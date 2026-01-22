Tin công nghệ 22/1: Apple nâng cấp Siri, Microsoft và Meta tung mô hình AI mới

Apple chuẩn bị đại tu Siri bằng chatbot AI; Microsoft công bố mô hình robot mới; Meta và Netflix tung loạt công nghệ đáng chú ý… là những tin nóng công nghệ ngày 22/1.

1. Microsoft ra mắt mô hình AI giúp robot thích ứng với môi trường thực tế

Rho-alpha kết hợp ngôn ngữ, thị giác, xúc giác và mô phỏng để huấn luyện robot có khả năng thích ứng. Ảnh: Interesting Engineering.

Microsoft vừa giới thiệu Rho-alpha, một mô hình trí tuệ nhân tạo đột phá nhằm đưa robot thoát khỏi những dây chuyền nhà máy gò bó.

Theo thông báo từ Microsoft, hệ thống này cho phép máy móc tự thích nghi với những tình huống thực tế khó dự đoán thay vì chỉ hoạt động theo kịch bản có sẵn.

Được phát triển dựa trên dòng mô hình thị giác ngôn ngữ Phi, Rho-alpha có khả năng chuyển đổi chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên thành các tín hiệu điều khiển linh hoạt cho robot hai tay và robot nhân hình.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc tích hợp cảm biến xúc giác, giúp robot điều chỉnh cử động dựa trên cảm giác chạm thay vì chỉ phụ thuộc vào camera.

Microsoft hiện đang cung cấp quyền truy cập sớm cho các đối tác nghiên cứu thông qua nền tảng Foundry. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo vật lý, nơi robot có thể làm việc hiệu quả và an toàn bên cạnh con người.

2. Netflix cải tổ ứng dụng theo phong cách mạng xã hội để tăng tính tương tác

Netflix sẽ cải tổ ứng dụng. Ảnh: BGR.

Netflix vừa công bố kế hoạch tái thiết kế ứng dụng di động trong năm nay nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng mạng xã hội như Instagram và YouTube.

Theo thông tin từ báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2025, hãng sẽ tập trung phát triển các tính năng video ngắn và định dạng podcast video mới.

Thay vì chỉ là nơi tìm kiếm phim ảnh truyền thống, giao diện mới của Netflix sẽ mang đến trải nghiệm cuộn lướt nội dung dạng dọc tương tự Reels hay Shorts.

Giám đốc điều hành Greg Peters cho biết thay đổi này giúp phục vụ tốt hơn sự mở rộng kinh doanh của tập đoàn trong thập kỷ tới.

Bằng cách hiển thị các đoạn trích dẫn hấp dẫn từ các bộ phim ăn khách, Netflix kỳ vọng sẽ giữ chân người dùng ở lại ứng dụng lâu hơn.

Chiến lược này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi ranh giới giữa dịch vụ truyền hình trực tuyến và mạng xã hội đang dần bị xóa nhòa.

3. Các hãng xe Nhật Bản xây dựng cơ sở dữ liệu chip nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng

Hệ thống mới sẽ cho phép các nhà sản xuất chip đăng ký dữ liệu về các sản phẩm ô tô của họ. Ảnh: Nikkei Asia.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang bắt tay cùng những hãng bán dẫn hàng đầu để thiết lập hệ thống chia sẻ thông tin chip nhằm đối phó với rủi ro địa chính trị và thiên tai.

Theo Nikkei Asia, khoảng 20 nhà cung cấp lớn như Renesas và Infineon sẽ tham gia vào nỗ lực phủ sóng tới 90% lượng chip ngành xe hơi.

Hệ thống mới sử dụng công nghệ blockchain để bảo mật dữ liệu về nguồn gốc và thông số kỹ thuật sản phẩm, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tìm kiếm giải pháp thay thế khi nguồn cung gián đoạn.

Động thái này được dẫn dắt bởi các hiệp hội sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản như Toyota và Honda với mục tiêu hoàn thành vào tháng 4 tới.

Việc chủ động nắm bắt mạng lưới cung ứng phức tạp sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại tài chính nặng nề, nhất là khi thị trường chip ô tô toàn cầu dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ tới.

4. Meta Superintelligence Labs ra mắt những mô hình trí tuệ nhân tạo đầu tiên

Meta Superintelligence Labs ra mắt những mô hình AI đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Giám đốc kỹ thuật Andrew Bosworth vừa xác nhận phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo mới của Meta đã bàn giao những mô hình đầu tiên trong nội bộ vào tháng 1 năm 2026.

Phát biểu tại Davos, ông Bosworth cho biết đội ngũ Meta Superintelligence Labs đã đạt được những kết quả đầy hứa hẹn chỉ sau 6 tháng hoạt động tích cực. Giới truyền thông dự đoán đây có thể là mô hình văn bản Avocado hoặc mô hình xử lý hình ảnh Mango dự kiến ra mắt sớm trong quý này.

Động thái này diễn ra sau khi Mark Zuckerberg tái cấu trúc đội ngũ lãnh đạo và đẩy mạnh thu hút nhân tài nhằm giành lợi thế trước các đối thủ như Google.

Theo ông Bosworth, sau giai đoạn huấn luyện hỗn loạn của năm ngoái, Meta đang tập trung hoàn thiện công nghệ để đưa vào các sản phẩm tiêu dùng thực tế. Hai năm tới sẽ là thời điểm quan trọng để hãng khẳng định vị thế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đầy tính cạnh tranh.

5. Apple sắp hồi sinh Siri bằng công nghệ chatbot trí tuệ nhân tạo Campos

Apple sắp hồi sinh Siri bằng công nghệ chatbot. Ảnh: Reuters.

Apple đang lên kế hoạch đại tu Siri vào cuối năm nay bằng việc chuyển đổi trợ lý ảo này thành một chatbot trí tuệ nhân tạo thực thụ mang mã hiệu Campos.

Theo báo cáo từ Reuters, Campos sẽ được tích hợp sâu vào hệ điều hành của iPhone, iPad và Mac để thay thế hoàn toàn giao diện Siri hiện tại. Đây là chiến lược quan trọng giúp Apple bám đuổi các đối thủ lớn sau khi bộ công cụ Apple Intelligence ra mắt trước đó không đạt kỳ vọng.

Đáng chú ý Apple đã đạt được thỏa thuận sử dụng mô hình Gemini 3 của Google để cung cấp sức mạnh cho hệ thống mới này với khả năng tương tác linh hoạt qua cả giọng nói lẫn văn bản.

Bên cạnh đó hãng cũng đang bí mật phát triển một thiết bị đeo thông minh tích hợp camera và AI dự kiến ra mắt sớm nhất vào năm 2027. Những nỗ lực này cho thấy Apple đang quyết tâm tái định nghĩa trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Theo BGR, Interesting Engineering, Nikkei Asia, Reuters