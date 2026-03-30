Lý do nhiều tài xế chọn ô tô điện thay vì xe xăng

Giá xăng biến động không chỉ làm thay đổi chi phí vận hành, mà còn khiến nhiều tài xế taxi công nghệ bắt đầu tính lại con đường mưu sinh của mình.

Biến động giá xăng thời gian qua đang khiến nhiều tài xế taxi công nghệ phải tính toán lại bài toán mưu sinh. Vẫn là nhịp làm việc kéo dài từ sáng đến tối, vẫn là những cung đường quen thuộc nhưng nhóm tài xế sử dụng ô tô điện không bị ảnh hưởng doanh thu, trong khi nhiều tài xế chạy xe xăng phải lựa chọn từng cuốc xe để tối ưu thu nhập.

Giá xăng bào mòn thu nhập

Với nhóm tài xế chạy ô tô xăng, áp lực thấy rõ nhất khi chi phí nhiên liệu tăng nhanh, trong khi giá cước gần như không đổi. Phần tiền mang về sau mỗi ngày làm việc vì thế mỏng đi đáng kể.

"Trước đây, mỗi ngày tôi đổ khoảng 350.000-400.000 đồng tiền xăng là chạy dư dả. Còn hiện tại mất khoảng 600.000 đồng, vừa chạy vừa xót", tài xế tên Vũ nói về chi phí phát sinh khi mưu sinh bằng chiếc Hyundai Accent.

Chi phí đổ xăng cho chiếc Hyundai Accent của anh Vũ tăng từ 350.000-400.000 đồng lên 600.000 đồng/ngày. Ảnh minh họa.

Cùng cảnh ngộ, anh Đình Huân, tài xế chạy xe Mitsubishi Xpander, cho biết mỗi ngày phải chi thêm khoảng 200.000 đồng tiền xăng so với trước. Doanh thu không thay đổi nhưng chi phí nhiên liệu tăng khiến phần thu nhập thực nhận bị ảnh hưởng.

Không chỉ chi phí tăng, việc nhận cuốc của tài xế xe xăng cũng trở nên tính toán hơn. "Có những chuyến đi xa giờ tôi không dám nhận, vì giá cước thấp, chạy đi mà không có cuốc quay về thì coi như huề vốn hoặc lỗ", anh Vũ nói.

Theo anh Vũ, nếu trước đây chạy cùng quãng thời gian có thể còn dư 800.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi ngày, thì nay nhiều khi chỉ còn 300.000-400.000 đồng.

Trong bối cảnh đó, nhiều tài xế vẫn phải duy trì cường độ làm việc cao để bám nghề. "Tôi chạy trung bình 12-14 tiếng mỗi ngày. Hồi trước tiền xăng khoảng 400.000 đồng, giờ phải lên 550.000-600.000 đồng", anh Huân cho biết.

Mỗi ngày, chiếc Mitsubishi Xpander của anh Đình Huân tiêu tốn thêm 200.000 đồng tiền xăng từ khi giá nhiên liệu biến động. Ảnh: NVCC.

Với một số tài xế, xe điện đã bắt đầu được tính đến để đỡ áp lực chi phí. Anh Vũ đã đặt cọc chiếc xe điện BYD M6. "Tôi tính toán rồi, xe điện này tốn khoảng 170.000-200.000 đồng/ngày cho tiền sạc, so với tiền đổ xăng thì vẫn tiết kiệm được 400.000 đồng", anh Vũ chia sẻ.

Tuy vậy, anh Vũ cho rằng xe điện vẫn có những bất tiện nhất định so với xe xăng trong quá trình vận hành. "Xe xăng thì nhanh gọn lẹ, đổ xăng 3 phút là đi tiếp. Với xe điện, tôi phải tính toán lộ trình và trạm sạc kỹ hơn", anh nói.

Bài toán mưu sinh "nghiêng" về xe điện

Nếu áp lực lớn nhất với tài xế xe xăng là tiền nhiên liệu thì với nhóm chạy xe điện, bài toán mưu sinh có phần dễ thở hơn nhờ chi phí vận hành ít biến động.

Anh Duy Khang, tài xế chạy BYD M6, cho biết mức chênh lệch chi phí giữa xe điện và xe xăng có thể cảm nhận rất rõ khi chạy dịch vụ. Theo tài xế này, nếu so với giá xăng bây giờ thì chi phí sạc cho xe của tôi quá rẻ, chỉ khoảng 1/3. Với quãng đường khoảng 200 km, nếu sạc ở mức giá rẻ thì xe điện tốn khoảng 200.000 đồng, trong khi xe xăng có thể tiêu tốn khoảng 400.000 đồng.

Trên hành trình từ Vĩnh Long lên Đà Lạt, chiếc xe điện của anh Duy Khang cho thấy rõ lợi thế về chi phí nhiên liệu. Ảnh: NVCC.

Xét trên chi phí vận hành mỗi tháng, anh Hữu Nam, một tài xế xe điện khác, cho biết: "Trước đây tôi từng chạy Hyundai Accent, Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga thì tiền nhiên liệu khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Với xe điện, tôi chỉ tốn khoảng 5 triệu đồng vì sạc ngoài trạm. Nếu sạc tại nhà thì chi phí còn thấp hơn nữa".

Lợi thế của xe điện còn thể hiện rõ nếu đi đường dài. "Tôi chạy cung đường Vĩnh Long - Bảo Lộc - Đà Lạt - Phan Thiết - Vĩnh Long, tổng cộng khoảng 1.400 km mà tiền sạc chỉ tốn 1 triệu đồng. Nếu là ô tô xăng, chi phí nhiên liệu chắc phải gần 3 triệu đồng", anh Khang chia sẻ.

Chênh lệch đó đủ để tạo ra khác biệt lớn trong thu nhập thực nhận. "Có người chạy được 1,6 triệu đồng một ngày mà tiền xăng đã hết 600.000 đồng, trong khi tiền sạc của tôi chỉ khoảng 200.000-230.000 đồng", anh Khang nói.

Với anh Nam, đây cũng là lý do quan trọng nhất để chuyển sang xe điện. "Bài toán kinh tế thôi, xe xăng tốn 15 triệu đồng tiền nhiên liệu, xe điện chỉ tốn khoảng 5 triệu đồng. Phần chênh đó mình có thể dùng để trả góp ngân hàng mà không cần lo nghĩ thêm", anh chia sẻ.

Theo các tài xế xe điện, chỉ cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để sạc tại trụ sạc nhanh là xe có thể tiếp tục phục vụ cho thời gian còn lại trong ngày. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng cũng là một lợi thế đáng kể của xe điện. "Xe điện cứ khoảng 20.000 km mới bảo dưỡng một lần. Đợt rẻ thì tôi tốn khoảng 600.000 đồng, đợt bảo dưỡng lớn thì hơn 2 triệu đồng", anh Nam nói.

Trong khi đó, xe xăng thường phải thay dầu, thay nhớt sau mỗi 5.000 km, chưa kể các đợt bảo dưỡng lớn có thể lên tới 8-10 triệu đồng. "Xe điện tôi đã chạy 85.000 km rồi mà chưa hư gì đáng kể, chủ yếu chỉ thay vỏ với lọc gió điều hòa", tài xế này cho biết.

Nỗi lo về thời gian sạc và trạm sạc vẫn là điều nhiều người nhắc tới khi nói về xe điện. Nhưng theo anh Nam, với tài xế chạy dịch vụ, vấn đề không nằm ở chỗ thiếu trạm, mà ở cách chọn trạm sao cho phù hợp với chi phí và lịch chạy. "Chúng tôi chạy dịch vụ thì không ưu tiên trạm đắt, mà ưu tiên trạm có tốc độ sạc vừa phải, đi kèm chi phí sạc rẻ", anh nói.

Việc sạc xe, theo các tài xế, chủ yếu là bài toán sắp xếp thời gian hợp lý. "Tôi thường canh thời gian nghỉ trưa khoảng một tiếng để sạc, vừa nghỉ ngơi vừa nạp pin luôn", anh Nam nói và cho biết với trạm sạc nhanh, một tiếng là xe có thể nạp lên hơn 80% pin, đủ để vận hành cho phần còn lại của ngày.

Nhìn thấy lợi ích kinh tế của xe điện nhưng không phải tài xế nào cũng sẵn sàng chuyển đổi. "Với tài xế chạy dịch vụ, xe điện vẫn là lựa chọn hàng đầu, nhưng muốn đổi xe thì cũng còn tùy điều kiện mỗi người, vì nhiều người vẫn e ngại áp lực tiền bạc khi đổi xe", anh Sơn Ly, một tài xế xe xăng, chia sẻ.

Từ những chia sẻ của các tài xế, có thể thấy điều họ trăn trở nhất không phải là chạy loại xe nào, mà là làm sao "bám nghề" trong bối cảnh chi phí ngày càng đè nặng. Xe xăng vẫn có lợi thế riêng, xe điện cũng mở ra thêm một hướng đi, nhưng sau cùng, quyết định vẫn phụ thuộc vào hoàn cảnh và bài toán kinh tế của mỗi người.