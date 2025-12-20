Mỹ không kích hơn 70 mục tiêu IS tại Syria trong đòn “báo thù không khoan nhượng”

Quân đội Mỹ phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào đánh hơn 70 mục tiêu IS tại Syria để trả đũa vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục săn lùng và tiêu diệt IS.

Quân đội Mỹ hôm 19/12 đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, để trả đũa một vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ, các quan chức Mỹ cho biết.

Trong những tháng gần đây, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã liên tục tiến hành các đợt không kích và chiến dịch trên bộ tại Syria nhằm vào các đối tượng tình nghi IS, thường có sự phối hợp của lực lượng an ninh Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã cam kết sẽ trả đũa sau khi một vụ tấn công bị nghi do IS thực hiện khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Syria vào cuối tuần trước.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các đòn đánh lần này nhắm vào “các tay súng IS, cơ sở hạ tầng và kho vũ khí” của tổ chức này, đồng thời khẳng định chiến dịch mang tên “Haweye Strike”.

“Đây không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến, mà là lời tuyên bố báo thù”, ông Hegseth nói. “Hôm nay, chúng tôi đã săn lùng và tiêu diệt kẻ thù của mình. Rất nhiều tên. Và chúng tôi sẽ tiếp tục”.

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng chính phủ Syria hoàn toàn ủng hộ các cuộc không kích này và Mỹ đang thực hiện một “cuộc trả đũa rất nghiêm trọng”.

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công đã đánh trúng hơn 70 mục tiêu trên khắp miền Trung Syria, với sự tham gia của tiêm kích F-15, cường kích A-10, trực thăng Apache và hệ thống pháo phản lực HIMARS.

Về phía Damascus, Syria tái khẳng định cam kết kiên định trong cuộc chiến chống IS và đảm bảo rằng tổ chức này sẽ “không có bất kỳ nơi trú ẩn an toàn nào trên lãnh thổ Syria”, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này.

Theo quân đội Mỹ, hai binh sĩ Lục quân Mỹ và một phiên dịch viên dân sự đã thiệt mạng hôm thứ Bảy tuần trước tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria, khi một kẻ tấn công nhằm vào đoàn xe của lực lượng Mỹ và Syria, trước khi bị bắn chết. Ba binh sĩ Mỹ khác cũng bị thương trong vụ tấn công.

Hiện vẫn còn khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Syria.

Bộ Nội vụ Syria mô tả kẻ tấn công là một thành viên của lực lượng an ninh Syria, bị nghi ngờ có cảm tình với IS.

Chính phủ Syria hiện nay do các lực lượng nổi dậy trước đây lãnh đạo, sau khi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad vào năm ngoái, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm. Nội các mới bao gồm cả các cựu thành viên của nhánh Al Qaeda tại Syria, những người đã tách khỏi tổ chức này và từng giao tranh với IS.

Syria thời gian qua đã hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS, đạt được một thỏa thuận vào tháng trước, khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa thăm Nhà Trắng.

Theo Reuters