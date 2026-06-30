Cổ động viên quyến rũ nhất World Cup: Bạn gái của Haaland chiếm trọn spotlight

Bạn gái của Haaland, Isabel, gây chú ý tại World Cup với phong cách thời trang tối giản, vẻ đẹp đỉnh cao và chuyện tình đẹp với siêu sao bóng đá.

Sức nóng của World Cup không chỉ đến từ những màn thư hùng nảy lửa dưới sân cỏ, mà khán đài — nơi các nàng WAGs tiếp lửa — cũng là tiêu điểm lọt vào tầm ngắm của truyền thông. Trong các trận cầu ở vòng bảng, tiền đạo chủ lực Erling Haaland đội tuyển Na Uy đã nhận được sự cổ vũ không thể ngọt ngào hơn từ cô bạn gái xinh đẹp, động lực giúp anh ghi 4 bàn thắng ở vòng bảng, giúp Na Uy lọt vào vòng loại trực tiếp.

Bất ngờ trở thành tiêu điểm của truyền thông

Theo ghi nhận tại trận cầu tâm điểm, Na Uy đã phải ngậm ngùi nhận thất bại trước một tuyển Pháp quá mạnh. Thế nhưng, bất chấp kết quả không như ý dưới sân, Isabel Haugseng Johansen — bạn gái lâu năm của Haaland — vẫn biết cách chiếm trọn mọi ánh nhìn trên khán đài theo một cách vô cùng đặc biệt.

Suốt kỳ World Cup năm nay, Isabel luôn tháp tùng và đồng hành cùng tuyển Na Uy trong mọi trận đấu. Gu thời trang sang xịn mịn khi ra sân cổ vũ của cô nàng luôn chiếm sóng và thu hút lượng tương tác khủng. Ngay trước giờ bóng lăn trong trận đấu với Pháp, Isabel đã hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc check-in của mình lên mạng xã hội.

Trong ảnh, cô nàng xuất hiện trên khán đài với chiếc áo khoác được thiết kế riêng. Chiếc "áo chiến" này là sự kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố nhận diện truyền thống của đội tuyển Na Uy, và điểm nhấn chiếm trọn spotlight chính là chiếc tên HAALAND cùng số áo biểu tượng của bạn trai được in nổi bật ở phía sau lưng. Trước đó, Isabel cũng từng nhiều lần diện chiếc áo khoác đặc biệt này để "tiếp lửa" cho người yêu.

Là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" được chú ý nhất làng túc cầu, chuyện tình của Haaland và bạn gái luôn khiến fan ngưỡng mộ vì sự bền chặt và bình yên.

Tại vòng chung kết World Cup lần này, Haaland đã chứng minh hiệu suất làm bàn hủy diệt khi nổ súng tới 4 lần chỉ sau 2 trận đầu tiên, có lúc độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới (Chiếc giày vàng).

Những màn trình diễn đẳng cấp của Haaland trên sân cỏ cùng những khoảnh khắc phát "cẩu lương" ngọt ngào với bạn gái luôn là chủ đề được người hâm mộ bàn tán rôm rả trong những ngày diễn ra World Cup.

Từng là cầu thủ bóng đá nữ

Isabel Haugseng Johansen 22 tuổi, được xem là một trong những nàng WAGs kín tiếng nhất của bóng đá châu Âu. Cô từng là cầu thủ bóng đá trẻ của CLB Bryne FK – cũng chính là nơi Haaland trưởng thành từ học viện. Điều khiến chuyện tình của hai người được nhiều người yêu mến là họ quen nhau từ rất lâu, trước khi Haaland trở thành siêu sao thế giới.

Hai người lớn lên tại cùng một thị trấn, cùng tập luyện ở Bryne FK và bắt đầu hẹn hò khoảng năm 2021, khi Haaland còn thi đấu tại Borussia Dortmund. Theo một số chia sẻ của Haaland, chính Isabel là người chủ động nhắn tin trước.

Cô ra mắt ở đội CLB nữ Bryne FK từ khi mới 13 tuổi và ghi được hơn 20 bàn thắng ở cấp độ trẻ trước khi quyết định dừng theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Sau đó, Isabel tập trung cho cuộc sống cá nhân và luôn đồng hành cùng Haaland trong sự nghiệp.

Rất kín tiếng, đã có con đầu lòng

Khác với nhiều WAGs nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, Isabel rất hiếm khi trả lời phỏng vấn và ít chia sẻ đời sống riêng.

Cô thường chỉ xuất hiện trong các sự kiện lớn như lễ trao giải Quả bóng vàng, các trận đấu của Haaland hoặc những buổi lễ cùng gia đình.

Nhiều tờ báo châu Âu nhận xét phong cách của cô thiên về sự tối giản, thanh lịch thay vì phô trương.

Tháng 10/2024, Haaland thông báo hai người chuẩn bị đón con đầu lòng. Đến tháng 12/2024, cặp đôi chào đón một bé trai. Haaland nhiều lần chia sẻ rằng việc trở thành cha giúp anh trưởng thành hơn và có tâm lý thi đấu ổn định hơn. Hai người vẫn giữ kín tên cũng như hình ảnh khuôn mặt của con để bảo vệ quyền riêng tư.

Theo Sohu, Worldjournal