Lý do Toyota Veloz Cross khó đánh bại "ông vua phân khúc" Mitsubishi Xpander

Toyota Veloz Cross dẫn đầu doanh số MPV cỡ nhỏ trong tháng 2 nhưng về lâu dài, không dễ chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với Mitsubishi Xpander.

Phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam trong tháng 2 ghi nhận sự chững lại rõ rệt sau giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết. Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA và Hyundai Thành Công, tổng doanh số toàn phân khúc đạt 1.769 xe, giảm 2.561 xe so với tháng 1, tương đương mức giảm 59%.

Trong bối cảnh sức mua suy yếu, cuộc đua doanh số giữa các mẫu xe chủ lực vẫn xuất hiện những biến động đáng chú ý, đặc biệt là màn so kè giữa Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander.

Toyota Veloz Cross trở lại ngôi đầu sau gần 4 năm

Trong tháng 2, Toyota Veloz Cross đạt doanh số 595 xe, qua đó vươn lên dẫn đầu phân khúc. Dù giảm 266 xe so với tháng trước, mẫu xe của Toyota vẫn giữ được mức tiêu thụ tốt hơn phần lớn đối thủ. Kết quả này phần nào được hỗ trợ bởi ưu đãi giảm giá hơn 60 triệu đồng trong tháng 2, giúp kích cầu trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

Doanh số nhóm MPV xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 2. Nguồn số liệu: VAMA, Hyundai Thành Công.

Ở chiều ngược lại, "ông vua phân khúc" MPV cỡ nhỏ Mitsubishi Xpander ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Mẫu xe này chỉ đạt 530 xe bán ra, giảm tới 1.408 xe so với tháng 1, tương đương khoảng 73%. Đây là mức giảm sâu nhất trong nhóm các mẫu xe bán chạy, đồng thời khiến Xpander đánh mất vị trí dẫn đầu vốn duy trì trong thời gian dài.

Diễn biến trái chiều giữa hai mẫu xe phần nào đến từ sự khác biệt về nhịp độ tiêu thụ sau giai đoạn cao điểm. Xpander từng bứt phá mạnh trong tháng 1 nên bước sang tháng 2 ghi nhận mức điều chỉnh sâu, trong khi Veloz Cross duy trì mức bán ổn định hơn nhờ các chương trình ưu đãi và tệp khách hàng gia đình.

Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi Toyota Veloz Cross vượt qua Mitsubishi Xpander về doanh số, kể từ lần gần nhất vào tháng 9/2022.

Kia Carens có ngoại hình bóng bẩy hơn nhiều mẫu xe trong phân khúc. Ảnh: Kia.

Ở nhóm phía sau, Kia Carens đạt 243 xe, giảm 330 xe so với tháng trước nhưng vẫn giữ vị trí thứ ba. Suzuki XL7 và Hyundai Stargazer lần lượt đạt 156 xe và 147 xe, đều giảm hơn 270 xe. Toyota Avanza bán được 57 xe, trong khi Honda BR-V chỉ đạt 41 xe, giảm tới 272 xe.

Sự sụt giảm trên diện rộng của các mẫu xe trong phân khúc không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường. Theo số liệu từ VAMA, tổng lượng xe tiêu thụ trong tháng 2 chỉ đạt hơn 19.000 xe, giảm gần 50% so với tháng trước, cho thấy sức mua suy yếu rõ rệt sau giai đoạn cao điểm.

Toyota Veloz Cross khó đánh bại Mitsubishi Xpander trong cuộc đua dài hạn

Dù vươn lên dẫn đầu trong tháng 2, Toyota Veloz Cross sẽ gặp không ít thách thức nếu muốn duy trì vị thế này trong cuộc đua dài hạn. Xét tổng doanh số từ đầu năm, Mitsubishi Xpander vẫn dẫn đầu với 2.468 xe, trong khi Toyota Veloz Cross đạt 1.456 xe. Khoảng cách này cho thấy lợi thế của mẫu xe Mitsubishi vẫn còn khá rõ ràng.

Mitsubishi Xpander tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024. Ảnh: Mitsubishi.

Thực tế, Mitsubishi Xpander đã xây dựng được vị thế rất vững chắc tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm. Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, mẫu xe này gần như luôn nằm trong nhóm dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ, thậm chí có giai đoạn gần như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp về doanh số.

Lợi thế của Xpander đến từ việc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng thực tế của số đông người dùng. Mẫu xe này sử dụng động cơ 1.5 lít tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời vẫn đủ khả năng vận hành khi chở đủ 7 người.

Bên cạnh đó, cảm giác lái của Xpander được nhiều người đánh giá nhỉnh hơn Veloz, cùng với thân xe chắc chắn tạo cảm giác ổn định khi vận hành. Việc thường xuyên được áp dụng các chương trình ưu đãi từ hãng và đại lý cũng góp phần giúp Xpander giữ vững lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trong khi đó, Toyota Veloz Cross dù có thiết kế hiện đại nhưng từ khi ra mắt năm 2022 đến nay gần như không có thay đổi đáng kể, ngoài việc giá niêm yết giảm dần. Điều này khiến mẫu xe chưa tạo được sức bật đủ lớn để duy trì doanh số ổn định như đối thủ.

Toyota Veloz Cross tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024. Ảnh: Thượng Tâm.

Xét về tổng thể, hai mẫu xe không chênh lệch đáng kể về trang bị, công nghệ hay động cơ. Ở thời điểm ra mắt, Veloz Cross từng nhỉnh hơn ở gói hỗ trợ lái ADAS, nhưng mức giá cao hơn khoảng 20 triệu đồng khiến nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn Xpander.

Hiện tại, khi lợi thế trang bị không còn rõ rệt và Xpander được đánh giá cao hơn về cảm giác lái, Veloz Cross càng gặp khó trong việc tạo khác biệt để bứt lên.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, đặc biệt khi xuất hiện thêm các mẫu MPV điện, áp lực với cả hai mẫu xe này sẽ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, với nền tảng đã được khẳng định trong nhiều năm, Mitsubishi Xpander vẫn là cái tên khó bị đánh bại nếu Veloz Cross không tạo được sự bứt phá rõ rệt.