Hai “tân binh” SUV Trung Quốc sắp ra mắt tại Việt Nam

Cả hai được định vị ở phân khúc C-SUV, trang bị loạt công nghệ hiện đại, hứa hẹn cạnh tranh cùng những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay VinFast VF7.

Omoda C7 và Jaecoo J6 đều thuộc phân khúc xe SUV cỡ C

Hiện tại, cả hai mẫu xe đều chưa có lịch bán ra thị trường nhưng đã xuất hiện trong một số sự kiện trưng bày của Omoda & Jaecoo, trong đó có chương trình “Ngày hội bình yên" diễn ra tại Hà Nội từ 16/8. Tại đây, mức giá tham khảo cho Omoda C7 là 839 triệu đồng với bản Flagship và 969 triệu đồng cho bản SHS Flagship. Mẫu xe chạy điện Jaecoo J6 cũng có 2 phiên bản, gồm dẫn động cầu sau giá 899 triệu đồng và dẫn động 4 bánh giá 999 triệu đồng.

Ngoại hình Omoda C7 mang phong cách tương lai

Omoda C7 sở hữu kích thước dài 4.660 mm, rộng 1.875 mm và trục cơ sở 2.720 mm, lớn hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc, như dài hơn CX-5 khoảng 70–85 mm, rộng hơn khoảng 30 mm và chiều dài cơ sở hơn 20 mm. Với Hyundai Tucson, C7 dù chiều dài cơ sở ngắn hơn 35 mm và thấp hơn 25 mm, nhưng lại dài hơn khoảng 30 mm và rộng 10 mm.

Xe có hai tùy chọn động cơ: bản xăng 1.6 Turbo công suất 183 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm và bản hybrid sạc ngoài (PHEV) dùng máy xăng 1.5 Turbo kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 204 mã lực, khả năng chạy thuần điện 95 km.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái (ADAS) trên Omoda C7 được trang bị dày đặc với các tính năng như giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng.

Nội thất C7 ghi điểm nhờ màn hình trung tâm 15,6 inch, điều hòa lọc bụi mịn PM0.3, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc điện thoại không dây 50W. Các trang bị này tỏ ra vượt trội so với nhiều mẫu SUV truyền thống như Honda CR-V.

Khách Việt thăm quan và ngồi thử lên mẫu xe điện mới Jaecoo J6 tại sự kiện ở Hà Nội.

Trong khi đó, Jaecoo J6 lại là lựa chọn cho khách hàng yêu thích xe thuần điện. Mẫu SUV này dài 4.342 mm, rộng 1.926 mm, khoảng sáng gầm 195 mm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh (AWD) cho khả năng off-road hiếm thấy ở phân khúc.

Xe sử dụng hai mô-tơ điện cho công suất 275 mã lực, mô-men xoắn 385 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ 6,5 giây. Pin LFP dung lượng gần 70 kWh cho phạm vi hoạt động 364 km (WLTC), sạc nhanh 80 kW giúp nạp từ 30-80% pin trong 30 phút.

Nội thất của J6 trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch, chip Snapdragon 8155, hệ thống loa 12 chiếc của Infinity và ghế lái có chức năng massage, vốn thường chỉ thấy trên SUV hạng sang.

Jaecoo J6 mang đến hệ thống an toàn tiêu chuẩn khá toàn diện với 6 túi khí, ABS, EBD, BA, ESC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Điểm nổi bật là bộ tính năng ADAS cấp độ L2+ bao gồm cảnh báo va chạm phía trước và sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến trước sau cùng camera 540 độ. Những trang bị này giúp người lái có được sự hỗ trợ đáng kể trong cả điều kiện vận hành đô thị lẫn địa hình phức tạp.

Trong khi đó, đối thủ hướng đến là VinFast VF7 (giá từ 799-969 triệu đồng) cũng tỏ ra không thua kém về số lượng phiên bản và độ phong phú của các tính năng an toàn. Xe được trang bị tới 8 túi khí, bổ sung cả túi khí đầu gối, cùng hệ thống chống lật chủ động – yếu tố chưa xuất hiện trên nhiều đối thủ.

Đặc biệt, VF7 được giới thiệu sở hữu tới 22 tính năng ADAS, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe tự động, theo dõi tình trạng người lái, cập nhật phần mềm từ xa OTA và kết nối thông minh. Những công nghệ này đưa VF7 tiệm cận tiêu chuẩn của các mẫu SUV điện cao cấp, nhấn mạnh vào tính an toàn chủ động và trải nghiệm kết nối số.

Đoạn video ngắn giới thiệu về 2 mẫu xe Trung Quốc mới sắp bán ở Việt Nam.

Sự xuất hiện của Omoda C7 và Jaecoo J6 không chỉ bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng Việt mà còn cho thấy xu hướng “xanh hóa” đang dần được các hãng xe Trung Quốc sớm thực hiện triển khai nhằm đón trước cơ hội siết chặt phương tiện giao thông có nồng độ khí thải cao tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh đó, nếu C7 là lời thách thức trực tiếp đến những mẫu SUV động cơ đốt trong truyền thống, thì J6 lại tạo ra làn gió mới khi kết hợp công nghệ xe điện với khả năng off-road – yếu tố vốn chưa phổ biến tại thị trường Việt Nam.