Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022

Đợt tăng này diễn ra sau các thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng kéo dài lệnh phong tỏa các cảng của Iran “trong nhiều tháng”.

Giá dầu Brent đã tăng lên 126 USD vào hôm 30/4 khi các cuộc đàm phán Mỹ–Iran rơi vào bế tắc và xuất hiện thông tin ông Trump có thể gia hạn phong tỏa các cảng của Iran.

Giá dầu Brent chạm mức 126,3 USD lần đầu tiên kể từ tháng 3/2022 – thời điểm xung đột Ukraine leo thang. Sau đó, giá hạ nhẹ xuống còn 125,30 USD. Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) cũng tăng 10,5% lên 110,5 USD/thùng, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Hôm thứ Tư, các báo cáo truyền thông dẫn nguồn từ quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đã yêu cầu xây dựng kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa các cảng Iran “trong nhiều tháng” nhằm gây áp lực buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có lợi hơn.

Giới chức Iran khẳng định sẽ tiếp tục ngăn chặn tàu thuyền của Mỹ và các đồng minh đi qua Eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiếm khoảng 25% thương mại dầu thô toàn cầu – chừng nào nước này còn bị phong tỏa.

Tehran cũng cảnh báo sẵn sàng tiến hành “hành động quân sự chưa từng có” để phá vỡ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Cùng ngày, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Brad Cooper, được cho là sẽ trình lên Tổng thống Donald Trump các kế hoạch cho khả năng tái triển khai hành động quân sự nhằm vào Iran. Theo Axios, các phương án của Lầu Năm Góc có thể bao gồm một đợt tấn công “ngắn và mạnh” vào cơ sở hạ tầng của Iran, triển khai lực lượng mặt đất để kiểm soát một phần eo biển Hormuz nhằm khơi thông vận tải, và chiến dịch đặc nhiệm nhằm thu giữ lượng uranium làm giàu của Iran.

Không có cuộc gặp trực tiếp nào giữa phía Mỹ và Iran kể từ khi các cuộc đàm phán thất bại tại Islamabad vào giữa tháng 4. Một vòng đàm phán khác từng được kỳ vọng diễn ra tại cùng địa điểm vào cuối tuần, nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được cho là đã từ chối gặp các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Theo các nguồn tin từ Pakistan, hai bên vẫn đang trao đổi thông điệp nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột, vốn bùng phát sau cuộc tấn công của Mỹ–Israel vào Iran ngày 28/2.

Trước đó trong tuần, thị trường dầu mỏ càng thêm bất ổn khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) – một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới – thông báo rút khỏi OPEC và liên minh OPEC+ từ ngày 1/5. Theo Abu Dhabi, quyết định này xuất phát từ lợi ích quốc gia và là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tăng tính linh hoạt trong sản lượng dầu.

Theo RT