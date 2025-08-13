Tổng thống Macron: Ông Trump hứa hẹn mọi đàm phán về lãnh thổ sẽ có sự tham gia của Ukraine

Ông Trump muốn đạt thỏa thuận ngừng bắn Ukraine trong cuộc gặp ông Putin tại Alaska, hứa hẹn rằng mọi đàm phán lãnh thổ sẽ có Kiev tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Ukraine sẽ được tham gia vào các cuộc đàm phán liên quan tới bất kỳ thỏa thuận hoán đổi lãnh thổ nào với Nga.

Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Trump đã nói với các lãnh đạo Tây Âu rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong xung đột Ukraine tại cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tối 13/8, một hội nghị trực tuyến đã diễn ra giữa ông Trump và các lãnh đạo Đức, Phần Lan, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan, các quan chức Liên minh châu Âu (EU), cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuộc họp trực tuyến này tập trung thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin dự kiến diễn ra tại Alaska vào thứ Sáu tuần này.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gọi, ông Macron cho biết Tổng thống Mỹ đã bày tỏ ý định “đạt được ngừng bắn ở Ukraine trong cuộc gặp với ông Putin”. Ông Trump cũng trấn an các lãnh đạo châu Âu rằng mọi cuộc thảo luận về các vấn đề lãnh thổ liên quan đến Ukraine sẽ có Kiev ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Macron nói thêm rằng ông Trump sẽ thúc đẩy một cuộc gặp ba bên trong tương lai giữa ông Putin, ông Zelensky và chính ông. Theo Tổng thống Pháp, cuộc gặp này có thể diễn ra ở châu Âu.

Trước đó, khi công bố hội nghị với ông Putin, ông Trump đã gợi ý rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể bao gồm hình thức hoán đổi lãnh thổ. Ông Zelensky đã bác bỏ ý tưởng công nhận chủ quyền của Nga đối với bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà Kiev tuyên bố, viện dẫn những hạn chế được quy định trong Hiến pháp Ukraine.

Tại một cuộc họp báo riêng rẽ sau hội nghị trực tuyến tối hôm thứ Tư, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các lãnh đạo Tây Âu và ông Trump đã nhất trí gây thêm “áp lực” lên ông Putin nếu hội nghị Alaska không đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân chiến sự và tôn trọng thực tế trên thực địa, bao gồm cả tình trạng của những vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine đã gia nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý công khai.

Moscow cho biết họ kỳ vọng kết quả tích cực từ hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin vào thứ Sáu, đồng thời coi đây là cơ hội để hàn gắn quan hệ căng thẳng và tiến triển trong các vấn đề tồn đọng lâu nay.

Ông Trump cũng nói rằng ông coi hội nghị này là một “cuộc gặp thăm dò” nhằm xác định liệu xung đột Ukraine có thể được giải quyết hay không.