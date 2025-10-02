Na Uy dựng căn cứ “khủng” ở Ba Lan: 1.200 lính Ukraine được huấn luyện cùng UAV chiến trường

Camp Jomsborg tại Ba Lan do Na Uy dẫn đầu chính thức hoạt động, có thể huấn luyện 1.200 binh sĩ Ukraine, tập trung phát triển năng lực chiến tranh UAV.

Một trung tâm huấn luyện do Na Uy dẫn đầu dành cho binh sĩ Ukraine đã chính thức đi vào hoạt động tại khu vực đông nam Ba Lan trong hôm 1/10 vừa qua.

Căn cứ mang tên Camp Jomsborg, được xây dựng bởi các kỹ sư thuộc Lữ đoàn Bắc Na Uy tại thị trấn Lipa, có khả năng tiếp nhận cùng lúc tới 1.200 quân nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz viết trên X. Ông cho biết căn cứ này sẽ tập trung vào việc “phát triển năng lực sử dụng máy bay không người lái (UAV)”.

Ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh rằng NATO cũng sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Ukraine.

“Đây không phải là con đường một chiều. Một yếu tố quan trọng là chúng ta sẽ học hỏi từ kinh nghiệm của Ukraine. Ngay bên cạnh chúng ta là một đường băng phóng UAV”, ông nói.

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ năm 2022, Ba Lan đã trở thành trung tâm hậu cần và huấn luyện then chốt cho viện trợ quân sự phương Tây dành cho Kiev.

Cũng trong hôm thứ Tư, các lãnh đạo EU đã đồng ý xây dựng một “bức tường UAV” dọc theo sườn phía đông của khối, sau khi Ba Lan tuyên bố hồi tháng trước rằng UAV của Nga đã xâm phạm không phận nước này.

Trước đó, Estonia cũng cáo buộc ba tiêm kích Nga xâm nhập không phận vào tháng 9. Moscow bác bỏ cả hai cáo buộc, gọi đây là “vô căn cứ” và tố ngược EU đang kích động chiến tranh.

