Vingroup, Sun Group, King’s Land, Taseco Land… đổ bộ, Bắc Ninh hút vốn hàng tỷ USD

Bắc Ninh cùng lúc đón nhận loạt dự án quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng từ Vingroup, Sun Group, King’s Land, Taseco Land và nhiều tên tuổi lớn khác.

Trong lễ trao quyết định chủ trương đầu tư chiều 15/8, Bắc Ninh đã đón nhận loạt dự án quy mô lớn từ nhiều doanh nghiệp tên tuổi. Nổi bật nhất là liên danh Vingroup - Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình - Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới - Công ty cổ phần Phú Thọ Land, với dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (khu 11), diện tích 277 ha, tổng vốn hơn 41.271 tỷ đồng.

Tiếp đó, Sun Group ghi dấu với dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại huyện Tiên Du (tiểu khu 112.1) nay là xã Tiên Du với diện tích 299 ha, tổng vốn 19.714 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư King’s Land nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới (khu 3 - tiểu khu 3.2) tại phường Vũ Ninh và Hòa Long, quy mô 48,5 ha, vốn đầu tư 17.341 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, liên danh do Taseco Land làm đại diện vừa được trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án khu đô thị tại Bắc Ninh, với tổng diện tích hơn 93 ha và tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng:

Dự án thứ nhất, khu đô thị mới tại phường Hương Mạc và phường Phù Khê (TP Từ Sơn), do liên danh Taseco Land - HNG Holdings làm chủ đầu tư. Quy mô dự án khoảng 30,47 ha, tổng vốn hơn 2.500 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho 7.300 cư dân.

Dự án thứ hai, khu đô thị mới, thương mại dịch vụ - Tiểu khu 65.1 tại phường Tam Sơn, Đồng Kỵ và Hương Mạc (nay là phường Tam Sơn, Đồng Nguyên và Phù Khê, TP Từ Sơn). Chủ đầu tư là liên danh Taseco Land - Taseco Group - ICON4, diện tích khoảng 62,57 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.964 tỷ đồng, dự kiến thu hút khoảng 5.178 cư dân.

Bắc Ninh hiện là trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu Việt Nam, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxconn… Đây cũng là tỉnh có GDP bình quân đầu người cao trong nhóm dẫn đầu cả nước, kéo theo nhu cầu nhà ở, dịch vụ, giải trí tăng mạnh.

Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã cấp chấp thuận chủ trương/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 155 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 253.741 tỷ đồng (tương đương 9,951 tỷ USD).

Cùng với đó, Bắc Ninh cũng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh cho 256 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 3,995 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau TP.HCM.