Giấc mơ "bất tử" của tỷ phú Bryan Johnson bất ngờ lung lay sau nhiều năm tối ưu cơ thể

Bryan Johnson, doanh nhân nổi tiếng với tham vọng đảo ngược lão hóa, bất ngờ tự hỏi liệu ông có đi quá xa sau nhiều năm thử nghiệm trên chính cơ thể mình.

Bryan Johnson cho biết ôngđang cân nhắc lại về thí nghiệm chống lão hóa của mình. Ảnh: Bloomberg.

Bryan Johnson, doanh nhân công nghệ nổi tiếng với tham vọng kéo dài tuổi thọ và những thử nghiệm chống lão hóa cực đoan trên chính cơ thể mình, đang bắt đầu đặt câu hỏi liệu ông có đi quá xa với hành trình này hay không.

“Đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi liệu tôi có đi quá xa với toàn bộ chuyện kéo dài tuổi thọ này không”, Johnson viết trên X vào ngày 30/7.

Tuyên bố này lập tức gây chú ý bởi Johnson từ lâu là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của phong trào longevity và biohacking. Ông đã biến cơ thể mình thành một “phòng thí nghiệm sống”, theo dõi hàng loạt chỉ số sinh học và chi hàng triệu USD mỗi năm cho một chế độ được thiết kế với mục tiêu làm chậm, thậm chí đảo ngược quá trình lão hóa.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, Johnson còn đưa ra một tuyên bố gây choáng khác khi cho rằng con người trong tương lai có thể sống tới 500 tuổi.

Sự thay đổi giọng điệu này khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng người đàn ông từng theo đuổi mục tiêu “không chết” đang bắt đầu nghi ngờ chính cuộc thử nghiệm kéo dài nhiều năm của mình?

Bryan Johnson đã cực đoan hóa việc chống lão hóa đến mức nào?

Johnson, 48 tuổi, trở nên nổi tiếng sau khi bán công ty thanh toán Braintree cho eBay với giá khoảng 800 triệu USD vào năm 2013.

Năm 2021, ông chính thức triển khai Project Blueprint, chương trình cá nhân nhằm tìm cách làm chậm và đảo ngược quá trình lão hóa sinh học.

Theo chính Johnson, ông đã tập hợp một đội ngũ khoảng 30 chuyên gia y tế và chi hàng triệu USD cho việc nghiên cứu, thử nghiệm và đo lường cơ thể. Trên trang Blueprint, ông thậm chí tự mô tả mình là “người được đo lường sinh học nhiều nhất trong lịch sử”.

Chế độ của Johnson bao gồm giờ đi ngủ rất sớm, chế độ ăn được kiểm soát chặt chẽ, tập thể dục hàng ngày, hàng loạt thực phẩm bổ sung, thuốc kê đơn, xét nghiệm máu thường xuyên, chụp chiếu và nhiều phương pháp thử nghiệm khác.

Trang Blueprint hiện vẫn giới thiệu một “longevity protocol” (giao thức kéo dài tuổi thọ) gồm nhiều nhóm can thiệp liên quan đến dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động, sức khỏe tim mạch, não bộ và các chỉ số sinh học. Tuy nhiên, việc một quy trình có thể làm chậm hoặc đảo ngược lão hóa ở người vẫn là vấn đề khoa học chưa được chứng minh đầy đủ.

Trước đây, tạp chí danh tiếng TIME từng đưa tin Johnson đã chi hơn 4 triệu USD trong khoảng 3 năm cho chương trình chống lão hóa, bao gồm chế độ ăn kiểm soát nghiêm ngặt, theo dõi sức khỏe và sử dụng hàng loạt thực phẩm bổ sung.

Bryan Johnson, doanh nhân công nghệ nổi tiếng với dự án kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Getty.

Chẩn đoán bệnh khiến “guru trường sinh” phải đối mặt với thực tế

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong hành trình chống lão hóa của Johnson năm nay là việc ông được chẩn đoán mắc viêm dạ dày tự miễn.

Đầu tháng 7, Johnson cho biết ông mắc một bệnh tự miễn trong đó hệ miễn dịch tấn công các tế bào của dạ dày. Theo STAT News, viêm dạ dày tự miễn là tình trạng mạn tính khiến các kháng thể phá hủy những tế bào sản xuất axit trong dạ dày, từ đó có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt và vitamin B12.

Điều đáng chú ý là căn bệnh này được phát hiện dù Johnson vốn theo dõi sức khỏe với mức độ cực kỳ chi tiết.

Healthline dẫn thông tin y khoa cho biết viêm dạ dày tự miễn hiện không có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn và thường cần được quản lý lâu dài. Tình trạng thiếu sắt kéo dài có thể là một dấu hiệu gợi ý bệnh, ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện thiếu máu rõ rệt.

Johnson nói ông muốn tìm cách “giải quyết” căn bệnh này.

Chẩn đoán trên không chứng minh rằng chế độ biohacking của Johnson gây ra bệnh. Tuy nhiên, nó tạo ra một nghịch lý đáng chú ý: ngay cả một người dành nguồn lực khổng lồ để đo lường và tối ưu cơ thể cũng có thể mắc một bệnh mạn tính mà các xét nghiệm trước đó không phát hiện ra.

Đó cũng là một trong những lý do khiến tuyên bố mới nhất của ông về việc có thể đã “đi quá xa” trở nên đáng chú ý hơn.

Từ sống lâu đến mục tiêu "bất tử" vào năm 2039

Johnson chưa bao giờ giấu tham vọng của mình.

Đầu năm nay, ông công bố mục tiêu hướng tới “bất tử” vào năm 2039. Theo cách ông mô tả, thành công sẽ được đo bằng việc một năm trôi qua nhưng “tuổi sinh học” của ông không tăng lên.

Johnson thừa nhận mục tiêu này nghe có vẻ cực đoan nhưng cho rằng những tiến bộ trong AI, công nghệ sinh học và khả năng đo lường cơ thể đang mở ra những cơ hội chưa từng có.

Tuy nhiên, đây là mục tiêu cá nhân của Johnson chứ không phải một dự báo khoa học đã được giới nghiên cứu xác nhận.

Việc kéo dài tuổi thọ ở người hiện vẫn là lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển. Các nhà khoa học đang nghiên cứu nhiều hướng khác nhau, từ kiểm soát quá trình viêm, chuyển hóa, tế bào lão hóa đến liệu pháp gene và tái lập trình tế bào.

Nhưng không có bằng chứng cho thấy con người hiện nay có thể đạt tới tuổi thọ hàng trăm năm như Johnson từng đề cập.

Bryan Johnson sử dụng công nghệ tiên tiến để ngăn chặn quá trình lão hóa, như anh đã chia sẻ trong bộ phim tài liệu của Netflix. Ảnh: Netflix.

Johnson từngthử cả nấm chứa psilocybin

Trong một diễn biến khác khá bất thường, Johnson năm nay cũng thử nghiệm psilocybin, hợp chất gây ảo giác có trong một số loài nấm.

Theo chính Johnson, ông và đội ngũ đã tiến hành một thử nghiệm kéo dài 3 tháng với nhiều liều psilocybin và theo dõi 249 chỉ dấu sinh học khác nhau.

Trong một bài viết trên trang Blueprint, Johnson cho biết ông nhận thấy psilocybin khiến cơ thể và tâm trí “bình tĩnh” hơn, đồng thời cho rằng kết quả ban đầu đưa ra “một trường hợp đáng chú ý” về khả năng liên quan tới tuổi thọ.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa thử nghiệm cá nhân của Johnson và bằng chứng lâm sàng.

Những kết quả mà Johnson công bố là dữ liệu từ chính cơ thể ông và không thể tự nó chứng minh rằng psilocybin giúp con người sống lâu hơn. Chính trang Blueprint cũng ghi rõ đây là nghiên cứu mang tính khám phá, không phải lời khuyên y khoa.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi Johnson đang thử nghiệm rất nhiều can thiệp cùng lúc. Nếu một chỉ số sinh học thay đổi, rất khó xác định chính xác thay đổi đó đến từ psilocybin, chế độ ăn, tập luyện, thuốc, thực phẩm bổ sung hay một yếu tố khác.

Johnson từng phản đối văn hóa “tu khổ hạnh” ở Silicon Valley

Tại sự kiện Long Play của Business Insider hồi tháng 4, Johnson thậm chí còn đưa ra một quan điểm trái ngược với hình ảnh “biohacker khắc khổ” mà nhiều người gắn với ông.

Ông chỉ trích văn hóa “monk mode” (chế độ tu sĩ) tại Silicon Valley, nơi một số nhà sáng lập cố tình cắt giảm chuyện hẹn hò và đời sống cá nhân để tập trung hoàn toàn vào startup.

Johnson cho rằng sức khỏe và đời sống tình cảm cũng là một phần quan trọng của tuổi thọ.

“Điều các nhà sáng lập không nhận ra là khi bạn không chăm sóc sức khỏe, bạn là một đoạn mã tồi”, ông nói tại sự kiện.

Ông cũng từng gây chú ý khi nói rằng không uống rượu và duy trì đời sống tình dục lành mạnh là những yếu tố ông coi trọng trong chiến lược kéo dài tuổi thọ.

Những phát biểu này cho thấy quan niệm của Johnson về longevity không chỉ xoay quanh việc uống bao nhiêu viên thuốc hay theo dõi bao nhiêu chỉ số máu. Ông ngày càng mở rộng khái niệm này sang giấc ngủ, tâm lý, các mối quan hệ và chất lượng cuộc sống.

Johnson và con trai ông, Talmage. Ảnh: Bloomberg.

Từ phòng thí nghiệm cá nhân đến một ngành kinh doanh

Project Blueprint ban đầu được Johnson mô tả như một thử nghiệm cá nhân, nhưng theo thời gian nó đã phát triển thành một hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ sức khỏe.

Trang Blueprint hiện bán nhiều sản phẩm liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe, đồng thời cung cấp các “protocol” được cá nhân hóa dựa trên thông tin người dùng.

Điều này cũng khiến hành trình của Johnson trở thành một câu chuyện phức tạp hơn.

Một mặt, ông đang đẩy mạnh việc đo lường sức khỏe và thử nghiệm những phương pháp mới. Mặt khác, những tuyên bố mạnh mẽ về “đảo ngược tuổi sinh học”, “bất tử” hay khả năng kéo dài tuổi thọ hàng trăm năm luôn cần được nhìn nhận với sự thận trọng, đặc biệt khi nhiều phương pháp vẫn chưa có đủ dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.

“Tôi có đi quá xa không?”

Điều đáng chú ý trong phát biểu mới nhất của Johnson không nằm ở việc ông đã từ bỏ Project Blueprint. Ông chưa tuyên bố như vậy.

Thay vào đó, điều đáng chú ý là người từng nhiều lần khẳng định mục tiêu “Don't Die” (Đừng chết) giờ đây lại công khai đặt câu hỏi về giới hạn của chính mình.

Sau nhiều năm biến cơ thể thành một dự án tối ưu hóa liên tục, Johnson có lẽ đang đối mặt với một sự thật mà công nghệ khó có thể giải quyết hoàn toàn: con người không phải một hệ thống có thể chỉ cần thu thập đủ dữ liệu rồi tìm đúng thuật toán để loại bỏ mọi rủi ro.

Cơ thể vẫn có những biến số khó đo lường. Bệnh tật vẫn có thể xuất hiện. Và việc sở hữu hàng trăm chỉ số sinh học không đồng nghĩa với khả năng kiểm soát hoàn toàn quá trình lão hóa.

Có lẽ đó mới là nghịch lý lớn nhất trong câu chuyện của Bryan Johnson: người dành nhiều năm để chứng minh rằng con người có thể kiểm soát tuổi tác bằng dữ liệu và công nghệ, cuối cùng lại bắt đầu tự hỏi liệu chính cuộc chiến chống lão hóa ấy có đang đi quá giới hạn hay không.

Theo BI, Time