Máy bay vận tải Y-20 hạ cánh gần Moscow: Trung Quốc giao hệ thống chống UAV cho Nga?

Máy bay vận tải Y-20 của Trung Quốc được ghi hình hạ cánh gần Moscow, làm dấy lên đồn đoán Bắc Kinh đang bí mật hỗ trợ phòng thủ cho Nga bằng công nghệ chống UAV tiên tiến giữa căng thẳng toàn cầu.

Một chiếc máy bay vận tải Y-20 của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho là đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Chkalovsky, nằm gần thủ đô Moscow (Nga), làm dấy lên đồn đoán rằng Bắc Kinh có thể đang bí mật chuyển giao vật tư hỗ trợ nỗ lực hiện đại hóa quân đội Nga.

Theo các nguồn tin quân sự, dù Nga chủ yếu dựa vào Triều Tiên và phần nào là Iran để bổ sung kho vũ khí, nước này cũng đã thực hiện một số thương vụ hạn chế với Trung Quốc, tập trung vào các thiết bị phòng thủ tiên tiến.

Hình ảnh do truyền thông Nga công bố hồi cuối tháng 5 cho thấy hệ thống laser “Silent Hunter 3000” do Trung Quốc chế tạo đã được triển khai ở tiền tuyến nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Ngoài ra, có đồn đoán rằng một số hệ thống chống UAV mới, được hé lộ hồi tháng 7 trong đội ngũ an ninh cá nhân của Tổng thống Vladimir Putin, cũng có thể có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Vũ khí laser Silent Hunter 3000. Ảnh: MW.

Đến đầu tháng 10, các báo cáo mới tiếp tục cho biết Trung Quốc đã bàn giao hệ thống radar FSTH-LD02 băng tần X và FSTH-LD03 băng tần Ku, do Công ty Zhejiang Fanshuang Technology sản xuất. Những thiết bị này hiện đang đóng vai trò “đôi mắt” của các đơn vị chống UAV Nga tại nhiều khu vực chiến đấu.

Các chuyên gia nhận định, việc các thương vụ từ Trung Quốc tập trung vào công nghệ chống UAV cho thấy nếu chiếc Y-20 đang chở hàng quân sự, nhiều khả năng đó lại là các hệ thống phòng thủ tương tự. Công nghệ UAV và chống UAV tiên tiến của Trung Quốc hiện đã vượt xa năng lực của Nga, Triều Tiên hay Iran, khiến Moscow buộc phải trông cậy vào Bắc Kinh – dù Trung Quốc luôn thận trọng trong việc cung cấp vũ khí cho khu vực chiến sự.

Giới quan sát cho rằng, tính phòng thủ cao của các thiết bị này có thể là yếu tố khiến Bắc Kinh sẵn sàng chuyển giao công khai hơn, bởi chúng không trực tiếp được dùng cho tấn công.

Máy bay vận tải chiến lược Y-20 của Trung Quốc và An-124 của Nga. Ảnh: MW.

Chiếc Y-20 có tầm bay 4.500 km – thuộc nhóm xa nhất thế giới – và sức chở lên tới 66 tấn, khiến nó trở thành máy bay vận tải lớn nhất đang được sản xuất toàn cầu hiện nay. Khi Y-20 được biên chế năm 2016, nó giúp quân đội Trung Quốc chấm dứt hàng chục năm phụ thuộc vào dòng Il-76 của Liên Xô và Nga, vốn đã ngừng sản xuất sau khi Liên Xô tan rã.

Việc Trung Quốc dùng chính Y-20 thay vì Il-76 để bay vào Moscow được cho là một tín hiệu mang tính biểu tượng – như lời khẳng định ngầm về sự ủng hộ trong bối cảnh các quốc gia phương Tây gia tăng áp lực tối đa với Nga.

Hiện tại, Nga không chỉ phải đối đầu với lực lượng Ukraine, mà còn phải đụng độ với các đơn vị tình nguyện hoặc lính đánh thuê phương Tây, bao gồm Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan (Polish Volunteer Corps), nhóm trinh sát tiền tuyến Mỹ (Forward Observation Group) và thậm chí cả lính thủy đánh bộ Anh. Trong khi đó, Nga hầu như không nhận được hỗ trợ nhân lực hay vũ khí quy mô lớn từ bất kỳ quốc gia nào ngoài Triều Tiên.

