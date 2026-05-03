Lần đầu tiên sau 35 năm, Kuwait không xuất khẩu được thùng dầu nào

Đợt gián đoạn này là do eo biển Hormuz – tuyến đường xuất khẩu duy nhất của nước này – bị phong tỏa, trong khi dầu thô chiếm khoảng 50% GDP.

Kuwait đã không xuất khẩu được bất kỳ thùng dầu thô nào trong tháng trước, theo dữ liệu từ một hệ thống theo dõi vận tải biển, đánh dấu lần gián đoạn đầu tiên như vậy kể từ Chiến tranh Vùng Vịnh 1991.

Là một đồng minh quan trọng của Mỹ với khoảng 13.500 binh sĩ Mỹ đồn trú và đóng vai trò trung tâm hậu cần khu vực, Kuwait trước đây sản xuất khoảng 2,7 triệu thùng/ngày và xuất khẩu khoảng 1,85 triệu thùng/ngày, với phần lớn lượng dầu được vận chuyển tới các thị trường châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Vào ngày 17/4, Tập đoàn Dầu khí Kuwait (Kuwait Petroleum Corporation) đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng (force majeure), tạm dừng xuất khẩu sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị đình trệ do cuộc chiến Mỹ–Israel với Iran đang diễn ra. Dầu mỏ chiếm khoảng 50% tổng GDP của Kuwait, và xuất khẩu dầu đóng góp tới khoảng 90% ngân sách chính phủ.

Tính đến đầu tháng 5/2026, sản lượng dầu của Kuwait đã giảm xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, theo CNBC.

Dữ liệu từ Tanker Trackers cho thấy mặc dù Kuwait vẫn tiếp tục sản xuất dầu, nước này không xuất khẩu bất kỳ lượng nào trong tháng 4 – lần gián đoạn đầu tiên kể từ cuộc chiến 1990–1991 với Iraq, buộc một liên minh do Mỹ dẫn đầu phải phát động chiến dịch quân sự để đẩy lùi họ vào đầu năm 1991.

Giá dầu đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz – điểm nghẽn quan trọng xử lý khoảng 1/5 dòng chảy dầu và khí LNG toàn cầu.

Trong khi Iran duy trì việc đóng tuyến đường biển quan trọng này đối với các “tàu thù địch”, Hải quân Mỹ vẫn thực hiện phong tỏa các cảng dầu của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn chưa có giải pháp rõ ràng, giá dầu thô đã vượt mốc 120 USD/thùng trong những ngày gần đây, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022.

Theo RT