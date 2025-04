Chạy đua với Toyota, Lynk & Co giảm giá xe cả trăm triệu đồng

Sau Toyota Việt Nam, Greenlynk Automotives – nhà phân phối chính thức của Lynk & Co tại Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi tháng 4/2025, áp dụng cho toàn bộ 5 mẫu xe đang phân phối.

Theo đó, khách hàng mua xe trong thời gian từ 1/4 đến 30/4/2025 sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ, mức ưu đãi tùy theo khu vực đăng ký.

Với giá bán mẫu SUV hạng E như Lynk & Co là 2,199 tỷ đồng, số tiền khách tiết kiệm được cũng lên tới hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Lynk & Co còn triển khai chương trình “Thu cũ đổi mới”, tặng thêm 10 triệu đồng khi khách hàng nâng cấp lên xe mới của hãng.

Mẫu xe Lynk & Co 06

(*Ước tính giá sau ưu đãi dựa trên mức lệ phí trước bạ 10-12%, chưa bao gồm giảm thêm 10 triệu đồng nếu tham gia chương trình "Thu cũ đổi mới").

Lynk & Co là thương hiệu xe liên doanh giữa Geely (Trung Quốc) và Volvo (Thụy Điển), định vị ở phân khúc "New Premium" – hướng đến khách hàng trẻ, yêu công nghệ và thiết kế thời thượng. Tất cả các dòng xe của hãng đều sử dụng nền tảng kỹ thuật do Volvo phát triển, trang bị hệ thống an toàn ADAS tiên tiến.

Từ đầu năm 2025, Lynk & Co mở rộng mạnh hệ thống phân phối, nâng tổng số showroom tại Việt Nam lên 12, và sẽ tiếp tục khai trương thêm 5 địa điểm mới trong tháng 4.

Hãng đang chuẩn bị kế hoạch lắp ráp xe trong nước tại Thái Bình, dự kiến khởi công trong nửa đầu năm nay.