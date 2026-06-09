Một thành phố của Việt Nam vừa lọt top điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

TP.HCM được Time Out xếp hạng thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, vượt Bắc Kinh, Osaka và New York. Lima dẫn đầu, Bangkok xếp thứ hai.

Khi lên kế hoạch cho một chuyến đi, điều khiến nhiều người cân nhắc nhất là thành phố đó có gì để khám phá. Có người dành cả ngày tham quan các di tích lịch sử hoặc chinh phục những đỉnh núi nổi tiếng để ngắm cảnh.

Nhưng với không ít du khách, điều họ tìm kiếm đơn giản là những món ăn ngon. Khám phá một thành phố thông qua ẩm thực giúp người ta cảm nhận nơi đó theo cách trực tiếp nhất. Và việc lựa chọn điểm đến để thỏa mãn đam mê ăn uống trong năm nay vừa trở nên dễ dàng hơn khi tạp chí Time Out công bố danh sách những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới.

Đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố Lima của Peru. Từ lâu được xem là thủ phủ ẩm thực của khu vực Mỹ Latinh, thành phố ven biển này nổi tiếng với các món hải sản như ceviche và causa Limeña – món khoai tây nhiều lớp dùng lạnh rất đặc trưng. Với những ai muốn ăn ngon mà không tốn quá nhiều tiền, Lima cũng được đánh giá là thành phố có chi phí ăn uống phải chăng nhất trong số 20 địa điểm xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Bà Virginia Gil, biên tập viên phụ trách thị trường Mỹ của Time Out, cho rằng một thành phố ẩm thực không chỉ đơn thuần là nơi có nhiều món ăn ngon.

“Những thành phố trong danh sách này nổi tiếng nhờ nguyên liệu đặc sắc, các món ăn mang tính biểu tượng và lịch sử ẩm thực lâu đời đã góp phần định hình cách con người ăn uống trên toàn thế giới,” bà Gil chia sẻ với CNN Travel qua email.

“Đó không chỉ là những nơi đang thu hút tín đồ ẩm thực hiện nay, mà còn là những điểm đến đã hấp dẫn du khách tìm kiếm những bữa ăn tuyệt vời suốt nhiều thập kỷ.”

Để xây dựng bảng xếp hạng, Time Out khảo sát 24.000 cư dân địa phương tại 150 thành phố trên thế giới, đánh giá các tiêu chí như chất lượng nhà hàng, giá cả ăn uống, văn hóa ẩm thực và trải nghiệm ăn uống nói chung. Sau đó, đội ngũ biên tập viên và chuyên gia ẩm thực của Time Out tiếp tục thẩm định kết quả và chỉ chọn thành phố có thứ hạng cao nhất của mỗi quốc gia.

Một người bán hàng rong mang khay đầy ắp các món ngon đi dọc con hẻm tại chợ Pak Khlong Talat ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Getty.

Xếp thứ 2 năm thứ hai liên tiếp là Bangkok của Thái Lan. Theo Time Out, thành phố này sở hữu “văn hóa ẩm thực đường phố vô song”. Những hành trình khám phá món ăn tại Bangkok mang đến đầy đủ vị ngọt, cay, chua và mặn trong các món ăn nổi tiếng, nhiều món có giá chưa đến 5 USD.

Đứng thứ 3 là Mexico City của Mexico, nơi có nền ẩm thực đa dạng từ các nhà hàng đạt sao Michelin đến những khu chợ đường phố truyền thống. Một trong những món ăn nổi tiếng nhất là taco al pastor – món taco nhân thịt lợn và dứa – thậm chí còn được tôn vinh bằng một “con đường taco” dài 12 dãy phố tại khu vực phía đông thành phố.

Xếp thứ 4 là London của Vương quốc Anh, nơi được xem là một trong những thành phố có nền ẩm thực đa dạng nhất thế giới. Tại đây, thực khách có thể tìm thấy gần như mọi phong cách ẩm thực từ khắp các châu lục. London cũng là thành phố được người dân địa phương đánh giá cao nhất về chất lượng nhà hàng. Khu chợ Borough Market, có lịch sử từ thế kỷ 12, được xem là điểm đến không thể bỏ qua đối với nhiều du khách.

Khép lại top 5 là Barcelona của Tây Ban Nha, nơi nền ẩm thực chịu ảnh hưởng sâu sắc từ lịch sử Địa Trung Hải. Time Out đánh giá cao các khu chợ truyền thống và những nét văn hóa Catalonia đặc trưng của thành phố. Một số món ăn tiêu biểu gồm pa amb tomàquet (bánh mì cà chua) và patatas bravas (khoai tây chiên sốt cay).

Đáng chú ý, Việt Nam cũng được điểm tên, trong đó TP.HCM được xếp hạng thứ 6, vượt qua hàng loạt trung tâm ẩm thực nổi tiếng như Bắc Kinh (Trung Quốc), Osaka (Nhật Bản) hay New York (Mỹ).

Việc TP.HCM góp mặt trong nhóm đầu phản ánh sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới, từ các món ăn đường phố như phở, bánh mì, cơm tấm, hủ tiếu đến những nhà hàng hiện đại đang thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Trong khi đó, thành phố của Mỹ có thứ hạng cao nhất là New York, đứng thứ 15. Time Out cho rằng sức hấp dẫn của ẩm thực New York gắn liền với lịch sử nhập cư phong phú của thành phố. Những cộng đồng đến từ khắp nơi trên thế giới đã tạo nên một bức tranh ẩm thực đa dạng với pizza, bagel, thịt bò pastrami cùng vô số món ăn đặc trưng khác.

20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 theo Time Out

Lima (Peru) Bangkok (Thái Lan) Mexico City (Mexico) London (Vương quốc Anh) Barcelona (Tây Ban Nha) TP.HCM (Việt Nam) Melbourne (Australia) Bắc Kinh (Trung Quốc) Athens (Hy Lạp) Lisbon (Bồ Đào Nha) Cape Town (Nam Phi) Osaka (Nhật Bản) Bangalore (Ấn Độ) Naples (Italy) New York (Mỹ) Hong Kong Buenos Aires (Argentina) Marseille (Pháp) Copenhagen (Đan Mạch) Medellin (Colombia)

Theo CNN Travel, Time Out