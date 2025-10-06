Hoạt động của F-35 gần Venezuela có thể cung cấp thông tin tình báo điện tử quan trọng về S-300

Venezuela cáo buộc Mỹ đưa 5 tiêm kích tàng hình F-35 áp sát vùng biển Caribe, gọi đây là hành động “khiêu khích” giữa lúc căng thẳng quân sự tăng cao. Hoạt động này có thể cung cấp cho Mỹ thông tin tình báo quan trọng.

Hệ thống phòng không của Venezuela hôm 2/10 đã phát hiện 5 tiêm kích tàng hình F-35 tiếp cận không phận nước này từ hướng bắc, trên vùng biển Caribe, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia đang leo thang.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino, gọi đây là “một hành động khiêu khích”, đồng thời tuyên bố: “Đó là máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu mà Mỹ đã cả gan đưa tới gần bờ biển Venezuela”.

Sự việc xảy ra sau khi Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai F-35 tới Puerto Rico hồi tháng 9, trong khuôn khổ một đợt gia tăng hiện diện quân sự quy mô lớn của Washington tại khu vực Caribe. Ngoài các tiêm kích tàng hình, Mỹ còn điều động một nhóm tàu sân bay, một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles, các máy bay không người lái MQ-9 Reaper, máy bay trinh sát chiến lược và tuần tra biển, cùng tàu mẹ đặc nhiệm Ocean Trader chuyên phục vụ các lực lượng đặc biệt.

Máy bay chiến đấu F-35 của Phi đoàn chiến đấu 388. Ảnh: MW.

Các chuyên gia nhận định, F-35 không chỉ là chiến đấu cơ tấn công, mà còn là công cụ thu thập tình báo điện tử cực kỳ tinh vi. Hệ thống cảm biến điện tử trải khắp thân máy bay cho phép nó thu thập thông tin tín hiệu và xác định vị trí các hệ thống phòng không đối phương thông qua kỹ thuật giao thoa sóng tiên tiến (interferometry).

Nhờ khả năng này, F-35 có thể đánh giá chính xác bố trí radar và bệ phóng tên lửa của Venezuela – quốc gia được cho là sở hữu mạng lưới phòng không mạnh nhất khu vực Mỹ Latinh.

Trong quá khứ, F-35 từng được triển khai để thu thập dữ liệu tình báo phòng không đối phương, như trong cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6, và trong suốt giai đoạn đầu của cuộc chiến Nga–Ukraine.

Đại tá Craig Andrle, chỉ huy Không đoàn tiêm kích 388 của Không quân Mỹ, từng mô tả khả năng này trong chiến dịch ở Đông Âu: “Chúng tôi không vượt biên, không bắn, không ném bom. F-35 luôn hoạt động – luôn thu thập dữ liệu. Và nó làm điều đó cực kỳ tốt… Chúng tôi hy vọng nó sẽ hoạt động đúng như thiết kế, nhưng khi chứng kiến hiệu quả thực tế, ai cũng phải công nhận: thật tuyệt vời”.

Bệ phóng tên lửa di động từ hệ thống S-300VM của Venezuela. Ảnh: MW.

Giới quan sát cho rằng, mạng lưới phòng không của Venezuela có thể là thách thức lớn nếu Mỹ tiến hành tấn công quân sự, đặc biệt là nhờ hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300VM do Nga sản xuất.

Hệ thống S-300VM được thiết kế để cơ động linh hoạt, có thể triển khai trên địa hình phức tạp, nhờ các bệ phóng gắn trên khung gầm bánh xích MT-T. Toàn bộ tổ hợp – gồm trung tâm chỉ huy, radar và bệ phóng – có thể tái bố trí trong vòng chưa đầy 10 phút.

Các cảm biến phân tán của S-300VM giúp phát hiện và tiêu diệt mục tiêu tàng hình ở tầm trung, trong khi với máy bay không tàng hình ở độ cao lớn, phạm vi tác chiến có thể đạt tới 250 km.

Chính độ khó trong việc phát hiện và vô hiệu hóa những hệ thống như vậy khiến khả năng trinh sát điện tử của F-35 trở nên đặc biệt giá trị, trong bối cảnh Washington đang ngày càng tăng áp lực quân sự quanh Venezuela.

Theo Military Watch