Máy bay phản lực siêu thanh chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới có thể đặt Mach 12

Australia đầu tư 46 triệu USD vào Hypersonix, công ty phát triển máy bay siêu vượt âm tái sử dụng chạy bằng hydro. Dự án được NASA và Lầu Năm Góc hỗ trợ, hứa hẹn giúp Australia vươn lên dẫn đầu công nghệ hàng không thế hệ mới.

Startup công nghệ hàng không Hypersonix Launch Systems (Brisbane, Australia) vừa huy động thành công 46 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A, với sự tham gia của Quỹ Tái thiết Quốc gia (NRFC), Tập đoàn Đầu tư Queensland (QIC) và một nhóm nhà đầu tư quốc phòng quốc tế.

Khoản đầu tư này nhằm giúp australia đẩy mạnh năng lực bay siêu vượt âm (hypersonic) và phát triển ngành sản xuất hàng không vũ trụ trong nước.

Hypersonix đang phát triển máy bay siêu vượt âm tái sử dụng đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiên liệu hydro, có thể đạt tốc độ tới Mach 12 – nhanh gấp 12 lần tốc độ âm thanh.

Công nghệ cốt lõi là động cơ SPARTAN scramjet được in 3D hoàn toàn, không có bộ phận chuyển động, đốt hydro nên không phát thải carbon và có thể tái sử dụng.

Giám đốc điều hành Matt Hill cho biết: “Đây là cột mốc quan trọng khi chúng tôi chuẩn bị phóng chiếc máy bay siêu vượt âm chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới. Việc các quỹ đầu tư quốc gia hậu thuẫn cho thấy niềm tin vào năng lực công nghệ của Australia”.

NRFC, quỹ đầu tư mới của Australia, đã rót 10 triệu USD, đánh dấu khoản đầu tư quốc phòng đầu tiên của quỹ. Giám đốc điều hành David Gall nói: “Chúng tôi thấy tiềm năng lớn trong việc hỗ trợ các công ty Australia phát triển công nghệ siêu vượt âm và phản siêu vượt âm để phục vụ an ninh quốc gia và thị trường toàn cầu”.

Đối tác của QIC, Nicholas Guest, đánh giá Hypersonix là cơ hội hiếm có giúp Australia và các đồng minh bay nhanh hơn, xa hơn, bền vững hơn với chi phí thấp hơn.

Nguồn vốn mới sẽ được dùng để tài trợ chuyến bay thử nghiệm của DART AE – mẫu máy bay siêu vượt âm dài 3,5 m do Hypersonix phát triển, dưới chương trình HyCAT của Bộ Quốc phòng Mỹ và NASA.

Dự kiến, DART AE sẽ được phóng từ Cơ sở bay Wallops (Virginia, Mỹ) vào cuối năm nay, trở thành chuyến bay siêu vượt âm đầu tiên trên thế giới chạy bằng năng lượng hydro.

Hypersonix được sáng lập năm 2019 bởi TS Michael Smart, cựu nhà nghiên cứu của NASA và giáo sư Đại học Queensland. Ông cho biết mục tiêu của công ty là tái định nghĩa cách thiết kế và thử nghiệm hệ thống siêu vượt âm – với tần suất bay cao, chi phí thấp và thân thiện môi trường.

Công ty hiện cũng đang phát triển mẫu VISR, máy bay dài 8 m dùng 4 động cơ SPARTAN, phục vụ các nhiệm vụ do thám, thử nghiệm không gian và vận chuyển nhanh.

Cùng Mỹ, Trung Quốc và Nga, Australia đang bước vào cuộc đua phát triển công nghệ bay Mach 5+ – lĩnh vực được xem là “mặt trận chiến lược” của thế kỷ 21.

Cựu Đại sứ Australia tại Mỹ Arthur Sinodinos, Chủ tịch Hypersonix, khẳng định: “Đây là minh chứng cho thấy Australia đã sẵn sàng xây dựng năng lực công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ mang tính chủ quyền”.

Hypersonix dự kiến mở rộng sản xuất tại Queensland và gọi thêm vốn để phát triển thị trường Mỹ trong năm nay.

Theo IE