Ông Trump tuyên bố chiến dịch tiêu diệt tàu ma túy ngoài khơi Venezuela là "hành động nhân đạo"

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc quân đội Mỹ phá hủy các tàu nghi vận chuyển ma túy ngoài khơi Venezuela là “hành động nhân đạo”, giúp ngăn dòng ma túy vào Mỹ và cứu hàng chục nghìn sinh mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả các cuộc không kích gần đây nhằm vào những tàu bị cáo buộc do các băng đảng ma túy điều hành ngoài khơi Venezuela là “một hành động nhân đạo”, cho rằng chiến dịch này đã giúp “cứu sống hàng nghìn người Mỹ” bằng cách ngăn chặn dòng chảy ma túy vào trong nước.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất bốn tàu trong vùng biển quốc tế, khi ông Trump tiếp tục cáo buộc chính quyền cánh tả Venezuela sử dụng “những kẻ khủng bố ma túy” để buôn lậu chất cấm vào Mỹ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ ở Norfolk, bang Virginia hôm Chủ nhật vừa qua, ông Trump ca ngợi quân đội vì đã “thổi bay những kẻ khủng bố cartel ra khỏi mặt nước” trong nỗ lực bảo vệ nước Mỹ.

“Đó là một nhiệm vụ vô cùng khốc liệt, nhưng hãy nghĩ theo cách này: Mỗi con tàu trong số đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 25.000 người Mỹ và sự tan vỡ của hàng nghìn gia đình”, ông Trump nói. “Vì vậy, nếu nhìn theo góc độ đó, những gì chúng tôi đang làm thực ra là một hành động nhân đạo”.

Ông Trump cho biết các cuộc tấn công này đã loại bỏ một tuyến đường biển quan trọng từng được dùng để vận chuyển fentanyl và các loại ma túy khác vào Mỹ. “Không ai dám xuống nước nữa”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bác bỏ các cáo buộc rằng chính phủ của ông điều hành các cartel ma túy, khẳng định “chúng tôi đã xóa sổ toàn bộ các mạng lưới buôn lậu lớn và tiêu diệt các băng nhóm khét tiếng”.

Ông Maduro cáo buộc Washington lợi dụng cuộc chiến chống ma túy làm cái cớ để lật đổ chính phủ Venezuela và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của đất nước ông.

Theo RT