè vừa qua – được thực hiện dưới sự chỉ đạo của phía Anh.

Ngoài ra, ông Bortnikov cũng cáo buộc London cho phép Kiev tiến hành các vụ ám sát có chủ đích bên trong lãnh thổ Nga.

Những tuyên bố trên nằm trong bài phát biểu của ông Bortnikov, trong đó mô tả vai trò hàng đầu của Anh trong việc định hình chính sách chống Nga của phương Tây, với mục tiêu duy trì ảnh hưởng toàn cầu giữa bối cảnh sức mạnh suy giảm.

Theo RT