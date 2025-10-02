Quân đội Nga bổ sung dàn “Kẻ hủy diệt”: Sát thủ song hành cùng xe tăng chủ lực ở Ukraine

Quân đội Nga vừa nhận thêm lô xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator, loại vũ khí được thiết kế để đi cùng xe tăng chủ lực, cung cấp hỏa lực mạnh và đa mục tiêu.

Quân đội Nga đã tiếp nhận một lô xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator mới, được thiết kế để hoạt động song song với các xe tăng chủ lực nhằm cung cấp hỏa lực trực tiếp.

Tổng giám đốc nhà máy chế tạo xe tăng Uralvagonzavod, ông Alexander Potapov, cho biết cơ sở này “đang thực hiện một đơn hàng lớn đối với BMPT và nhu cầu về loại phương tiện này rất cao”. Ông nhấn mạnh thêm: “Trước đây, luôn có quan niệm rằng lực lượng tấn công chủ yếu của Lục quân là xe tăng. Giờ đây chúng ta có thể khẳng định BMPT đã gia nhập cùng chúng”.

Loại phương tiện này đang đóng vai trò ngày càng nổi bật trong các hoạt động của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine, và được phát triển dựa trên khung gầm của T-72 và T-90 để thuận tiện cho việc bảo dưỡng. Cấu hình vũ khí tiêu chuẩn của BMPT bao gồm 2 pháo 30 mm, 2 súng phóng lựu 30 mm, 4 tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka 130 mm, một súng máy 7,62 mm và 2 bệ phóng lựu đạn khói.

Xe chiến đấu BMPT của Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine năm 2022. Ảnh: MW.

“Kẻ Hủy Diệt” được phát triển đặc biệt nhằm đối phó với tổn thất nặng nề mà lực lượng thiết giáp Nga phải hứng chịu trước các nhóm phiến quân Hồi giáo Chechnya được phương Tây hậu thuẫn trong thập niên 1990. Thiết kế này đã liên tục được nâng cấp, với biến thể mới nhất được ra mắt vào đầu năm 2025, sở hữu khả năng sống sót cao hơn nhờ lớp giáp phản ứng nổ mở rộng, giáp sườn bổ sung, khung lồng chống UAV, cùng các hệ thống tác chiến điện tử mới.

Một ưu thế quan trọng mà BMPT có so với xe tăng chủ lực là khả năng tốt hơn trong việc tấn công số lượng lớn các mục tiêu phân tán và giá trị thấp, như UAV hoặc bộ binh cấp thấp. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tiên tiến cho phép BMPT có thể cùng lúc tấn công tới 3 mục tiêu riêng biệt.

Hiện vẫn chưa rõ liệu khi ngành công nghiệp quốc phòng Nga đẩy mạnh sản xuất xe tăng chủ lực, thì mức tăng sản lượng của BMPT có tỷ lệ tương ứng hay không.

Trước đây, các xe này được phát triển bằng cách hoán cải khung gầm của những chiếc T-72 do Liên Xô chế tạo. Tuy nhiên, khi nguồn dự trữ các xe tăng cũ này ngày càng cạn kiệt, khả năng cao là BMPT sẽ được chế tạo mới trên khung gầm của T-90M – một biến thể nâng cấp mạnh mẽ từ cùng thiết kế. Một phiên bản dựa trên khung gầm xe tăng T-14, vốn vẫn chưa được biên chế, cũng đã được đề xuất.

Theo Military Watch