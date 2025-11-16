Cuộc sống bí mật của nhóm 0,1% siêu giàu Mỹ: Họ đi đâu, ăn gì và vì sao không gặp người thường?

Khám phá thế giới xa hoa của giới siêu giàu Mỹ – nơi mọi dịch vụ được cá nhân hóa tuyệt đối, từ nhà hàng bí mật, resort kín đáo, shopping riêng tư đến du lịch bằng đảo tư nhân. Một lối sống tách biệt, nơi “xa xỉ tối thượng là sự riêng tư”.

Giới siêu giàu hiện nay có lối sống tách biệt, trong đó sự xa xỉ tối thượng chính là sự riêng tư. Ảnh: Fortune.

Khi ông Masoud và bà Stephanie Shojaee, hai nhà phát triển bất động sản, đi ăn gần đây, họ chọn khu vực dành riêng cho hội viên tại nhà hàng MILA ở Miami Beach, bang Florida. Nhân viên lập tức dẫn họ đến chiếc bàn đã bày sẵn loại cocktail yêu thích cùng đôi đũa được khắc tên họ.

Trong chuyến công tác tới Dubai vào tháng trước, vợ chồng Shojaee bước xuống khoang riêng của chiếc Bombardier Global, rồi lên thẳng một chiếc Maybach chờ sẵn đưa họ tới khách sạn xa hoa. Họ đi qua lối vào bí mật, không qua sảnh lễ tân, và thang máy đưa họ lên thẳng Royal Suite, nơi nhân viên làm thủ tục nhận phòng và giới thiệu quản gia riêng.

“Với tôi, xa xỉ ở thời đại này được định nghĩa bằng tiết kiệm thời gian, sự hiệu quả và dịch vụ”, ông Masoud Shojaee, 65 tuổi, Giám đốc điều hành của Shoma Group, nói.

Giới siêu giàu ngày càng dùng khối tài sản khổng lồ để bước vào một thế giới riêng, không bị vướng bận bởi những phiền toái mà người bình thường đối mặt. Họ không phải xếp hàng. Không chen chúc ở sân bay. Không mất thời gian vì tắc đường.

Nhà hàng MILA ở Miami Beach, Florida, có khu vực dành riêng cho thành viên, MILA MM, nơi thực khách có thể tụ tập mà không bị đám đông làm phiền. Ảnh: WSJ.

Thế giới của họ là hệ sinh thái các nhà hàng, câu lạc bộ, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp phục vụ trải nghiệm được cá nhân hóa, thiết kế riêng và nhanh nhất có thể. Những nơi họ lui tới luôn riêng tư, được tuyển chọn kỹ lưỡng và chỉ dành cho những người tương đồng về đẳng cấp và tài chính.

Sức mua của người siêu giàu tăng vọt. Tổng tài sản ròng của nhóm 0,1% hộ gia đình giàu nhất nước Mỹ đã đạt 23,3 nghìn tỷ USD trong quý II năm nay, tăng từ 10,7 nghìn tỷ USD một thập kỷ trước, theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis. Trong khi đó, nhóm 50% thấp nhất chỉ tăng từ 900 tỷ USD lên 4,2 nghìn tỷ USD.

Khu vực Miami cho thấy một lát cắt rõ nét về thế giới này. Vốn là điểm đến của giới giàu từ Đông Bắc nước Mỹ, châu Âu và Mỹ Latin, Miami càng thu hút tầng lớp thượng lưu trong những năm gần đây, nhờ làn sóng di cư thời Covid-19 cùng sự trỗi dậy thành trung tâm công nghệ và tài chính.

“Đã có một đợt bùng nổ của những người tạo ra của cải”, ông Patrick Dwyer, giám đốc điều hành NewEdge Wealth tại Miami, nói. “Giờ họ có đủ tiền để sống đúng như họ muốn”.

Miami đã trở thành điểm thu hút mạnh mẽ dòng vốn đổ vào, nhờ làn sóng di cư trong thời kỳ đại dịch và sự trỗi dậy của thành phố này như một trung tâm công nghệ và tài chính. Ảnh: WSJ.

Một nền kinh tế dịch vụ mới ra đời để giúp họ tránh xa tất cả những người còn lại. Tại tòa tháp căn hộ Bentley Residences đang xây ở Sunny Isles Beach, thang máy cho xe hơi sẽ đưa xe của cư dân thẳng lên căn hộ và đỗ trong “garage trên trời”, bỏ qua valet và khu lễ tân.

Các căn hộ có giá từ 6 triệu USD đều sở hữu bể bơi riêng trên sân thượng rộng lớn. Nhà hàng của tòa nhà – chỉ dành cho chủ sở hữu – có những chiếc ghế sofa hình chữ C được bố trí sao cho khách không nhìn thấy nhau.

“Xa xỉ tối thượng là sự riêng tư”, ông Gil Dezer, 50 tuổi, Chủ tịch Dezer Development, nói. Ông cũng là người đã đăng ký bằng sáng chế cho thang nâng xe và gọi nó là Dezervator.

Ông Dezer biết rõ điều này. Vài năm trước, ông đến Belize bằng chiếc Gulfstream riêng rồi lên trực thăng tới một khu resort trên đảo tư nhân chỉ có 7 villa, mỗi villa cách biệt với plunge pool (bể bơi cỡ nhỏ để giải trí) và bến du thuyền riêng. Ông dành cả ngày bơi lội, nghỉ ngơi và gọi quản gia mang whisky tới.

“Cảm giác như cả nơi đó chỉ dành cho mình”, ông nói.

Gil Dezer, chủ tịch của Dezer Development, trước thang nâng ô tô được cấp bằng sáng chế của ông vào đầu năm nay. Ảnh: WSJ.

Trong buổi tiệc sinh nhật 50 tuổi vào đầu năm nay, ông thuê cả nghệ sĩ rap Fat Joe và El Alfa biểu diễn ngay trên bãi biển trước nhà – biến một buổi hòa nhạc vốn mang tính công cộng thành sự kiện riêng tư.

Những người đủ tiền thậm chí đôi khi thuê trọn cả một cơ sở để sử dụng độc quyền. Tại Centner Wellness – một trung tâm trị liệu cao cấp ở Miami – khách siêu giàu đôi lúc thuê toàn bộ khu vực này trong vài ngày, bà Leila Centner, nhà sáng lập, cho biết.

Một gia đình khoảng 10 người đã làm vậy mới cách đây vài tháng trước với chi phí 150.000 USD. Ai cũng có liệu trình cá nhân, từ lọc máu, trẻ hóa tế bào đến kích thích từ xuyên sọ – xen lẫn nhiều dịch vụ chăm sóc cao cấp.

Centner Wellness, một trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện cao cấp tại Miami sử dụng công nghệ mới nhất, có thể được những người giàu có đặt lịch để có trải nghiệm phù hợp. Ảnh: WSJ.

Khi giới siêu giàu muốn giao lưu, họ tìm đến những cộng đồng được tuyển chọn kỹ. Faena Rose là câu lạc bộ xã hội riêng tư tại Miami Beach tập trung vào nghệ thuật và văn hóa, nơi hội viên phải qua vòng xét duyệt và đóng 15.000 USD phí ban đầu cùng 15.000 USD mỗi năm.

Họ có quyền VIP vào CLB bãi biển, spa và hàng loạt tiện ích của khách sạn Faena Miami Beach, cùng quyền tham dự 80 sự kiện nghệ thuật mỗi năm, từ múa Alvin Ailey đến hòa nhạc của Metropolitan Opera.

“Mức độ tiếp cận này cực kỳ hấp dẫn”, ông Pablo De Ritis, Chủ tịch Faena Rose, nói.

Một mô hình mới hơn là các câu lạc bộ ăn tối riêng tư, nơi hội viên được phục vụ ẩm thực cấp cao, dịch vụ cá nhân hóa và đảm bảo có bàn bất kỳ lúc nào. ZZ’s Club tại Miami – nơi ông Dezer là hội viên – có nhà hàng Nhật, quán bar và khu hút xì gà. “Lễ tân ẩm thực” của câu lạc bộ có thể chuẩn bị bất kỳ trải nghiệm nào chỉ với 48 giờ thông báo trước – từ bữa 12 món trứng cá đến tái hiện một bữa tối trong kỳ trăng mật.

Các thành viên thưởng thức bữa tối và đồ uống tại MILA MM ở Miami Beach trong tháng này. Ảnh: WSJ.

Tại Câu lạc bộ ZZ ở Miami, "chuyên gia ẩm thực" có thể thiết kế trải nghiệm ăn uống theo mong muốn của các thành viên. Ảnh: WSJ.

“Càng cá nhân hóa, càng liền mạch, càng ít phải yêu cầu… đó là dịch vụ tuyệt nhất”, ông Jeff Zalaznick, đồng sáng lập Major Food Group, nói.

Vợ chồng Shojaee thường xuyên đến MILA MM – khu vực chỉ dành cho hội viên – nơi họ có thể tận hưởng không gian không bị làm phiền. Tháng trước, bà Stephanie ngồi hàng ghế đầu trong show Schiaparelli tại Paris Fashion Week và nói chuyện với một phụ nữ đến từ gia đình giàu nhất Monaco. Họ nhanh chóng thân thiết và một tuần sau gặp lại tại một quán sushi ở Paris cùng các ông chồng.

“Trong những môi trường đó, cuộc trò chuyện cảm giác an toàn hơn và sâu sắc hơn”, bà Stephanie, 41 tuổi, Chủ tịch Shoma Group và thành viên chương trình “The Real Housewives of Miami”, nói. “Bạn giao lưu với những người giống mình”.

Việc mua sắm cũng được tuyển chọn. Họ không còn đến các trung tâm thương mại cao cấp. Ông Masoud nhận những kiện đồ lớn của NB44 – thương hiệu thời trang chỉ dành hội viên – gửi đến mỗi quý. Bà Stephanie thường xuyên nhận cả giá quần áo từ các hãng Valentino và Christian Dior cùng thợ may đến nhà sửa đồ.

Masoud và Stephanie Shojaee trong một cuộc họp tại Shoma Group, một công ty phát triển nhà ở và thương mại. Ảnh: WSJ.

Du lịch luôn là phần không thể thiếu trong đời sống giới giàu, và hơn bao giờ hết họ ưu tiên sự riêng tư, hiệu quả và tùy chỉnh.

Bà Lauren Beall, chủ của hãng Travel Couture tại Miami Beach, chuyên thiết kế chuyến đi cho giới siêu giàu. Bà từng thuê đảo tư nhân, mời đầu bếp Michelin, HLV yoga và cả nghệ sĩ biểu diễn cho khách.

Một dịch vụ được săn đón là thuê suite trên tầng cửa hàng Christian Dior ở Paris, bao gồm mua sắm ngoài giờ và bữa tối riêng tại nhà hàng Monsieur Dior. Một dinh thự mà bà thuê ở Scotland có đầu bếp riêng, ngựa để cưỡi khám phá vùng quê và trực thăng để bay tới các thị trấn gần đó.

“Khách bây giờ muốn những thứ không ai khác có được”, bà Beall nói. “Và mức giá cho điều đó thì cực kỳ lớn”.

Theo WSJ