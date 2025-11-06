Nga bất ngờ gửi "khiên di động" cho Venezuela: Tổ hợp phòng không Pantsir mạnh cỡ nào?

Nga xác nhận vận chuyển hệ thống tên lửa Pantsir-S1 và Buk-M2E tới Venezuela giữa lúc Caracas đối mặt nguy cơ bị Mỹ tấn công. Động thái này có thể thay đổi cục diện phòng không Nam Mỹ và làm gia tăng căng thẳng Nga–Mỹ.

Ông Alexei Zhuravlev, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, đã xác nhận việc vận chuyển bằng đường không các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 và Buk-M2E tới Lực lượng Vũ trang Venezuela, nhằm tăng cường năng lực phòng không của Caracas trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ bị Mỹ tấn công quân sự quy mô lớn.

“Các hệ thống Pantsir-S1 và Buk-M2E của Nga vừa được vận chuyển tới Caracas bằng máy bay vận tải Il-76”, ông Zhuravlev tuyên bố, đồng thời hé lộ khả năng Moscow sẽ tiếp tục chuyển giao thêm, thậm chí có thể bao gồm tên lửa đạn đạo hoặc hành trình trong tương lai.

Động thái này được xem là nỗ lực nhằm củng cố năng lực răn đe và phòng thủ của Venezuela trước nguy cơ can thiệp quân sự từ Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Moscow và Washington đang leo thang.

Trong khi Buk-M2 hiện là xương sống của mạng lưới phòng không tầm trung của Venezuela, thì Pantsir-S1 là loại khí tài mới, giúp tăng thêm một tầng bảo vệ cho hệ thống phòng thủ của quốc gia Nam Mỹ này.

Hệ thống Pantsir-S1 bắt đầu được biên chế trong quân đội Nga từ năm 2012. Xe chiến đấu 8 bánh của hệ thống này được trang bị tổ hợp tên lửa đối không 57E6M cùng pháo tự động phòng không nòng đôi 2A38M cỡ 30 mm, vốn đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu diệt các máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ.

Phóng tên lửa đất đối không bằng xe chiến đấu phòng không Pantsir. Ảnh: MW.

Với tính cơ động cao, chi phí thấp và khả năng thích ứng linh hoạt, Pantsir đã được “thử lửa” tại Libya, Syria và Ukraine, và chứng minh khả năng tác chiến ấn tượng.

Tính đến đầu thập niên 2020, hệ thống này đã bắn hạ hơn 100 UAV và ít nhất một máy bay chiến đấu, đồng thời được nâng cấp đáng kể khả năng đánh chặn tên lửa hành trình tàng hình của phương Tây như Storm Shadow dựa trên kinh nghiệm thực chiến tại Ukraine.

Pantsir được giới chuyên gia quân sự coi là “vũ khí trung gian hoàn hảo” giữa pháo phòng không truyền thống và hệ thống tên lửa tầm trung. Nó có khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tối đa 30 km, bao gồm cả UAV, tên lửa hành trình, bom dẫn đường và máy bay bay thấp.

Radar đa năng của Pantsir có thể theo dõi đồng thời tới 20 mục tiêu, khóa bắn 4 mục tiêu cùng lúc, trong khi hệ thống pháo 30mm có tốc độ bắn lên tới 5.000 viên/phút – cho phép “quét sạch bầu trời” ở cự ly ngắn.

Hệ thống này còn có khả năng vận hành độc lập hoặc tích hợp vào mạng phòng không hợp nhất, cho phép phản ứng trong vòng chưa đầy 6 giây từ khi phát hiện mục tiêu đến khai hỏa. Chính sự kết hợp giữa tên lửa và pháo tự động khiến Pantsir trở thành vũ khí “hai tầng”, vừa đánh xa, vừa đánh gần, rất khó bị chế áp.

Cảnh phóng tên lửa đất đối không từ xe chiến đấu phòng không Pantsir. Ảnh: MW.

Năm 2019, Nga giới thiệu biến thể mới Pantsir-SM, sử dụng tên lửa đối không 57E6M làm vũ khí chính, tăng tầm bắn từ 20 km lên 30 km, đồng thời nâng tốc độ đánh chặn lên cao hơn 31%.

Đến tháng 6/2025, giới quân sự Nga tiết lộ phiên bản mới có thể mang tới 12 tên lửa thay vì 4, nhờ sử dụng tên lửa mini hóa – giúp mở rộng đáng kể khả năng đánh chặn mục tiêu.

Chi phí thấp, khả năng cơ động cao và vận hành đơn giản của Pantsir khiến nhiều chuyên gia dự đoán Nga có thể cung cấp số lượng lớn hệ thống này cho Venezuela, qua đó thay đổi hoàn toàn cán cân phòng không của quốc gia Nam Mỹ.

Dù chưa rõ mức độ huấn luyện của binh sĩ Venezuela với hệ thống mới, nhưng sự hiện diện của các nhà thầu quân sự Nga tại nước này được cho là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình vận hành và hỗ trợ kỹ thuật. Trong giai đoạn đầu, các chuyên gia Nga có thể trực tiếp điều khiển hệ thống trong phạm vi toàn phần hoặc giới hạn.

Theo MW