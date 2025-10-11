Mỹ tung lực lượng đặc nhiệm hòng "nghiền nát" các băng ma túy ở Mỹ Latinh

Lầu Năm Góc tuyên bố thành lập lực lượng đặc nhiệm chống ma túy mới tại Mỹ Latinh nhằm “nghiền nát các băng đảng ma túy”, song động thái này khiến giới chuyên gia pháp lý lo ngại Tổng thống Donald Trump đang vượt giới hạn pháp luật quốc tế.

Lầu Năm Góc hôm 10/10 thông báo đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung chống ma túy mới để giám sát các chiến dịch tại khu vực Mỹ Latinh, trong nỗ lực củng cố các hoạt động quân sự vốn đã gia tăng mạnh mẽ gần đây – động thái đang làm dấy lên lo ngại trong giới chuyên gia pháp lý.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng đặc nhiệm này nhằm mục tiêu “nghiền nát các băng đảng ma túy, chặn đứng chất độc, và bảo vệ nước Mỹ an toàn”.

“Thông điệp rất rõ ràng: nếu bạn vận chuyển ma túy hướng về bờ biển của chúng tôi, chúng tôi sẽ chặn bạn lại ngay lập tức”, ông Hegseth viết trên mạng X.

Cho đến nay, các chiến dịch của Mỹ hoàn toàn tập trung vào việc tấn công các tàu nghi ngờ chở ma túy trên vùng biển Caribe. Quân đội Mỹ đã cho nổ ít nhất 4 chiếc tàu như vậy, khiến 21 người thiệt mạng.

Bộ Chỉ huy Miền Nam của quân đội Mỹ (U.S. Southern Command), đơn vị phụ trách toàn bộ hoạt động của Mỹ tại Mỹ Latinh, cho biết lực lượng đặc nhiệm mới sẽ do Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến II (II Marine Expeditionary Force – II MEF) chỉ huy. Đây là đơn vị tinh nhuệ có khả năng triển khai nhanh chóng ra nước ngoài, đóng quân tại căn cứ Camp Lejeune, bang North Carolina.

Theo Bộ Chỉ huy Miền Nam, II MEF sẽ “điều phối và tăng cường các nỗ lực chống ma túy trên khắp Tây bán cầu”.

“Bằng việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm dựa trên sở chỉ huy II MEF, chúng ta có thể nâng cao khả năng phát hiện, phá vỡ và triệt phá các mạng lưới buôn lậu phi pháp nhanh hơn và sâu hơn – phối hợp cùng các đối tác Mỹ và đồng minh trong khu vực”, Đô đốc Alvin Holsey, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền Nam, tuyên bố.

Hiện chưa rõ việc thành lập lực lượng này có trao cho quân đội Mỹ ở Mỹ Latinh thêm quyền hạn nào hay không, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng tấn công các địa điểm bị nghi là trung tâm buôn ma túy trong lãnh thổ Venezuela.

Trong một tuyên bố, Trung tướng Thủy quân lục chiến Calvert Worth – người đứng đầu II MEF và sẽ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm – cho biết trọng tâm vẫn là các chiến dịch trên biển.

“Đây về cơ bản là một nỗ lực hàng hải, và đội ngũ của chúng tôi sẽ tận dụng tuần tra hải quân, giám sát trên không, đánh chặn chính xác và chia sẻ tình báo để chống lại hoạt động buôn lậu phi pháp, duy trì pháp quyền và bảo vệ tốt hơn các cộng đồng dễ tổn thương trong nước”, ông Worth nói.

Các cuộc tấn công của Mỹ đã khiến các nghị sĩ Dân chủ lo ngại và đặt ra nhiều câu hỏi trong giới chuyên gia pháp lý, những người cho rằng ông Trump đang thử thách giới hạn của luật pháp khi mở rộng phạm vi quyền lực Tổng thống.

Chính quyền Mỹ chưa công bố bằng chứng cụ thể về các con tàu hoặc cá nhân bị tấn công, chưa tiết lộ loại vũ khí hoặc nền tảng được sử dụng trong các vụ tấn công, cũng như chưa nêu rõ lượng ma túy mà các tàu này bị cáo buộc vận chuyển.

Một số cựu luật sư quân sự cho rằng lý do pháp lý mà chính quyền Trump đưa ra để biện minh cho việc tiêu diệt các nghi phạm buôn ma túy trên biển thay vì bắt giữ họ không đáp ứng được các yêu cầu của luật chiến tranh quốc tế, vốn quy định phải sử dụng biện pháp phi sát thương trước – chẳng hạn như bắn cảnh cáo.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã gửi thông báo tới Quốc hội tiết lộ rằng ông Trump đã xác định Mỹ đang “tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế” với các băng đảng ma túy, theo Reuters.

Tài liệu này nhằm giải thích cơ sở pháp lý cho việc chính quyền Trump triển khai lực lượng quân sự Mỹ ở vùng biển Caribe.

Theo Reuters