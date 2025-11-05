Nga triển khai hệ thống Buk-M2 và Pantsir tới Venezuela giữa lúc căng thẳng gia tăng với Mỹ

Nga đã điều máy bay vận tải Il-76 chở các hệ thống phòng không Buk-M2 và Pantsir tới Venezuela, củng cố năng lực phòng thủ cho Caracas và tạo thế đối trọng với Mỹ ở khu vực Nam Mỹ.

Nga đã triển khai các máy bay vận tải Il-76 để vận chuyển hàng loạt hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung mới tới Venezuela, theo tuyên bố của ông Alexei Zhuravlev, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga. Những hệ thống được chuyển giao bao gồm tên lửa tầm trung Buk-M2 – loại mà Không quân Venezuela đã sử dụng rộng rãi – cùng tên lửa tầm ngắn Pantsir.

“Nga thực sự là một trong những đối tác kỹ thuật-quân sự chủ chốt của Venezuela; chúng tôi cung cấp cho nước này gần như toàn bộ chủng loại vũ khí, từ vũ khí bộ binh cho đến máy bay chiến đấu”, ông Zhuravlev nói.

Ông nhấn mạnh thêm rằng: “Các tiêm kích Su-30MK2 của Nga là xương sống của Không quân Venezuela, giúp nước này trở thành một trong những lực lượng không quân mạnh nhất khu vực. Việc bàn giao nhiều tiểu đoàn S-300VM đã tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ các cơ sở trọng yếu của Venezuela trước các cuộc tấn công đường không”.

Cảnh phóng tên lửa đất đối không bằng xe chiến đấu phòng không Pantsir. Ảnh: MW.

Dù Venezuela từng đặt hàng quy mô lớn thiết bị quân sự của Nga vào cuối thập niên 2000 và đầu những năm 2010, trong suốt thập kỷ qua chưa ghi nhận các đợt bàn giao lớn nào. Hiện lực lượng vũ trang Venezuela đã sở hữu số lượng đáng kể các hệ thống Buk-M2, và từng nhiều lần tái triển khai chúng khi xuất hiện mối đe dọa tấn công từ Mỹ. Loại tên lửa này đóng vai trò trung tâm trong các cuộc diễn tập phòng không cuối tháng 10, có khả năng theo dõi đồng thời 28 mục tiêu và tấn công ở khoảng cách lên tới 45 km.

Buk-M2 cũng đã được thử nghiệm chiến đấu thực tế tại Syria, nơi Không quân Syria sử dụng cho đến cuối năm 2024 để đánh chặn nhiều cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, vốn được thực hiện bằng tiêm kích F-16 do Mỹ cung cấp.

Hệ thống phóng tên lửa phòng không BuK-M2 của Không quân Venezuela. Ảnh: MW.

Khả năng cơ động cao của các hệ thống phòng không Venezuela – bao gồm S-300VM, vốn được thiết kế cho địa hình gồ ghề và linh hoạt hơn S-400 của Nga – được cho là sẽ gây khó khăn lớn cho quân đội Mỹ nếu Washington phát động tấn công. Giới phân tích cho rằng các đợt chuyển giao bổ sung, bao gồm tên lửa hành trình hoặc đạn đạo nhằm tăng năng lực phản công, hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới, dù phần lớn nằm sâu dưới lòng đất khiến việc khai thác trở nên không khả thi về mặt kinh tế. Cùng với nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, điều này khiến Nga có lợi ích chiến lược rõ ràng trong việc giữ Caracas nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Mỹ và khối phương Tây.

Trong quá khứ, khi căng thẳng giữa Caracas và Washington leo thang, Nga từng triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tới Venezuela. Tuy nhiên, việc gửi các hệ thống tên lửa cơ động có giá trị phi đối xứng cao lần này được đánh giá có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực, đồng thời ngăn Mỹ tính tới một cuộc tấn công trực tiếp.

Theo MW