“Cơn ác mộng tầm thấp” của Ukraine: Shahed-136 nay đã biết săn mục tiêu di động

Shahed-136 (Geran-2) đang được dùng để tấn công mục tiêu động và yểm trợ bộ binh; sản lượng tăng mạnh làm gia tăng áp lực lên phòng không Ukraine và thay đổi cân bằng tác chiến.

Các máy bay không người lái (UAV) dùng một lần Shahed-136 của Nga đã cho thấy khả năng mới: tấn công các mục tiêu động gần tuyến đầu, đồng thời ngày càng được sử dụng nhiều để yểm trợ hỏa lực cho lực lượng bộ binh Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trung tá Arsen Dmytryk thuộc Sư đoàn Azov Số Một của Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết những chiếc UAV này đang trở thành mối đe dọa gia tăng đối với các đơn vị tuyến đầu, và điều đó có thể trầm trọng hơn khi năng lực sản xuất tiếp tục mở rộng.

Thành công của loại UAV này có ý nghĩa lớn vượt ra ngoài mặt trận Ukraine, trong bối cảnh tương lai của hỗ trợ hỏa lực gần (close air support) đang bị đặt câu hỏi, và khi năng lực tác chiến của các máy bay hỗ trợ truyền thống như A-10 Mỹ hay Su-25 Liên Xô bị suy giảm nghiêm trọng trước hệ thống phòng không hiện đại.

Shahed-136/ Geran-2 trong chiến dịch đặt mìn. Ảnh: MW.

Các nhà phân tích cho rằng khả năng gia tăng của UAV dùng một lần trong việc tìm và tiêu diệt cả mục tiêu đứng yên lẫn mục tiêu di động trên lãnh thổ Ukraine có thể là một bước ngoặt, và phần nào bù đắp cho thiếu hụt của Không quân Nga về chuỗi tiêu diệt tầm xa hoặc ưu thế trên không.

Việc tích hợp các kênh dữ liệu đường nhìn thẳng (line-of-sight datalinks) đơn giản lên những chiếc UAV như vậy được xem là một phương thức tương đối dễ đạt được để hiện thực hóa năng lực này, và có thể khiến Shahed-136 đặc biệt hiệu quả trong việc nhằm vào hậu cứ, đơn vị pháo binh và hệ thống phòng không.

Loại máy bay này còn bắt đầu được dùng để thả mìn chống tăng PTM-3 nhằm vào các tuyến tiếp vận của Ukraine, điều được xác nhận lần đầu vào tháng 8 năm nay, với tầm bay lên tới 1.000 km cho phép đặt mìn sâu sau tuyến đầu. Những chiếc UAV này hiện gây ra tác động ngày càng lớn tới cuộc xung đột kể từ tháng 9/2022, khi chúng lần đầu được sử dụng sau khi Nga mua từ Iran.

Hoạt động sản xuất Shahed-136/ Geran-2 tại Nga. Ảnh: MW.

Ngoài việc nâng cao năng lực, mở rộng sản xuất là yếu tố then chốt để đảm bảo có đủ UAV dùng vào các mục tiêu giá trị thấp trên chiến trường.

Tờ The Economist đưa tin vào tháng 5 năm nay rằng sản lượng Shahed-136 đã tăng hơn 10 lần, từ 300 chiếc mỗi tháng lên hơn 100 chiếc mỗi ngày, trong khi ngành công nghiệp sản xuất mẫu UAV này được cho là đang trên đà đạt công suất 500 chiếc mỗi ngày. Khi được chế tạo theo giấy phép tại Nga, loại UAV này có tên gọi Geran-2.

Việc mở rộng sản xuất là nguyên nhân chính làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng không Ukraine. Tờ Financial Times đưa tin vào tháng 5 rằng “Nga hiện sản xuất tên lửa và UAV nhanh hơn mức sử dụng, tích lũy kho dự trữ và gia tăng sức ép lên hệ phòng thủ vốn đã căng thẳng của Ukraine”.

Với chi phí dưới 30.000 USD mỗi chiếc, những chiếc UAV này cung cấp một lựa chọn tấn công chính xác với chi phí rất thấp. Các nỗ lực mở rộng sản xuất đã được tăng cường khi có báo cáo khoảng 25.000 công nhân nhà máy Triều Tiên được điều sang Nga để làm việc tại các cơ sở đang mở rộng.

Theo Military Watch