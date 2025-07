Lynk & Co 06 Core Plus giá 679 triệu đồng có gì để đấu Mitsubishi Xforce?

Hãng ô tô Trung Quốc Lynk & Co vừa tung ra phiên bản giá rẻ của mẫu 06 có giá dưới 700 triệu đồng, giúp tăng khả năng cạnh tranh với các mẫu SUV cỡ B tại Việt Nam.

Greenlynk Automotives, nhà phân phối chính thức của Lynk & Co tại Việt Nam, cho biết 06 Core Plus là phiên bản được tối ưu hóa cấu hình từ mẫu 06 Hyper Pro ra mắt hồi tháng 6/2024. Với mức giá 679 triệu đồng rẻ hơn bản cao cấp 50 triệu đồng, Core Plus vẫn giữ nguyên thiết kế cốt lõi và hiệu suất vận hành của dòng 06.

Phiên bản này vẫn trung thành với phong cách Mega Contrast City – điểm nhận diện thương hiệu Lynk & Co với những đường nét cá tính, đậm chất thành thị. Ngoại thất giờ đây có thêm màu Be trẻ trung bên cạnh các tùy chọn trắng và ghi, trong khi nội thất được phối đen hoặc be tinh tế, gợi cảm hứng hiện đại nhưng không kém phần thanh lịch.

Lynk & Co 06 Core Plus giữ nguyên nền tảng khung gầm BMA với kết cấu thép cường lực lên đến 1.600 MPa, kết hợp hệ thống treo sau đa liên kết – một trang bị thường chỉ xuất hiện ở các mẫu xe cao cấp hơn, nhằm mang lại độ ổn định và cảm giác lái chắc chắn trong đô thị. Khối động cơ 1.5L tăng áp I4 mạnh mẽ cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT. Sức mạnh này hơn hẳn các đối thủ trong nhóm SUV cỡ B hiện hữu như Hyundai Creta (115 mã lực), Mitsubishi Xforce (104 mã lực), Kia Seltos (113-158 mã lực) hay Mazda CX-3 (110 mã lực).

Ở tầm giá dưới 700 triệu đồng, Mitsubishi Xforce Ultimate (giá niêm yết khoảng 705-710 triệu đồng) là một trong những đối thủ trực tiếp và đáng gờm của Lynk & Co 06 Core Plus do doanh số đang tốt nhất phân khúc.

Ngoài hơn về sức mạnh động cơ và cảm giác lái thể thao nhờ hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT, Lynk & Co 06 Core Plus còn khác biệt ở hệ thống khung gầm và treo. Xforce Ultimate vẫn sử dụng hệ thống treo sau dạng thanh xoắn – cấu hình phổ biến cho xe đô thị để tiết kiệm chi phí và tối ưu không gian cabin. Trong khi đó, Core Plus sở hữu hệ treo sau đa liên kết độc lập, giúp tăng độ ổn định thân xe khi vào cua hoặc chạy ở tốc độ cao.

Xét về trang bị tiện nghi và an toàn, Xforce Ultimate nổi bật với màn hình giải trí lớn 12.3 inch, âm thanh Yamaha Dynamic Sound, điều hòa tự động và camera 360 – những điểm ăn khách với nhóm người dùng yêu thích công nghệ. Tuy nhiên, Lynk & Co 06 Core Plus không quá chú trọng “phô diễn” màn hình hay âm thanh mà tập trung vào chất lượng cốt lõi như hệ thống điện tử ổn định 9.3 đời mới, camera lùi góc rộng, các tính năng an toàn cơ bản đầy đủ và trải nghiệm lái thực tế.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là Xforce tích hợp một số tính năng hỗ trợ người lái như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm, trong khi Core Plus đã tinh giản gói ADAS nhằm tập trung vào đối tượng thích điều khiển chủ động.

Về mặt thẩm mỹ, cả hai đều theo đuổi phong cách thiết kế hiện đại. Tuy nhiên, Xforce có phần cứng cáp, vuông vức kiểu SUV truyền thống Nhật Bản, còn Lynk & Co 06 Core Plus mang vẻ trẻ trung, cá tính và khác biệt, đúng gu của nhóm khách hàng thành thị trẻ đang muốn “thoát ly” khỏi những mẫu xe phổ thông quen thuộc.

Bên cạnh mức giá mới khá hấp dẫn, Lynk & Co 06 Core Plus còn đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn ra mắt (từ 5/7 đến 5/8/2025), bao gồm ưu đãi 20 triệu đồng trực tiếp trên giá bán lẻ, tặng 01 năm bảo hiểm vật chất và gói bảo dưỡng 03 năm miễn phí. Chính sách bảo hành cũng rất cạnh tranh với 6 năm hoặc 175.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), tương tự các dòng xe Lynk & Co khác.