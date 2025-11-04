UAV "sát thủ" của Trung Quốc rẻ bằng nửa Shahed-136 nhưng sức công phá không hề kém

Norinco ra mắt Feilong-300D, mẫu UAV tự sát dùng một lần giá 10.000 USD, tương tự Shahed-136; thiết bị giá rẻ này có thể làm thay đổi cục diện ở eo biển Đài Loan, Biển Đông và Ukraine.

Tập đoàn quốc phòng quốc doanh Trung Quốc Norinco vừa giới thiệu một loại máy bay không người lái (UAV) tấn công “tự sát” mới, chi phí thấp và dùng một lần, có hình dạng rất giống với Shahed-136 của Iran – loại đã đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến Nga–Ukraine.

Các máy bay không người lái dùng một lần đã trở thành giải pháp chi phí thấp thay thế cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, và đã được sử dụng để tấn công nhiều loại mục tiêu: từ kho nhiên liệu và hạ tầng quan trọng, tới thiết giáp, pháo binh, máy bay và binh sĩ.

Tính hữu dụng cao của chúng đã khiến Mỹ phải gấp rút phát triển sản phẩm tương đương trong nước, trong đó Thiếu tướng Quân đội Mỹ James Bartholomees từng nhấn mạnh vào tháng 10 rằng quân đội “chắc chắn” cần những khí cụ như vậy, và lưu ý rằng Lục quân đang tập trung “vào cảm biến tầm xa và tấn công có hiệu ứng phóng từ xa”.

Shahed-136 đang lao xuống Kiev. Ảnh: MW.

Cái giá chỉ 10.000 USD của Feilong-300D khiến nó trở thành UAV cùng loại rẻ nhất được biết đến, với giá ước tính thấp hơn nhiều so với Shahed-136, mặc dù sức mua của đồng USD ở Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với ở Iran và Nga – những nơi hiện đang sản xuất Shahed.

Sức mua của USD thấp hơn nhiều tại Mỹ có nghĩa là nếu loại khí cụ như vậy được sản xuất tại Mỹ, chi phí dự kiến sẽ cao hơn đáng kể, phù hợp với xu hướng chung là các sản phẩm quốc phòng của Mỹ thường có giá cao gấp đôi hoặc hơn so với đối tác ở Trung Quốc.

Việc Feilong-300D được đưa vào biên chế có thể thay đổi cán cân ở các vùng biển, trong khi vị thế dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đem lại cho loại máy bay này lợi thế đáng kể so với các sản phẩm tương tự đang phục vụ ở nước ngoài.

Hoạt động sản xuất Shahed-136 tại Nga. Ảnh: MW.

Mặt trận ở Ukraine đã chứng tỏ tính hữu dụng của các UAV dùng một lần trong chiến đấu, và cho phép Nga và Iran từng bước cải tiến năng lực thiết kế Shahed-136. Báo cáo vào tháng 10 cho biết những máy bay này đã có được khả năng tác chiến mục tiêu mới, cụ thể là khả năng tấn công các mục tiêu động di chuyển gần tuyến đầu. Chúng cũng bắt đầu được sử dụng để triển khai mìn chống tăng PTM-3 nhằm vào các tuyến tiếp tế của Ukraine, điều được xác nhận lần đầu vào tháng 8.

Trong khi đó, Iran đã phát triển cả một phiên bản đắt tiền hơn dùng động cơ phản lực dựa trên cùng thiết kế, Shahed-238, được chế tạo để né tránh hệ thống phòng không đối phương hiệu quả hơn, cũng như một mẫu lớn hơn có tầm hoạt động kéo dài tới 4.000 km.

UAV dùng một lần chạy bằng động cơ phản lực Shahed-238. Ảnh: MW.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực của Shahed-136, mở rộng sản xuất là yếu tố then chốt để đảm bảo có đủ số lượng UAV nhằm tấn công các mục tiêu có giá trị thấp trên chiến trường. The Economist đưa tin vào tháng 5 rằng sản lượng Shahed-136 đã tăng hơn 10 lần – từ 300 chiếc một tháng lên hơn 100 chiếc mỗi ngày – và ngành công nghiệp thời điểm đó được cho là đang trên đà có thể sản xuất 500 chiếc mỗi ngày.

Nỗ lực mở rộng sản xuất được cho là đã được củng cố nhờ việc điều khoảng 25.000 công nhân công nghiệp Triều Tiên sang Nga để vận hành các cơ sở đang mở rộng.

Theo MW