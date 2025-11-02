Chiến đấu cơ Su-30MK2 Venezuela được trang bị tên lửa chống hạm Mach 3+, thách thức Mỹ

Video mới của Không quân Venezuela cho thấy tiêm kích Su-30MK2 mang tên lửa Kh-31 diệt hạm tuần tra Caribe, được xem là tín hiệu răn đe Mỹ giữa bối cảnh căng thẳng leo thang.

Không quân Venezuela vừa công bố đoạn video mới cho thấy các tiêm kích Su-30MK2 của nước này tuần tra trên vùng biển Caribe, mang theo tên lửa chống hạm Kh-31, trong động thái được xem là màn phô trương sức mạnh trước mối đe dọa leo thang từ Mỹ.

Đoạn video ghi lại hình ảnh 2 chiếc Su-30MK2 bay theo đội hình, mỗi chiếc đều được trang bị tên lửa Kh-31. Loại chiến đấu cơ này hoạt động tích cực hơn rõ rệt trong 2 tháng gần đây, kể từ khi Mỹ mở rộng hiện diện quân sự quy mô lớn tại khu vực.

Lực lượng Mỹ đã triển khai nhiều tàu khu trục, hơn 4.000 lính thủy đánh bộ, tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz và Gerald Ford, tàu đổ bộ tấn công, tàu ngầm tấn công hạt nhân cùng phi đội tiêm kích tàng hình F-35, bên cạnh nhiều khí tài khác. Theo phía Venezuela, quân đội Mỹ còn nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự trong khu vực và tiến hành diễn tập tấn công mô phỏng vào mục tiêu Venezuela bằng oanh tạc cơ chiến lược tắt thiết bị phát tín hiệu nhận dạng.

Tên lửa Kh-31 được đánh giá là vũ khí chống hạm mạnh nhất trong kho vũ khí của Venezuela, trong khi Su-30 là chiến đấu cơ có tầm bay xa nhất ở châu Mỹ, đủ khả năng tấn công các mục tiêu khắp vùng Caribe và xa hơn nữa.

Loại tên lửa này sử dụng động cơ ramjet, bay ở độ cao thấp theo đường lượn “sát mặt biển” (sea-skimming), khiến đối phương khó phát hiện và phản ứng. Ở giai đoạn cuối, Kh-31 có thể đạt vận tốc trên Mach 3, giúp giảm đáng kể thời gian cảnh báo, làm đối thủ khó đánh chặn, đồng thời tăng mức độ sát thương khi va chạm.

Hải quân Mỹ chưa từng có kinh nghiệm đối phó với loại tên lửa có tốc độ và cấu trúc như Kh-31. Mối đe dọa lớn nhất nằm ở trọng lượng nhẹ và khả năng mang vũ khí lớn của Su-30, cho phép chỉ 2 máy bay có thể phóng hơn 10 quả tên lửa trong một loạt tấn công. Với chế độ “bắn và quên”, Kh-31 cho phép thực hiện các đòn tập kích “đánh – rút” vào tàu chiến Mỹ mà không cần duy trì dẫn đường sau khi khai hỏa.

Mẫu Su-30MK2 vốn được phát triển theo yêu cầu của Hải quân Trung Quốc đầu những năm 2000. Dù từng được xem là hiện đại vào thời điểm đó, hệ thống điện tử hàng không của nó nay đã lỗi thời. Không quân Venezuela được coi là lực lượng sở hữu phi đội chiến đấu cơ mạnh nhất khu vực Mỹ Latinh, song hạn chế lớn là số lượng máy bay hiện đại quá ít – chỉ 22 chiếc Su-30 đang hoạt động.

Dưới thời cố Tổng thống Hugo Chávez, Caracas từng có kế hoạch mở rộng quy mô phi đội với các dòng Su-35 hiện đại hơn, nhưng khủng hoảng kinh tế sau năm 2013 khiến dự án không thể thành hiện thực. Do đó, lực lượng Su-30MK2 của Venezuela hiện bị áp đảo về số lượng và công nghệ so với các phi đội F-15EX và F-35 mà Mỹ triển khai trong khu vực.

