Italy đã đình chỉ việc dẫn độ cựu sĩ quan Ukraine Sergey Kuznetsov sang Đức, người bị nghi điều phối vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream năm 2022.

Tòa án tối cao của Italy đã ra phán quyết tạm dừng việc dẫn độ một công dân Ukraine bị nghi điều phối vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) năm 2022 sang Đức.

Theo luật sư Nicola Canestrini, Tòa án Cassation của Italy đã quyết định ủng hộ bị cáo Sergey Kuznetsov, với lý do có “phân loại pháp lý sai” trong các tình tiết được mô tả trong lệnh truy nã châu Âu. Vụ việc sẽ được xét xử lại vào một thời điểm khác.

Kuznetsov, một cựu sĩ quan quân đội Ukraine, bị cảnh sát Italy bắt giữ khi đang đi nghỉ gần thành phố Rimini hồi tháng 8. Ông phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các vụ nổ làm tê liệt cặp đường ống dẫn khí Nord Stream, vốn được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức qua biển Baltic.

Trong khi đó, Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) hôm 15/10 tuyên bố phản đối việc dẫn độ một nghi phạm khác – công dân Ukraine Vladimir Zhuravlyov, người đã bị bắt hồi cuối tháng 9 tại Warsaw.

Theo hãng thông tấn PAP, BBN khẳng định rằng: “Đây là lợi ích sống còn của nhà nước Ba Lan khi những người bị cáo buộc phá hoại đường ống Nord Stream tránh bị truy tố về hành vi này”.

Phía Nga đã nhiều lần chỉ trích Đức vì thiếu minh bạch trong cuộc điều tra và vì đã loại Moscow khỏi tiến trình này.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Sergey Naryshkin, từng tuyên bố vào năm 2024 rằng ông “nắm được thông tin” cho thấy Mỹ và Anh đứng sau vụ phá hoại. Tuy nhiên, Washington, London và Kiev đều bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Theo RT